Las declaraciones de Humberto Grondona sobre Messi que generaron polémica: “Me gustaría que este chico lo diga”

El hijo de Julio Humberto Grondona pidió que le agradezcan al ex presidente de la AFA por haber armado un partido amistoso para que Lionel Messi juegue en la selección argentina

El cambio de nombre en el predio que posee la AFA en Ezeiza, que pasó a llamarse Lionel Andrés Messi en lugar de Julio Humberto Grondona generó distintas repercusiones. El sábado 25 de marzo, en una ceremonia encabezada por el presidente del fútbol argentino, Claudio Tapia, se descubrió la placa mediante la que se rebautizaba el recinto deportivo con el nombre y el apellido del capitán del seleccionado argentino campeón del mundo en Qatar 2022.

Humberto Grondona, uno de los hijos del directivo que estuvo 35 años al poder en la AFA y que alcanzó la vicepresidencia de la FIFA, criticó esta medida adoptada por los nuevos dirigentes y pidió que se reconozca un viejo gesto de Don Julio. “Esto es gracias a mi papá. Si no fuera por él, Messi estaría en España. Eso quiero que lo sepan. Después se cuelgan una medalla o levantan una copa porque el capitán de nuestro equipo y el mejor jugador del mundo juega en Argentina porque a un señor se le ocurrió hacer un partido para que pudiese jugar para la Argentina”, expresó el ex entrenador del seleccionado Sub 20 entre 2014 y 2016.

En una extensa charla con el periodista Flavio Azzaro en el programa El Loco y el Cuerdo, Humbertito también le envió un mensaje a Messi y le pidió que reconozca públicamente la gestión que realizó Julio Grondona para “blindar” a La Pulga en la Albiceleste, ya que el mandamás de la AFA había organizado un amistoso express el 29 de julio de 2004 ante Paraguay para que Leo se pusiera la celeste y blanca en lugar de la de España, que llevaba meses tentándolo. “Me gustaría que un día, este chico, el más grande de todos, diga: ‘Yo tengo que agradecerle a Julio porque por él estoy jugando en la selección argentina’”, dijo.

Por otra parte, Grondona hijo deslizó un comentario alusivo a la relación que tenía Messi con su padre. “¿Dónde llegó y a dónde fue a comer? ¿A qué restaurante? Qué casualidad, ¿no?”, lanzó sobre la parrilla Don Julio elegida por el goleador argentino para cenar en su regreso a Buenos Aires. “A muchos les dolió que vaya ahí porque no quieren recordarlo”, culminó Humbertito. “Es un homenaje inconsciente lo que lo llevó ahí”, aportó Andrés Ducatenzeiler, indicándole al entrevistado que Leo tenía buenos recuerdos del fallecido dirigente.

Lionel Messi y Claudio Tapia en el predio de la AFA que lleva el nombre del capitán del seleccionado argentino (@Argentina)

