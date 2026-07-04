Honduras

Alarma en Honduras: 197 menores murieron por accidentes, homicidios y suicidios en el primer semestre de 2026

Un total de 197 menores de edad murieron en Honduras durante el primer semestre de 2026, los accidentes de tránsito, los homicidios y los suicidios figuran entre las principales causas de fallecimientos.

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Casa Alianza reportó la muerte de 197 menores de edad en Honduras durante el primer semestre de 2026, según datos de su Observatorio de la Niñez. Los accidentes de tránsito se mantienen como la principal causa de muerte infantil, al representar el 47 % de los casos registrados este año. (Foto: Cortesía)
Casa Alianza reportó la muerte de 197 menores de edad en Honduras durante el primer semestre de 2026, según datos de su Observatorio de la Niñez. Los accidentes de tránsito se mantienen como la principal causa de muerte infantil, al representar el 47 % de los casos registrados este año. (Foto: Cortesía)

La organización Casa Alianza alertó sobre la situación de la niñez en Honduras tras reportar que 197 menores de edad fallecieron durante los primeros seis meses de 2026, una cifra que mantiene la preocupación entre los organismos de protección infantil.

La directora del Observatorio de la Niñez de la institución, Grecia Moreno, informó que las principales causas de muerte corresponden a accidentes de tránsito, homicidios y suicidios.

Según el informe, los accidentes viales representan el 47 % de los casos, equivalente a aproximadamente 92 menores fallecidos.

Los homicidios ocupan el segundo lugar, con 73 víctimas, mientras que los suicidios suman 32 casos. El resto corresponde a otras causas de muerte registradas durante el período.

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Accidentes de tránsito encabezan las estadísticas

De acuerdo con los datos de Casa Alianza, los accidentes de tránsito continúan siendo la principal causa de muerte entre menores de edad en Honduras.

La organización señaló que muchos de estos casos están relacionados con el uso de motocicletas y vehículos por parte de adolescentes que no cuentan con la edad o la experiencia necesaria para conducir.

El informe revela que 73 menores perdieron la vida por homicidio, convirtiéndose en la segunda causa de fallecimiento entre la niñez hondureña. Casa Alianza expresó preocupación por los 32 suicidios de menores reportados durante los primeros seis meses de 2026. (Foto: Redes sociales)
El informe revela que 73 menores perdieron la vida por homicidio, convirtiéndose en la segunda causa de fallecimiento entre la niñez hondureña. Casa Alianza expresó preocupación por los 32 suicidios de menores reportados durante los primeros seis meses de 2026. (Foto: Redes sociales)

Grecia Moreno hizo un llamado a los padres de familia para asumir un rol más activo en la supervisión de los menores y evitar situaciones de riesgo.

La especialista indicó que una parte importante de estas muertes podría prevenirse mediante mayores controles familiares y el cumplimiento de las normas de tránsito.

Violencia se extiende a nuevos departamentos

Uno de los principales hallazgos del informe es la expansión geográfica de la violencia que afecta a la niñez.

Moreno explicó que, en años anteriores, la mayoría de los casos se concentraban en Francisco Morazán y Cortés.

Sin embargo, durante 2026 también se han identificado situaciones preocupantes en departamentos como Colón, Yoro, Choluteca y El Paraíso.

“Antes identificábamos estos casos principalmente en Francisco Morazán y Cortés, pero ahora también se registran en otros departamentos que antes no eran considerados puntos rojos”, señaló.

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La organización considera que esta situación refleja un aumento de la violencia en distintos sectores del país.

Preocupan los homicidios y suicidios

Los homicidios representan el 37 % de las muertes registradas, una cifra que continúa generando preocupación entre los organismos de protección infantil.

La organización atribuye parte de los accidentes mortales al uso de motocicletas y vehículos por adolescentes sin la edad o experiencia requerida para conducir. La violencia contra la niñez ya no se concentra únicamente en Francisco Morazán y Cortés, sino que también afecta a departamentos como Colón, Yoro, Choluteca y El Paraíso. (FOTO: Proceso HN)
La organización atribuye parte de los accidentes mortales al uso de motocicletas y vehículos por adolescentes sin la edad o experiencia requerida para conducir. La violencia contra la niñez ya no se concentra únicamente en Francisco Morazán y Cortés, sino que también afecta a departamentos como Colón, Yoro, Choluteca y El Paraíso. (FOTO: Proceso HN)

Casa Alianza advirtió que la violencia afecta cada vez más a niñas, niños y adolescentes dentro de sus comunidades e incluso en sus propios hogares.

Asimismo, la organización mostró preocupación por los 32 suicidios reportados, equivalente al 16 % del total.

Especialistas consideran que estos casos evidencian la necesidad de fortalecer los programas de salud mental, acompañamiento familiar y atención psicológica para la población infantil y adolescente.

Piden fortalecer las políticas de protección

Casa Alianza solicitó a las autoridades implementar estrategias más efectivas para proteger a la niñez en los departamentos afectados.

La organización también pidió reforzar las políticas de prevención de la violencia, mejorar los programas comunitarios y ampliar las acciones de seguridad y protección infantil.

Grecia Moreno hizo un llamado a los padres de familia para fortalecer la supervisión de niñas, niños y adolescentes y prevenir situaciones de riesgo. Casa Alianza considera urgente reforzar los programas de salud mental, atención psicológica y acompañamiento familiar para la población infantil. (Foto: Cortesía)
Grecia Moreno hizo un llamado a los padres de familia para fortalecer la supervisión de niñas, niños y adolescentes y prevenir situaciones de riesgo. Casa Alianza considera urgente reforzar los programas de salud mental, atención psicológica y acompañamiento familiar para la población infantil. (Foto: Cortesía)

Grecia Moreno señaló que el fenómeno requiere la participación conjunta del Estado, las familias, las escuelas y las comunidades.

La especialista concluyó haciendo un llamado a los padres y responsables de menores para fortalecer la supervisión y el acompañamiento de niños y adolescentes.

Asimismo, recomendó evitar que los menores conduzcan vehículos sin cumplir los requisitos legales y mantener una comunicación constante para identificar situaciones de riesgo.

Casa Alianza advirtió que la protección de la niñez requiere una responsabilidad compartida entre las instituciones y la sociedad.

Mientras tanto, las cifras del primer semestre mantienen la preocupación sobre la seguridad y el bienestar de miles de menores en Honduras.

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