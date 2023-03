El fenómeno de Los Pumas Seven: un equipo en la elite del rugby mundial

Los Pumas Seven tras la coronación del torneo de Vancouver

En menos de un año consiguieron más títulos que en toda su historia. De las últimas cuatro etapas se llevaron dos torneos y un subcampeonato, con la clasificación por segunda vez luego de veinte años a tres finales consecutivas.

Son el mejor equipo del rugby argentino. Medalla de bronce en Tokio 2020 están segundos en la clasificación a París 2024 cuando todavía restan cuatro etapas para la finalización del Circuito, en un torneo que brindará cuatro plazas directas para los próximos Juegos Olímpicos.

Pero... ¿Cómo se explica este presente del Seven? Con el reciente título del seleccionado nacional de fútbol en el Mundial de Qatar el análisis parece inevitable. ¿Cuántos son los representativos nacionales que se encuentran en los primeros planos de sus respectivos deportes? El Seven, sin dudas, es uno de ellos.

Tal vez haya que ir al hockey sobre patines, con sus coronaciones del año pasado en San Juan de varones, mujeres y juveniles. Las Leonas fueron subcampeonas del mundo, además de ganar recientemente la Pro League. El pádel está con un refresh de sus épocas de esplendor, campeones del masculino en 2022 y finalista en mujeres. El básquet, el tenis y el voleibol no pasan por momentos de esplendor, más allá de sus procesos exitosos de tantos años.

¿Quiénes son los Pumas Seven? El mejor representativo que el rugby nacional puede ofrecer en la actualidad. Porque pelean cabeza a cabeza con los mejores seleccionados de la especialidad en un Circuito Mundial que se juega todo el año. ¿Se los puede comparar con Los Pumas? No, porque es otra especialidad, un rugby de siete jugadores contra otro de 15. ¿Cuál es su sello diferencial? Formaron una verdadera familia, son un equipo dentro y fuera de la cancha y cuentan con el mejor jugador del mundo de la especialidad, Marcos Moneta. Además, en lo que va del año, clasificaron a tres finales de las cuatro etapas disputadas, de las que ganaron dos y en una finalizaron segundos. Se dieron el lujo de derrotar a Nueva Zelanda en Hamilton, los All Blacks son los únicos que los superan en el Circuito. Representan a todos clubes de la Argentina, sólo tienen competencia en el equipo de Seven y juegan de visitantes todo el año, ya que ninguna etapa del Circuito se disputa en Sudamérica.

El Seven lleva un largo plazo de trabajo, con 10 años de Santiago Gómez Cora como head coach, acompañado por el tucumano Leonardo Gravano en un staff que se desvive por hacer competitivo a un equipo que hoy es la sensación del circuito. Todos sus jugadores están en el sistema, se dedican por completo al Seven y recorren el mundo a través de 11 etapas con casi el mismo plantel.

En el rugby de XV todos los jugadores juegan en el exterior, se juntan tres veces al año –ventana de julio, Rugby Championship y ventana de noviembre- para competir contra equipos de mayor tradición y ligas súper profesionales.

El gen de Los Pumas Seven: Una familia, un equipo

¿Cómo se formó este grupo que en poco tiempo se ganó el reconocimiento mundial?

Si de algo se jactó el deporte argentino en las últimas dos décadas fue de tener que rendirse ante el mejor representante de su historia: la Generación Dorada. Ese grupo se conformó entre amigos y enormes figuras, que más tarde tocaron el cielo en base a juego, compromiso y numerosos logros: los Juegos Olímpicos de Atenas, las medallas en los mundiales y figuras emblemáticas que quedaron grabadas en el corazón de todos los hinchas. Un grupo que se hizo familia y quedó grabado en lo más alto de la historia del deporte argentino.

¿Cómo fue con el Seven? Un camino largo y no siempre sobre un lecho de rosas. Gómez Cora asumió en septiembre de 2013 y en octubre debutó como head coach. Sobre sus espaldas había un enorme camino en el circuito, como goleador y tryman histórico, con suficiente trayectoria para aguantar lo que vendría. Armó un grupo de trabajo y comenzó a competir. Los resultados no llegaron enseguida, es más, allá por 2019 alguien importante de la dirigencia lo cuestionó y trató de pensar en reemplazarlo. Pero él, gracias a su fortaleza mental y su trabajo los convenció, y a partir del fin de la pandemia empezó a devolver esa confianza con resultados.

Salió 5° en el Mundial de San Francisco 2018, ya con un nuevo formato de muerte súbita. A partido directo el que perdía quedaba afuera de la lucha por la medalla. En cuartos de final tocó Fiji con todo su poderío y una clara derrota, 43-7. En la lucha del 5° al 8° puesto le ganó a Francia, 26-15 y se quedó con el quinto lugar, luego de golear al equipo local USA, 33-7, que era la sensación en ese tiempo.

Santiago Gómez Cora, entrenador del seleccionado de seven

En Tokio el equipo brilló en tiempos de pandemia. En la fase de grupos le tocaban Australia y Nueva Zelanda, donde clasificaban sólo dos. El debut ante los Aussies fue brillante, no les dejaron tocar la pelota, ganaron 29-19. Clasificaron segundos detrás de los All Blacks y en los cuartos de final llegaba Sudáfrica, uno de los candidatos. La expulsión de Gastón Revol desde el arranque y una tarjeta amarilla sobre el final sólo dejaban paso a una actuación épica para ganar. Y así fue, Los Pumas 7s le ganaron a los Blitz Boks, 19-14 y jugarían por una medalla.

En semi otra vez el verdugo fue Fiji, que se llevó el duelo por 26-14. Gran Bretaña fue el rival por el Bronce, presea que Los Pumas 7s conseguirían por primera vez en su historia. Y que además, fue la primera de la delegación argentina. Marcos Moneta fue la gran figura y tryman de los juegos, con 6 conquistas. Tras el torneo fue nominado como el mejor jugador del mundo de la especialidad.

Aprender a ser candidato

Tras los Juegos Olímpicos a la Argentina se la empezó a ver de otra forma. Los rivales lo empezaron a respetar y el equipo le ganó a las potencias con mayor asiduidad. La vuelta al circuito fue notable, con una temporada histórica, varios terceros puestos y un título en Vancouver 2022 después de 18 años. El cuarto puesto en la general se decidió por un cambio reglamentario a raíz que varios seleccionados no completaron todas las etapas por cuestiones de restricciones sanitarias. En puntos, la Argentina había finalizado segundo.

Al Mundial de Seven 2022, en Ciudad del Cabo, llegaban con muy buenas expectativas. Pero en la previa su carta de triunfo Marcos Moneta quedó afuera por un virus estomacal. En el cruce directo de cuartos de final por una medalla llegaba Nueva Zelanda. La derrota 12-5 fue un duro golpe, especialmente porque uno de los tries del rival fue en posición dudosa. Quedaba otra vez ir por el 5° lugar. Otra vez Sudáfrica en el camino, golpeado tras una inesperada derrota ante Irlanda en su casa.

Y allí otra vez aparecieron los de Gómez Cora, que ganaron 26-19 y después superaron a Francia, 10-7 quedarse con el quinto puesto como cuatro años atrás.

Reinventarse y seguir siendo competitivos

El 2022 comenzó con retiros, lesiones y nuevas apariciones. Había que barajar y dar de nuevo. Gómez Cora siempre lo supo, y más ahora, con un equipo muy estudiado por sus rivales. El año terminó con un 8° lugar en la general y algunos medios importantes que comentaban sobre el presente inconexo del equipo. Que ya no era el mismo, que los resultados no se daban y que París 2024 quedaba cada vez más lejos.

Pero desde el Staff ya preparaban la contraofensiva. De entrada nomás, en el 2023 llegaron los títulos de Hamilton y Vancouver, el segundo puesto en Los Ángeles y un noveno puesto en Sídney. Segundos en la general con sólo cuatro etapas por jugarse. Y nueve equipos con chances de meterse en los Juegos Olímpicos. Así es el Seven, tan competitivo como lo era el básquet de la Generación Dorada, dónde desde el 1° al 10° todo puede suceder, de una etapa a la otra.

¿Cuál es el mérito de este equipo? Primero, achicar el margen sobre las potencias. Fiji, Nueva Zelanda y Sudáfrica eran una verdadera pesadilla en el Circuito Mundial.

A Fiji le ganaron 19 veces sobre 56 partidos, pero desde 2019 ya los derrotaron en siete ocasiones, las últimas tres veces de forma consecutivas. Con los All Blacks tienen el peor registro, con 78 derrotas en 92 partidos. Pero los vencieron en tres de los últimos ocho partidos, incluida la final de este año en su propia casa, Hamilton. Sudáfrica también era un hueso duro de roer. Sólo 18 victorias en 70 partidos, con golpes dolorosos como el 50-0 en Wellington 2004 o el 52-14 en Sídney 2020. La Argentina lo venció en tres de los últimos cinco partidos. Con Australia están ocho abajo, pero desde el 2022 le ganaron tres y perdieron dos.

Un plantel con muchos referentes

Antes de ir a lo particular hay que referirse a lo general, el juego, la estrategia. Los Pumas Seven se convirtieron en el equipo con mejor porcentaje en las salidas ganadas. Isgró, Osadczuk, Schulz, son los especialistas con el mágico pie de Revol o Pellandini. Todo muy estudiado con el objetivo de obtener la primera posesión y tener la pelota para marcar el primer try.

La Argentina está entre los cuatro equipos más efectivos del certamen, con 847 puntos; quinto en tries, 136; cuarto en conversiones, 81; junto a Nueva Zelanda y Francia son los que más partidos disputaron, 42, los seis de las siete etapas de este año; además, están sexto en tackles, con 548.

Marcos Moneta está cuarto en la tabla de tries, con 25; Rodrigo Isgró jugó los 42 partidos de la temporada y Agustín Fraga, 41; Matías Osadczuk está quinto en tackles, 83, y séptimo en corridas, 117; Fraga es el argentino con más quiebres limpios, octavo con 19 y Gastón Revol es récord en participaciones, con 94 etapas jugadas.

Santiago Álvarez Fourcade fue capitán hasta hace poco, pero se rompió los ligamentos antes del mundial. Volvió con todo y ya suma 253 caps. El cordobés Luciano González Rizzoni superó los 100 tries (lleva 104) y con 225 partidos es una de las grandes figuras. Otro de la Docta, Germán Schulz integra el podio de los referentes, con 309 partidos en 58 etapas. Gastón Revol es el más grande, ex capitán, pateador y goleador, dejó todas esas facetas para especializarse en las salidas: con 975 tantos en 438 partidos es una guía para los que llegan al equipo. Matías Osadczuk es otro de los pilares, el actual capitán es un titán en la lucha por defender cada pelota. Suma 94 tries en 174 partidos, fue rookie de World Rugby en 2017. Rodrigo Isgró se hizo inalcanzable en las alturas. Tomó un protagonismo especial con tan sólo 18 etapas jugadas. Lleva 98 partidos y 37 tries. Tobías Wade se sumó en 2022 y ya parece un veterano, con 224 puntos en 66 partidos. Santiago Vera Feld es un jugador vital en la defensa, tacklea todo lo que pasa cerca. También es uno de los más jóvenes con 66 puntos en 71 partidos desde 2021. Agustín Fraga se hizo un puntal en el plantel, con su 1,92mts y 97 kilos. Apoyó 29 tries en 75 partidos desde Málaga 2022. Joaquín Pellandini y Alejo Lavayén hicieron un montón en muy poco tiempo, acoplándose como si nada, con 55 y 59 tantos respectivamente, en siete etapas cada uno.

Simón Benítez Cruz, Tomás Elizalde, Mateo Graziano, Alfonso Latorre, Tomás Lizazú, Fernando Luna, Juan Manuel Molinuevo, Agustín Moyano y Franco Rossetto fueron el recambio, acompañaron desde el mejor lugar cuando les tocó ingresar.

El “Rayo” Moneta, el mejor jugador de seven del mundo

Es argentino y se llama Marcos Moneta. Un rayo en la cancha, un chico excepcional fuera de ella. Una irrupción que le dio un plus mayor al equipo argentino. Lleva 16 etapas en el Circuito, desde que debutó allá por abril de 2019, con un try ante Fiji en Hong Kong.

Marcos Moneta en acción. Una figura valiosa dentro y fuera de la cancha

Consiguió algo muy difícil de lograr en la actualidad, estar cerca de promediar un try por partido, en una especialidad tan complicada que demanda seis partidos en pocas horas en un fin de semana.

Con 78 conquistas en 90 partidos es el arma de try de esta selección. Aunque además, en función de lo que pide el staff, también se deshace por marcar, a pesar de su fina contextura física, con 75kg y 1,85mts de altura.

Lo mejor está en el sprint final de su carrera y en las aptitudes que tiene para anotar tries. Con la patada al fondo o el slalom, Moneta es una marca registrada en el seven; es sensacional escuchar como en las transmisiones oficiales pronuncian su nombre cada vez que agarra la pelota. Un crack, con todavía mucho más por ofrecer.

Los Pumas Seven viven un presente ideal. Con la intención de lograr el pasaje directo a París 2024 se preparan para enfrentar los últimos cuatro torneos del año. El próximo, a fines de marzo en Hong Kong, con la misión de brindarse almáximo para representar la bandera y dejar bien alto el prestigio del rugby argentino. A disfrutarlos, porque esto no dura para siempre.