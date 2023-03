11 frases de Manuel Neuer: la debacle de Alemania en el Mundial, su grave lesión y el escándalo por un despido en el Bayern

Manuel Neuer dio una entrevista en la que habló sobre la Copa del Mundo, su lesión y el conflicto interno en el Bayern Múnich (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Son días de mucha reflexión y plena recuperación para Manuel Neuer, quien aspira a volver pronto a jugar al fútbol pero camina con ayuda de muletas tras la grave lesión que sufrió mientras practicaba esquí. Con su pierna derecha rota, el capitán del Bayern Múnich y la selección de Alemania tiene tiempo de digerir lo que han sido meses muy turbulentos en su carrera profesional.

Neuer atendió al portal The Athletic en el lago Tegernsee, una hora al sur de Múnich, donde dio una extensa entrevista al periodista Rafael Honigstein para hablar sobre la eliminación de Alemania en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar –por segundo Mundial consecutivo– tras la polémica con su brazalete ‘One Love’, como también de su inesperada lesión y el escándalo en el Bayern Múnich por el despido de Toni Tapalovic.

“Toni siempre fue un jugador de equipo con nosotros, todos lo veían así. No estuvo trabajando para mí durante 11 años y medio, sino para todo el grupo de porteros, para el cuerpo técnico y para el club. Siempre pudimos separar el trabajo de la vida privada. Entiendo que puede parecer que no estoy siendo objetivo o que no soy creíble, pero realmente puedo notar la diferencia. Para mí, eso fue un golpe, cuando ya estaba en el suelo. Sentí como si me estuvieran arrancando el corazón. Fue lo más brutal que he vivido en mi carrera. Y he experimentado mucho”, dijo el guardameta de 36 años.

Neuer comenzó a trabajar con Tapalovic desde su llegada a Múnich en 2011, pero fue despedido en medio de acusaciones de una relación difícil con el entrenador Julian Nagelsmann y para el capitán del club bávaro no existen motivos que lo justifiquen: “No había ninguna razón que pudiera comprender. Se dijeron cosas con las que no estoy de acuerdo. Nada de lo que escuché habría descartado la posibilidad de que las personas hablaran entre sí y arreglaran las cosas. En todos estos años nunca he escuchado a ningún entrenador decir algo negativo sobre Tony. Pregúntale a Pep Guardiola y su grupo, o a Carlo (Ancelotti) o Niko (Kovac).”

Manuel Neuer está decepcionado por el despido de su entrenador de arquero en el Bayern Múnich (REUTERS/Annegret Hilse)

Uno de los principales rumores apuntaba a que había filtrado información del cuerpo técnico, algo que Neuer considera imposible y para él significa un gran golpe. “No, 100% no. Toni nunca hizo eso, con ningún entrenador. Es una gran decepción. Se trata del lado humano de las cosas, la forma en que se trataba a un empleado valioso. En Bayern Munich, queremos ser diferentes: una familia. Y entonces sucede algo que nunca antes había experimentado. Es una pena para todos: para el club, para Tapa, para la plantilla y para todos los porteros, incluyéndome a mí. Sin embargo, quiero decir: soy un ser humano por un lado y soy un profesional por el otro”, explicó.

Otros de los temas de los que habló Manuel Neuer fue sobre la eliminación de Alemania en el Mundial de Qatar, donde perdió ante Japón (2-1), empató ante España (1-1) y venció a Costa Rica (4-2) pero quedó afuera por diferencia de gol. El experimentado arquero considera que no tuvieron suficiente apoyo ni pudieron enfocarse de lleno en lo futbolístico.

“Tuvimos relativamente poco apoyo en casa. Si comparo eso con la energía que experimentamos en 2010... fue una locura. Hubo más enfoque en cuestiones políticas de lo que jamás habíamos presenciado. Tan pronto como llegamos de nuestro campo de entrenamiento previo a la Copa del Mundo en Omán, teníamos una piedra alrededor del cuello. En retrospectiva, tal vez podríamos haberlo hecho con un poco más de apoyo. Así nos hubiésemos centrado en el deporte, en nuestro partido contra Japón. La segunda mitad del juego de Japón fue indescriptiblemente mala. El partido de España fue muy bueno, uno de los mejores del Mundial, decía la gente. Costa Rica estaba bien. Al final, quedamos eliminados por diferencia de goles”, analizó Neuer.

La salida prematura estuvo acompañada de una polémica por el uso del brazalete ‘One Love’ para promover la diversidad y la inclusión: “La decisión de la FIFA de prohibir el brazalete fue una sorpresa. Un mensaje claro nos hubiera ayudado, en retrospectiva, podríamos haberlo hecho con un poco más de apoyo. Antes del torneo, los críticos dijeron que el brazalete One Love era un gesto sin valor, que nos escondíamos detrás de él. Tras la sanción de la FIFA, de repente se convirtió en el símbolo más importante del fútbol mundial. Sentía que no importaba la elección que hicieras, era la equivocada. Estábamos bajo mucha presión. Todo fue un poco demasiado para nosotros.”

Manuel Neuer también hizo mención a la decisión que tuvo con sus compañeros de Die Mannschaft de taparse la boca en señal de protesta. “Somos jugadores maduros, responsables y defendemos nuestros valores. Esa es una actitud que siempre hemos representado. Teníamos la sensación de que la FIFA nos estaba silenciando. Queríamos hacer una declaración con ese gesto y luego centrarnos en los juegos. A algunos les puede haber gustado más la idea, a otros menos la idea. Todos nos conocemos desde hace mucho tiempo. Nadie fue empujado, nadie fue forzado. Decidimos juntos”, comentó.

Neuer y sus compañeros de Alemania se taparon la boca para protestar contra la FIFA en el Mundial (REUTERS/Molly Darlington)

En tanto, Neuer también reconoció que eso los puso en el ojo de la tormenta y aclaró que el gesto iba exclusivamente para el organismo que regula el fútbol mundial: “Algunas naciones europeas habían accedido a llevar el brazalete, pero estábamos solos en lo que se refería a ese gesto. Nadie más hizo algo así. Era para la FIFA, de ninguna manera estaba dirigida contra el mundo árabe o el Islam. Tenemos jugadores musulmanes en nuestras filas, hay un gran respeto por ellos. Vivimos y respiramos diversidad, es una situación natural para nosotros.”

Al hablar sobre la responsabilidad deportiva de la eliminación de Alemania, el capitán del combinado germano admitió que no estuvieron firmes atrás. “Defender ha sido difícil para nosotros durante mucho tiempo. Lo viste en los goles que encajamos en el torneo y también en el amistoso que jugamos antes de ir a Doha. Omán debería haber estado adelante contra nosotros. Eso fue alarmante. Cuando la gente dijo que yo era responsable del fracaso de Alemania, eso me golpeó; en cierto modo, me dolió mucho. No sé si era una campaña en mi contra, pero iba por ese camino. Sin embargo, lo que más me dolió fue el resultado deportivo, nuestra eliminación. Habíamos fallado en 2018 y ahora volvimos a fallar”, lamentó.

Ese tropiezo provocó una vuelta anticipada a casa y mucho tiempo libre que Manuel Neuer buscó llenar con actividades deportivas al aire libre, algo que disfruta mucho, aunque terminó gravemente lesionado en una tarde de esquí que para él era de lo más habitual.

“No podía quedarme quieto, tampoco quería ver los juegos al principio. No pude soportarlo. Así que salí a correr 10 km el primer día y de nuevo el segundo. Y me di cuenta: eso me dio motivación. Solía tener el apodo de ‘Hyper’ cuando era más joven, porque siempre estaba en movimiento. Ciclismo, tenis, soy una persona que hace deporte al aire libre y necesita estar en contacto con la naturaleza. El tercer día hice una larga caminata y el cuarto un tour de esquí con mis amigos más cercanos. He estado esquiando durante más de 30 años. Para mí no es una actividad de vacaciones, es como ir a la panadería. Había algo debajo de la nieve que me detuvo. Iba tal vez a 10 o 12 km/h. Fue un ejercicio de entrenamiento, un reinicio para el cuerpo y la mente. He bajado esta pista innumerables veces, incluso solo. Es un juego de niños, por lo general”, detalló.

Manuel Neuer, arquero de la selección de Alemania y Bayern Munich, sufrió un accidente practicando esquí (Instagram)

Neuer reveló que la noticia dejó helados a los directivos del Bayern Múnich y opinó que hicieron lo correcto al fichar a Yann Sommer: “Estaban en estado de shock. Nadie podía decir nada al principio. Tal vez por eso estaban un poco reservados conmigo. Podría entender eso. Después de la Copa del Mundo, tampoco fue fácil para el club lidiar con la decepción de los jugadores (...) Cuando trajeron a Yann (Sommer), les dije a los jefes que no tenía ningún problema con eso. Creo que es bueno que tengamos dos grandes porteros. Conozco a Yann desde hace mucho tiempo y sé que es un buen tipo y un buen portero. El club encontró una gran solución. Era importante para mí que haya alguien allí y que no tenga que preocuparme. Sin embargo, Sven Ulreich también habría hecho un trabajo sobresaliente. Pero para mí, esa fue la reacción natural. Eso es lo que soy. Todos nos beneficiamos cuando el equipo y el equipo del club tienen éxito. Incluso yo, sentado en casa con muletas.”

Mientras continúa con su recuperación, Manuel Neuer está enfocado en su regreso, ya que asegura que todavía disfruta del fútbol y que quiere recuperar sus lugares en el Bayern Múnich y la selección alemana.

“Tengo que ver cómo voy a volver. Cuando llegue el momento, me miraré al espejo y me diré la verdad, como siempre. Si no cumplo, dejaré vacante mi puesto. Pero no esperes que eso suceda. Claro, soy un viejo ahora (36 años). Miro hacia atrás y recuerdo haber jugado con jugadores como Ivica Olic y Daniel van Buyten en el Bayern. Pero eso es lo bueno: siempre hay jugadores nuevos, siempre es un equipo nuevo, y yo sigo aquí. Aunque tengo la sensación de que algunas personas están hartas de ver a los viejos jugadores. El que sea mejor jugará. Si quiero jugar, tengo que ser el mejor. Siempre ha sido así”, concluyó.

