La denuncia que puso en alerta a la Seguridad en el umbral de la fiesta de la Selección en el Monumental

La denuncia ingresó al mediodía. En la Unidad Fiscal de Eventos Masivos de la ciudad abrieron los ojos. No era una denuncia más sino que tenía datos sobre un presunto plan para arruinar la fiesta de esta noche en el Monumental. E inmediatamente, la fiscal Celsa Ramírez ordenó aumentar la seguridad, comunicar la novedad a las autoridades del área y hacer todas las tareas de prevención posibles, para que si alguien está pensando en manchar esta jornada histórica, lo piense dos veces. La misiva, anónima, fue subida al sitio web del Ministerio Público Fiscal que habilita la posibilidad de denunciar vía mail. Así lo hizo alguien que prefirió no identificarse. En el texto asegura que tomó conocimiento por un participante de una presunta reunión de barras de varios clubes sobre el plan para ingresar en el segundo tiempo al campo de juego, en medio del partido, rodear a los jugadores, sacarles la ropa y apoderarse de la fiesta. Este desborde que algunos podrían adjudicar a un fanatismo irracional en realidad tendría siempre según la denuncia otro objetivo: hacerle entender a las autoridades del fútbol argentino que el negocio de la reventa es para todos o para nadie y lo mismo en cuanto al negocio de la seguridad privada dentro de los estadios. Todo, según la denuncia, producto de una interna donde se maneja mucho dinero.

Cierto es que por lo que pudo recabar Infobae el tema de la reventa de localidades generó muchas suspicacias. Oficialmente por la página Deportick salieron al mercado los tickets y se agotaron en dos horas pero la AFA bajo la premisa de sus compromisos comerciales con sponsors, auspiciantes y cortesía se quedó con buena parte de los ingresos al Monumental. Y como las entradas son físicas y no están nominadas (esto es, con nombre, apellido y documento de identidad del comprador), es fácil transferirlas. Y estallaron las páginas donde se ofrecían los preciados boletos a valores muy superiores a los originales en un negocio verdaderamente gigantesco. Y del que no todos fueron parte. Las beneficiadas dicen por los pasillos de Viamonte fueron las facciones oficiales de algunas barras grandes y muchas del Ascenso mientras que otros sectores acostumbrados a recibir localidades quedaron de lado y eso generó resquemor. Claro que de ahí a armar un plan para arruinar la fiesta de la Selección hay un trecho gigantesco que en la propia Justicia llama la atención porque habitualmente perro que ladra no muerde. ¿Qué significa esto? Que nadie pone en conocimiento previo al Ministerio Público Fiscal sobre una acción que va a concretar si ésta implica un acontecimiento de naturaleza conmocionante. Pero claro, ante la recepción de la denuncia la fiscalía no puede quedarse de brazos cruzados. Por eso es que se activaron todos los protocolos de Seguridad y los refuerzos de las áreas sensibles de los accesos y del propio estadio para abortar cualquier plan, si es que efectivamente lo hubiera. De hecho, la sugerencia de la Fiscalía de Eventos Masivos es poner efectivos de la policía dentro del estadio, sobre todo en las dos cabeceras bajas. Desde hace una década que la seguridad en el perímetro exterior es del Estado pero en el Interior de empresas privadas contratadas para la ocasión. Pero al ser éste un evento excepcional, se le planteó al Comité de Seguridad Deportiva esta medida excepcional que aún no tiene resolución.

El otro tema que tiene muy preocupada a las autoridades es lo que pasa en el primer anillo de seguridad donde se controla que la gente que accede hasta River con sus tickets. Porque hay muchos con entradas falsas, compradas en páginas de Internet (de hecho en las últimas horas ya hubo procedimientos judiciales y policiales con incautación de tickets y detención de personas) y también porque suponen que varios intentarán colarse sin su ticket correspondiente. Y esto genera según la gente de Seguridad sólo dos opciones: “O abrís las puertas y dejás pasar a todos, lo que te pone al borde del colpaso, o reprimís para dispersar, algo que en época preelectoral nadie quiere hacer pero no queda otra”. Este temor está fundado en lo que ocurrió en algunos grandes eventos deportivos aunque se cruza los dedos por que todos aquellos que no consiguieron localidades se queden tranquilos en sus casas viendo todo el evento por televisión.

Por estas horas el nerviosismo recorre el sistema central de la Seguridad. La atención está focalizada en abortar todo intento de arruinar una celebración que se esperó por mucho tiempo. Por eso la denuncia se tomó con máxima seriedad y se dispararon todas las alertas para que nada suceda.

