Dura crítica de Humberto Grondona: “Mi papá nunca hubiese elegido a Scaloni para la Selección”

La crítica de Humberto Grondona a Scaloni

La selección argentina lidera junto a Chile el Grupo A de la Copa América con cuatro puntos, producto de un empate (1-1 ante los trasandinos) y una victoria, el 1-0 ante Uruguay del último viernes. La albiceleste volverá a jugar este lunes ante Paraguay en Brasilia y es candidata a quedarse con el título, junto con el combinado local, Brasil.

Sin embargo, los métodos de conducción de Lionel Scaloni no reúnen pleno consenso. Así lo dejó claro Humberto Grondona, hijo de Don Julio, histórico ex presidente de la AFA, y entrenador campeón sudamericano con las selecciones Sub 17 y Sub 20 en 2013 y 2015.

En una entrevista con TT Sports, por radio Trend Topic, Humbertito fue tajante al hablar de la gestión del ex mediocampista de Newell’s, Estudiantes y Deportivo La Coruña. La pregunta que disparó su reflexión fue concreta: si Don Julio lo hubiera elegido como DT de la Selección.

“No me lo tendrían que preguntar, bajo ningún punto de vista. Si vos ves todos los técnicos que estuvieron en Selección, todos fueron campeones. Te la hago corta, él no hubiera elegido a Sampaoli, a este chico; no sé si hubera elegido a Martino si vivera, más allá de que lo sugirió... Él hasta donde vivió, los eligió él, con un consenso casi general”, subrayó.

Luego, fue todavía más duro con el Gringo. “Hay una complacencia muy grande con este proceso. Si hubiese estado otro técnico, a esta altura estaría colgado en Plaza de Mayo. Ustedes son comunicadores, transmiten, si empiezan a fogonear, dura dos minutos. Y si empiezan a contemplar un montón de cosas, va a durar. Y punto.. Si te digo que para mí hace todo mal, estaría mal, y si dijera que hace todo bien, también estaría mal. Lo único que quiero es que deje de tomar agua y que piense un poco y no haga macanas al hacer los cambios. Me preocupan esas cosas. Que lea bien el partido, porque el primer tiempo ante un Uruguay espantoso, Argentina fue superior. Y Messi, ¿no?... Menos mal”, le asestó otro golpe.

Así y todo, para Grondona es probable que Argentina llegue a la definición del torneo continental y que saque pasaje al Mundial de Qatar 2022. ¿La clave? El propio Messi y su nivel, que ante los hcarrúas fue superlativo. “A Messi lo veo contento, a veces se amarga porque da un pase de gol y la patean afuera, pero está haciendo un esfuerzo tremendo. Si Dios quiere, nos va a llevar de la mano a la final de la Copa y al Mundial. Esté el técnico que esté, mientras no lo molesten, él va a dar el máximo esfuerzo. Scaloni tiene que prenderle una vela a Tapia por haberlo elegido”, remarcó.

“Los que comparan a Tapia con mi papá están tomando una medicación vencida. Son 35 años contra 3. Es como comparar a Frank Sinatra con Panchito o a Pelé con el que hace jugo de naranja en la playa. Es incomparable”, concluyó su discurso.

