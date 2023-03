Gerard Piqué, íntimo: de la “rara y extraña” sensación que vive hoy a la relación con sus hijos

El exdefensor relató cómo vive sus primeros meses alejado del fútbol

Gerard Piqué anunció su retiro del fútbol profesional el 3 de noviembre pasado dejando atrás una carrera con 36 títulos en sus vitrinas. Rápidamente, uno de los fundadores del grupo Kosmos se concentró en sus labores empresariales e inició el proyecto de la Kings League, que tendrá su culminación este domingo en el Spotify Camp Nou, el mismo estadio que albergó su último encuentro como profesional. Una etapa que, dice, ya es parte de su pasado.

“No echo de menos al fútbol. Es una sensación extraña porque me gusta ir al asiento donde iba cuando era pequeño. Y es muy raro”, narró en una entrevista exclusiva con el diario español Marca, luego de haberse despedido dentro de una cancha el 5 de noviembre de 2022: “Es como si hubiese pasado una vida entera y ahora es otra completamente distinta. Cuando era pequeño soñaba con ser futbolista y jugar en el Barça. Y lo he cumplido y he conseguido absolutamente todos mis sueños”.

“Ahora me vuelvo a sentar en esa silla viendo como ya esto ha pasado y tengo otra realidad igual de apasionante porque estoy en miles de proyectos, aunque con la satisfacción de pensar que cumplí todo”, repasó después de haber dicho presente en la agónica victoria del Blaugrana ante Real Madrid en el clásico del último fin de semana. En este sentido, se refirió a cómo reaccionaron sus hijos tras comunicarles que colgaría los botines: “En parte lo entienden por la edad, porque ya toca y porque es el proceso natural de las cosas”.

Su alejamiento de los terrenos de juego le permitió compartir más tiempo con su primer hijo, Milan, fruto de la relación con la cantante colombiana Shakira, y quien solo tiene 10 años: “Es el más apasionado por el fútbol, le apetece mucho vivir conmigo la experiencia de ir al campo. El otro día fuimos a ver al Barça contra el United en la Europa League y la verdad que le encantó. Le gusta mucho compartir algo que durante muchos años no hemos podido hacer porque yo estaba jugando”.

En consonancia, se mantuvo centrado en el Barcelona para referirse al escándalo con José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) hasta 2018. La investigación judicial apunta a posibles favores arbitrales a causa de diversos pagos realizados por la dirigencia a DASNIL 95 SL, empresa creada por el exárbitro. En este carril, Piqué pidió el esclarecimiento rápido de esta situación: “En ningún momento teníamos constancia los jugadores, pero como no tenemos de otras muchas cosas que suceden en un club. El trabajo ahora es de Laporta que en algún momento va a explicar exactamente qué es. Yo estoy convencidísimo de que en ningún momento el Barça ha comprado a los árbitros. Pero sí hay que entender el por qué de esas facturas”.

Además, sentó un antecedente que iría en contra de estas supuestas ayudas a la entidad. La misma se remonta a la temporada 2013/14: “Está claro que a veces nos han favorecido, pero también nos han perjudicado en otras ocasiones. Es algo que pasa en el fútbol. Yo me acuerdo la Liga que perdimos contra el Atlético de Madrid en casa. Empatamos 1-1 y necesitábamos ganar. Nos anularon un gol que era legal. Es que no tiene ningún sentido todo. Simplemente hay que explicarlo bien y ya está”.

Por otro lado. el presidente de la Kings League se mostró expectante por la definición del campeonato, que ha contado con figuras de renombre internacional como Ronaldinho, Sergio Kun Aguero e Iker Casillas, entre otras, con una modalidad que incluye distintas reglas a la disciplina convencional. “No competimos ni contra el basket ni contra el fútbol ni contra ningún deporte, somos algo totalmente distinto: una mezcla de deporte y entretenimiento. Y a la gente le gusta”, aseguró.

Por último, el empresario de 36 años anticipó la intención de ampliar los horizontes de la competición: “Hay un plan a largo plazo que es una expansión a partir del 2024 a varios países y que luego haya una competición mundial a final de año en el que irían los mejores de cada país. Una competición entendida como la Champions League, para los que nos gusta el fútbol tradicional”.

