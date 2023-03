A los 43 años, Ronaldinho sorprendió haciendo magia con la pelota en un duelo de fútbol-vóley

Ronaldinho demostró su talento a los 43 años

Desde que tuvo su aparición en el Gremio de Porto Alegre, Ronaldinho demostró que iba camino a transformarse en una leyenda del fútbol internacional. El astro brasileño sólo permaneció durante tres temporadas en el Tricolor para de inmediato dar el paso a Europa.

Te puede interesar: El guiño de una figura mundial a Carlo Ancelotti en medio de los rumores que señalan que dejaría Real Madrid para dirigir a Brasil

Su escala previa al Barcelona, donde tuvo su mejor versión y apadrinó el nacimiento de la estrella mundial que llevaba el nombre de Lionel Messi, fue el PSG. El Milan de Italia, Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro de México y Fluminense marcaron el cierra de una trayectoria en la que conquistó 17 títulos.

En la actualidad, a los 43 años, el ex futbolista continúa manifestando su vigencia con un video que se viralizó en las redes sociales, donde se lo puede observar desplegando su magia en un tradicional partido de fut-vóley que tanto disfrutan los brasileños.

Te puede interesar: León Larregui conoció a Ronaldinho y sacó su lado más fan

Al ritmo de la música de su país, Dinho apeló a sus recursos más estéticos para ganar un punto que cautivó a sus seguidores. Los toques con el pecho, su zurda mágica con el guiño a la cámara que lo estaba grabando, precisiones con la cabeza y una maniobra impactante en la que logra poner el pie encima de la red para lograr el remate conformaron una escena cargada de alegría y nostalgia.

“He podido jugar con mis ídolos que hoy en día son mis amigos. En el Barça es donde he jugado más tiempo y he podido jugar mucho tiempo con los mismos jugadores y por eso nos conocemos muy bien. Siempre que estamos con el balón estamos contentos. La primera vez que le vi el debut de Messi, noté la calidad que tenía y que iba a hacer algo muy grande. Sabía lo que sería. Nos llevábamos muy bien. Es un gran amigo”, había dicho el astro sobre la Pulga durante la Copa del Mundo que consagró al rosarino.

Te puede interesar: Problemas para Robinho: la Justicia brasileña le retuvo el pasaporte por su condena en Italia

Aquella dupla que conformaron durante los días de Frank Rijkaard al frente del Blaugrana, permanecerá en la memoria colectiva de los amantes del buen fútbol. Y mientras Leo continúe en la práctica profesional, Ronaldinho deberá esperar para volver a construir paredes en los picados que disputa junto a sus amigos más cercanos.

SEGUIR LEYENDO

Mateo Retegui volvió a gritar un gol para Italia: el cabezazo furioso con el que abrió el marcador ante Malta