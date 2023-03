Los detalles de la fiesta de la selección argentina en el Monumental: qué artistas tocarán en vivo

Las puertas del estadio Más Monumental se abrirán a las 15.10

Este jueves la selección argentina volverá a presentarse en el país y por primera vez lo hará como campeona del mundo. El combinado de Lionel Scaloni se medirá en un amistoso ante Panamá desde las 21.00 en el estadio Más Monumental y en las últimas horas ha trascendido el cronograma de lo que será una fiesta entre los jugadores y el público.

Después de que más de dos millones de personas se registraran en el sitio web a través del cual se pusieron a la venta la semana pasada las entradas para este encuentro, la casa de River Plate estará repleta para ver al equipo que alcanzó la gloria máxima en Qatar y desde la AFA han preparado una celebración histórica que contará con la presencia de varios artistas.

La recomendación al público en general es que vayan temprano a la cancha para evitar las aglomeraciones en Núñez. Por eso, las puertas se abrirán a las 15.30 y el espectáculo comenzará a las 16.15. Será el DJ Fer Palacios el primero en aparecer en escena y con su música le dará ánimo a las miles de personas que ya se encuentren en las gradas del estadio.

A las 17.25 se emitirá la película de la selección argentina a través de la pantalla gigante. Así, los fanáticos podrán recordar los mejores momentos de la Scaloneta y su consagración en Qatar después de superar en los penales a Francia.

A las 18 horas ingresarán Los Totora para ponerle ritmo a la tarde porteña. Cabe recordar que la banda de cumbia supo ser una de las favoritas de Lionel Messi, al punto tal que tocaron en la concentración del seleccionado en el Mundial 2014, también en la fiesta de los campeones de América 2021 y en el fan fest del Mundial de Qatar. Nuevamente, estarán presentes con sus clásicos “Márchate ahora” y “Me voy de aquí”, entre otros hits.

Luego, nuevamente será el turno de Fer Palacios, para una segunda tanda de música a las 18.40, justo antes de que ingresen La T y la M, cerca de las 19hs, con su tema Pa’ la Selección que fue uno de los más escuchados durante el Mundial de Qatar ya que fue compuesto justamente para ese torneo, buscando alimentar la ilusión de la tercera estrella finalmente obtenida.

Los campeones volverán a jugar un partido en la Argentina después de haber conquistado el Mundial de Qatar (Reuters)

Pero, sin dudas el momento en donde el público vibrará en la previa será a las 19.10, cuando suene Muchachos. La interpretación estará a cargo de Fernando Romero, creador de la letra que se hizo en base a la canción de La Mosca (Muchachos, esta noche me emborracho) junto al Tula, el reconocido fanático de la selección que con su bombo acompaña al combinado albiceleste desde el Mundial de 1974 y que la propia FIFA lo premió en la última gala de The Best.

Luego, llegará la hora del partido. El himno será interpretado por el cordobés Ariel Ardit, reconocido cantante de tango y a las 21 horas la pelota comenzará a rodar en el césped del Monumental. Si bien Lionel Scaloni aún no confirmó el equipo, se espera algo bastante similar a lo que plantó en la final ante Francia configuras como Lionel Messi, Dibu Martínez, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Ángel Di María y Julián Álvarez desde el arranque.

En el entretiempo, los fanáticos podrán seguir disfrutando ya que será el turno de WOS. El artista furor entre los jóvenes cantará Arrancármelo, uno de los hits que ha sido vinculado a la selección argentina y especialmente a Lionel Messi, debido a que la letra hace referencia a la resiliencia y la superación.

Obviamente, los jugadores también darán la vuelta olímpica con el trofeo del Mundial para que todos puedan festejar el título que se hizo esperar por 36 años. Aunque, se desconoce si esto ocurrirá antes del inicio del partido contra Panamá o después. Lo cierto es que una vez que suene el pitazo final, la Konga iniciará su show de cuarteto para que la noche termine a puro baile, con un show de fuegos artificiales y luces.

Messi festejará con los hinchas la obtención de la Copa del Mundo (Reuters)

Por cuestiones de seguridad, habrá que ver si el plantel y el resto del staff del seleccionado se concentrará en Ezeiza o lo hará en las instalaciones del Millonario en Núñez para el partido ya que se espera una gran movilización de gente que querrá acercarse al micro con los campeones. Por otro lado, tanto el viernes 24 como el sábado 25, la práctica será en horario vespertino (a confirmar) y cerrado para la prensa. El domingo 26, los convocados tendrán el día libre y se volverán a juntar el lunes 27, a la espera del viaje camino a Santiago del Estero, sede del segundo encuentro ante Curazao para celebrar la Copa del Mundo a jugarse el martes 28 en el estadio Madre de Ciudades en la provincia del norte argentino.

Los convocados para los amistosos

ARQUEROS: Franco Armani (River Plate), Gerónimo Rulli (Ajax) y Emiliano Martínez (Aston Villa).

DEFENSORES: Juan Foyth (Villarreal), Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Nehuén Pérez (Udinese), Germán Pezzella (Betis), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Marcos Acuña (Sevilla) y Lautaro Blanco (Elche).

MEDIOCAMPISTAS: Leandro Paredes (Juventus), Guido Rodríguez (Betis), Enzo Fernández (Chelsea), Maximiliano Perrone (Manchester City), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Facundo Buonanotte (Brighton), Thiago Almada (Atlanta United), Giovani Lo Celso (Villarreal), Alexis Mac Allister (Brighton), Ángel Di María (Juventus), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Emiliano Buendía (Aston Villa) y Valentín Carboni (Inter).

DELANTEROS: Lionel Messi (PSG), Paulo Dybala (Roma), Lautaro Martínez (Inter), Julián Álvarez (Manchester City), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás González (Fiorentina), Alejandro Gómez (Sevilla) y Giovanni Simeone (Napoli).

*Papu Gómez no viajó a la Argentina por estar recuperándose de su lesión.

