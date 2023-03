La preocupante confesión de una estrella del Bayern Múnich: “Estoy solo, soy un perdedor popular”

Alphonso Davies habló a través de su cuenta de Twitch (Reuters)

La vida de un futbolista profesional suele presentar características similares: fama, dinero y una vida social muy activa, producto de los eventos, los compromisos y las amistades que suelen generarse en un grupo con el correr del tiempo. Sin embargo, este no es el caso de la joven estrella del Bayern Múnich Alphonso Davies.

El lateral izquierdo de 22 años suele utilizar su cuenta oficial de Twitch para hacer transmisiones en directo de sus sesiones de videojuegos mientras interactúa con sus seguidores, pero en esta ocasión decidió confesarle a sus fans cómo es su vida fuera de los terrenos de juego.

“Es un poco preocupante no tener algo que hacer, sobre todo cuando todos tus amigos tienen trabajo”, reconoció el jugador ghanés con nacionalidad canadiense y agregó: “La vida como futbolista profesional es genial para relajarse y disfrutar. Pero tras el entrenamiento no hay nada que hacer”.

Después de que su familia huyó del país africano, a causa de la guerra civil librada en Liberia, Davies llegó con cinco años a Canadá y comenzó a jugar al fútbol en el Vancouver Whitecaps, en donde llegó hasta la Primera División con 16 años. Tras pasar dos temporadas más allí, el Bayern lo fichó, se trasladó a Alemania y se convirtió en una pieza clave para el equipo teutón.

Sin embargo, desde su llegada en 2018, el jugador parece no haber tenido una buena adaptación y aseguró que, “como no tengo familia y mi novia no vive conmigo, estoy solo. Probablemente tengo como cinco amigos. Soy un perdedor popular”.

El futbolista representó a Canadá en el último Mundial (Reuters)

Cabe destacar que, pese a comenzar desde muy pequeño, todavía le queda mucho recorrido a su carrera profesional para seguir formando vínculos en el viejo continente. Incluso recientemente fue el Real Madrid el que posó sus ojos en él y cuenta con varias ofertas en el caso de que quiera cambiar de aires.

Mientras tanto, Davies ya tiene un nuevo entrenador tras la salida de Julian Nagelsmann. Desde ahora, el canadiense estará bajo las órdenes de Thomas Tuchel, quien hará su presentación formalmente este lunes con un partido clave frente al Borussia Dortmund por delante.

“No podría tener un reto mayor”, aseguró el ex técnico del Chelsea, quien también deberá enfrentarse al Manchester City en los cuartos de final de la Liga de Campeones diez días después.

Una vez que quedó claro que el Bayern quería que asumiera de inmediato, Tuchel se percató que “iniciaba directamente ante el Dortmund y con un descanso internacional antes”.

El técnico alemán no trabaja en el país desde 2017. Su único trofeo obtenido fue el la Copa de Alemania con el Dortmund. Ahora regresa con dos títulos de liga, con el Paris Saint-Germain, así como la Liga de Campeones y el Mundial de Clubes con Chelsea.

