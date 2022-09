Las confesiones del hijo de Grondona: la reacción de Messi en el velatorio de su padre y la premonición sobre Riquelme dirigente

Julio Grondona y Lionel Messi, juntos (NA: Hugo Villalobos)

La figura de Julio Grondona se mantiene presente en el fútbol argentino gracias a que el predio que la AFA posee en Ezeiza lleva su nombre. El ex presidente de la institución dejó una marca imborrable en la historia y una de sus últimas grandes conquistas fue lograr que Lionel Messi se ponga la camiseta del seleccionado luego de armar el recordado amistoso al que fue convocado para jugar contra Paraguay en la cancha de Argentinos Juniors.

El 30 de julio se cumplieron ocho años de la muerte del ex mandamás y su hijo mayor, Humberto, recordó cómo era la relación entre La Pulga y Don Julio. “Mi padre lo ayudó mucho cuando Messi recién se iniciaba en el Barcelona, porque no ganaba mucha plata. El primer gran contrato de Messi lo logró mi papá con la empresa Adidas. El amor que le tenía mi padre a Lio era como el amor de un hijo”, explicó en diálogo con el programa Super Deportivo Radio.

Acto seguido, habló de una imagen poco conocida del histórico número 10 de Argentina. Luego de su muerte, Grondona fue velado en el gimnasio de futsal dentro del predio de la AFA. Una multitud se acercó al lugar y diferentes personalidades del mundo del fútbol se acercaron hasta Buenos Aires para despedir al por entonces vicepresidente de la FIFA. Y uno de los que viajó fue el propio Leo.

“Messi se tomó un avión desde Barcelona, se paró delante del cajón de mi viejo y lloró una hora de punta. Se paró ahí, y lo dejamos solo. Yo veía eso y pensaba en lo grande que fue mi viejo”, confesó Humbertito.

El por entonces presidente de la AFA le otorga un reconocimiento al astro argentino (NA)

La llegada del rosarino al país fue tan sorprendente que ninguna cámara pudo captar ese instante especial. “Es un día muy triste para el fútbol, para toda la Argentina y para mí”, fueron las palabras que utilizó Leo en su cuenta de Instagram para despedir a un hombre clave en los primeros tiempos de Messi en el seleccionado nacional.

Además de hablar sobre la relación entre La Pulga y su padre, Humberto también recordó el pensamiento que tenía Julio sobre Juan Román Riquelme y la sugerencia de Grondona para con el entonces titular de Boca Juniors Daniel Angelici que fue premonitoria años más tarde con la contienda política entre el ex presidente y el actual dirigente a cargo del fútbol del Xeneize.

“La relación sería excelente. Él siempre decía, ‘Román es muy inteligente’, que no te quepa duda. El cariño que le tenía a Riquelme... Mi viejo no era tonto, era más vivo que todos. Él fue el que le dijo a Angelici que le arreglara el contrato a Riquelme, porque en algún momento de la vida Riquelme se la iba a poner. No se lo arregló. Román se la puso, le ganó la elección. No lo escuchó”, dijo.

Riquelme fue clave para que Jorge Amor Ameal se convierta en el presidente de Boca

SEGUIR LEYENDO: