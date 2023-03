Un ciclista sufrió un accidente en plena carrera, pero lo peor ocurrió cuando se enteró sobre qué había caído

Stan Dewulf cayó sobre una pila de escremento

Los ciclistas suelen protagonizar accidentes en las carreras. El hecho de ir a tanta velocidad y sin demasiada protección los hace muy vulnerables a caídas y golpes, pero estos deportistas saben que todo puede pasar en una competencia cuando buscan su mejor rendimiento, más allá de la prudencia que suelen mostrar. En este caso, el belga Stan Dewulf ha sido víctima de un siniestro pocas veces visto en la historia de este deporte.

El miércoles, cuando se disputaba el Grand Prix de Denain, las cámaras de la transmisión pudieron capturar el momento en el que el ciclista se desvía del camino en una curva y va directo a una montaña de lo que parecía ser tierra. Obviamente, su intención nunca fue ir hacia esa dirección, pero por motivos que se desconocen no pudo doblar como el resto de los competidores y salió del trazado.

De inmediato, los relatores de la carrera se lamentaron, no sólo por el accidente, sino por el lugar en donde justo había caído Dewulf. Es que la caída del europeo fue amortiguada nada menos que por una montaña de estiércol. “Un accidente oloroso”, soltó uno de los comentaristas, mientras que el locutor de GCN Racing, Jode Been, señaló entre risas: “Ooh, eso va a oler mal”. Afortunadamente, Dewulf no sufrió lesiones de gravedad, pero sí tuvo que soportar el hedor por un buen rato.

En cuanto a lo deportivo, este jueves el colombiano Juan Sebastián Molano (UAE Emirates) ganó el Gran Premio de Denain, segunda prueba de la Copa de Francia de ciclismo, tras un recorrido de 192,7 kilómetros en el norte de Francia. El corredor de 28 años, ya ganador esta temporada de una etapa del UAE Tour, superó al término de un sprint al neerlandés Tim Van Dijke (Jumbo-Visma) y al belga Timo Kielich (Alpecin), segundo y tercero respectivamente. Los tres se habían destacado en cabeza, junto al noruego Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies) y el danés Mikkel Bjerg (UAE Emirates), en el último tramo de pavés, a diez kilómetros de la meta. Conservaron unos segundos de ventaja sobre lo que quedaba de pelotón, antes de disputarse la victoria al sprint.

