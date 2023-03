La frase de Agüero sobre Messi que ilusionó al Barcelona y el mensaje de Laporta: “Las puertas están abiertas”

Kun Agüero habló sobre la vuelta de Messi a Barcelona

Desde que Lionel Messi se marchó del Camp Nou, su regreso siempre está latente. Fueron muchos años los que pasó el astro argentino en el FC Barcelona, club que lo convirtió en uno de los mejores de todos los tiempos, que lo vio salir entre lágrimas a mediados de 2021 y se ilusiona constantemente con verlo regresar tras no encajar de lleno en el Paris Saint Germain.

En las últimas horas, los comentarios del ex futbolista culé Sergio Agüero y el presidente de la entidad, Joan Laporta, han alimentado ese deseo que tienen en el Barça de ver a Messi nuevamente vestido con la camiseta blaugrana.

“Mi sensación es que hay un 50% de posibilidades de que Leo Messi regrese al Barça”, dijo el Kun Agüero, amigo de la Pulga, en una transmisión de la Kings League, la liga de streamers creada por Ibai Llanos y Gerard Piqué donde es presidente de uno de los equipos.

“Creo que Leo debería retirarse en el Barça. El Barcelona es su casa, tiene que terminar su carrera aquí. Laporta tiene que hacer un esfuerzo para traer de vuelta a Leo”, opinó Agüero ante el asombro de los presentes en el estudio, quienes saben de la relación estrecha que tienen ambos.

Kun Agüero y Joan Laporta hablaron sobre el posible regreso de Lionel Messi al FC Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

Aunque esos no fueron los únicos dichos que hicieron crecer las posibilidades que Leo Messi vuelva a pisar el césped del Camp Nou como jugador culé, ya que el propio Joan Laporta ha aprovechado su entrevista de esta semana a un canal de Youtube llamado ‘The business and money behind sports’ para hablar de la potencial vuelta del crack rosarino.

“Messi es el mejor jugador de la historia. Ha sido el jugador más importante de la historia del Barça. Tengo que tener mucho cuidado con lo que digo. Messi es jugador del PSG y tengo que tener respeto. Leo sabe que lo tenemos en nuestro corazón. Es parte de nuestro escudo”, comentó.

Laporta dejó en claro que la salida de Messi no fue lo mejor para su imagen ni para la actualidad deportiva de la institución pero dejó en claro que mira hacia el futuro con optimismo: “El legado que me encontré al llegar a la presidencia no era nada bueno y tuve que tomar una decisión con la que no estoy satisfecho. Tengo que encontrar la manera de mejorar la relación actual de Messi con el Barça. Veremos, pero él sabe que tiene las puertas del Barça abiertas.”

Leo Messi tiene opción para quedarse una temporada más en el PSG (REUTERS/Agustin Marcarian)

Lionel Messi firmó un contrato con el PSG hasta el 30 de junio de 2023. Sin embargo, desde la institución parisina confirmaron que negocian para extender el vínculo por una temporada más. Al finalizar su contrato en los próximos meses, el astro argentino de 35 años podría firmar con cualquier club como agente libre, aunque en el PSG confían en que se podrá activar la opción para que se quede un año más.

