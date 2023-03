El dramático relato de una ex figura de Francia sobre su reacción tras perder la final con Argentina: “Me dolió y lloré mucho, estuve tres días enfermo”

Patrice Evra disputó 81 partidos con la selección Mayor de Francia (Getty Images)

A tres meses y medio de la épica final del Mundial de Qatar 2022 en la que Argentina venció a Francia por penales, luego de un vibrante empate 3-3, hay heridas abiertas en el país galo, incluso en quienes no jugaron el certamen. En este caso el retirado futbolista Patrice Evra, que supo vestir la casaca de Les Bleus durante 12 años. El ex defensor sorprendió al revelar lo mal que la pasó luego de la derrota de su seleccionado.

“Vi el partido en vivo y lloré. No esperaba eso. El partido entre Francia y Argentina, te digo la verdad, me subí a mi auto y lloré. Durante tres días estuve enfermo”, confesó en una entrevista con el podcast de su ex colega, Jerome Rothen, en el portal RMC Sports. “Y me dije ‘Patrice, sé que amas a la selección de Francia’, pero me dolió mucho. Y luego, francamente, ¡felicitaciones al equipo de Francia!”, agregó.

Evra fue duro con el rendimiento de Francia en los 45 minutos iniciales: “El primer tiempo lo regalamos. Lo que pasó fue catastrófico. Kylian (Mbappé) hace un hat-trick. Haces un hat-trick, tres goles en la final y no ganas la final. ¡Ves que fue increíble! E incluso este partido, ¿cómo te fue con un dos a cero abajo? Y regresas y te ponés 2-2 luego de ir perdiendo. Había demasiado emoción, demasiada emoción. Me dije a mí mismo ‘eso es todo’”.

Si bien no lo nombró, se refirió a la atajada de Emiliano “Dibu” Martínez a Randal Kolo Muani en el tiempo adicionado al suplementario. “Francamente, ¡qué Mundial! Con todos los jugadores que faltaban, que lleguemos a esta final y que perdamos estando tan cerca, porque si Randal Kolo Muani marca ese gol, somos campeones del mundo una vez más. Eso me sorprendió”, añadió.

La selección argentina se consagró campeona luego de una emotiva final ante Francia (REUTERS/Carl Recine)

Evra, de 41 años, jugó en su selección entre 2004 y 2016. Disputó dos Mundiales, el de Sudáfrica 2010 en el que fueron eliminados en la primera ronda, y el de Brasil 2014, cuando llegaron a los cuartos de final. También disputó tres ediciones de la Eurocopa: Austria y Suiza 2008 (primera ronda), Polonia y Ucrania 2012 (cuartos de final) y en su país en 2016, en oportunidad que alcanzaron la final y perdieron 1-0 con el Portugal de Cristiano Ronaldo.

A nivel clubes Evra, el senegalés de nacimiento y nacionalizado francé, comenzó a nivel profesional en Italia a los 17 años en el Marsala de la Tercera División y después pasó al Monza, de la segunda categoría. Ya en su mejor momento estuvo la Juventus. En Francia jugó en Niza, Mónaco y Olympique de Marsella. Además, se desempeñó en los equipos ingleses Manchester United y West Ham United.

Aquel encuentro del 18 de diciembre pasado fue de alto voltaje por el vertiginoso ritmo y precisión de los dirigidos por Lionel Scaloni, que controlaron en la primera mitad y exhibieron su mejor juego considerando el rival y la instancia. La Albiceleste se fue al descanso 2-0 y en el complemento continuó dominando, pero sin la supremacía inicial. En el minuto 80 comenzó la remontada europea con los goles de Mbappé.

El ex lateral izquierdo jugó 81 partidos oficiales con la selección francesa y se sumaron 11 del combinado juvenil Sub-21.

