“Sufrí mucho”: el crudo testimonio de Nico Blandi quien volvió a ser titular tras cuatro años y marcó dos goles en San Lorenzo

El testimonio de Nicolás Blandi que volvió a ser titular en San Lorenzo luego de cuatro años

San Lorenzo dio otra muestra de su buen presente al vencer en su debut en la Copa Argentina en el que goleó 3-0 a Sarmiento de Resistencia. La victoria dejó varias aristas y una de ellas fue el retorno a la titularidad con un doblete de Nicolás Blandi, que desde 2019 no integraba el once inicial. El delantero dijo lo suyo luego de la victoria en el Estadio Brigadier López de Colón de Santa Fe.

“Hacía mucho tiempo que no me tocaba jugar. Sufrí mucho. Gracias al apoyo de mis compañeros, a la confianza del cuerpo técnico, al estar en un lugar en el que soy feliz, que me siento bien y al trabajo, de nunca bajar los brazos me llevo este premio. Lo importante es que el equipo haya ganado y nos vamos todos contentos a Buenos Aires”, dijo el atacante en diálogo con TyC Sports.

“Tomamos el encuentro con esa seriedad y nos llevamos lo que vinimos a buscar. De vez en cuando me toca convertir acá y si puede venir un gol de uno, bienvenido. Lo más lindo es que el equipo meta goles”, agregó, al tiempo que analizó: “Estuvimos bastante efectivos. En esta copa es importante porque en otros partidos se te complica si no marcas rápido es difícil ya que quedó demostrado en otros partidos en el que equipos de Primera quedaron afuera. Tenemos el objetivo de jugar los seis partidos, pero falta mucho”.

Por último, aclaró: “Debemos mantener los pies sobre la tierra. Lo que venimos consiguiendo es en base al trabajo y humildad. Pero es día a día. Lo más lindo es que el esfuerzo se vea reflejado con un buen resultado”.

Rafael Pérez abrió el marcador con un golazo de taco. Luego Nicolás Blandi marcó un doblete en el triunfo de San Lorenzo ante Sarmiento de Resistencia

El ex atacante de Boca Juniors fue elogiado por el entrenador Ruben Darío Insua, quien reveló que viene convirtiendo goles en otros encuentros: “Blandi viene trabajando muy bien. Con los jugadores que regularmente no les toca jugar en determinada fecha, estamos haciendo partidos amistosos entre semana con equipos de la Primera Nacional a puerta cerrada. Él venía convirtiendo en todos los partidos. Creo que marcó cinco goles. Físicamente estaba bien. Tenemos tres delanteros que en el área tienen eficacia como Nico, Vombergar y Bareiro”.

Aunque el DT aclaró que no piensa jugar con tres puntas en la ofensiva: “Es más complejo. Si eventualmente hay una equipo que use esa alternativa se terminarían sacando. Nosotros tenemos otra características con jugadores rápidos por las puntas como Leguizamon y Cerutti”.

Otra de las figuras fue Agustín Martegani, del que destacó el esfuerzo extra que llevó a cabo para tener este nivel: “Hizo una excelente temporada. Antes del partido con Huracán me encontré en la concentración con Ortigoza que me contó que Agustín todos los días después de los entrenamientos a la mañana se iba al gimnasio. Yo ya lo sabía. Cambió su régimen alimenticio, está rápido, fuerte ágil”.

Rafael Pérez, autor de un golazo de taco que abrió el marcador, también se refirío al gran debut del equipo por Copa Argentina: “Por suerte llegaron los goles en los momentos adecuados. Sabemos que los equipos de otras categorías siempre entran con esa ilusión de poder ganar. Pero nuestra idea era no entrar relajado y hacer nuestro juego”.

Rafa Pérez celebra su golazo (Twitter: @Copa_Argentina)

Respecto de su golazo, sostuvo: “Fue un gran centro y me quedó ahí y se me dio. Creo que por liga ya tenía uno así de taco contra Godoy Cruz jugando para Talleres. Hoy se dio un bonito gol. Tenemos una idea de juego y vamos con mucha humildad. Estamos viviendo el día a día. Esto es pasado y el lunes tenemos un partido complejo y contra un rival difícil”. Este rivel será Newell’s, en el encuentro de la octava fecha en el que el Ciclón defenderá la punta de la Liga Profesional

Por último, el que habló fue el arquero Augusto Batalla. “Nosotros habíamos sufrido el año pasado en el arranque de la Copa Argentina con Racing de Córdoba. El equipo dio una muestra de carácter, de adultez, de madurez, que no es fácil por la cantidad de chicos jóvenes que tenemos en el plantel. Esto es bueno para seguir acrecentando las bases”.

Y añadió: “Somos un equipo muy sacrificado y trabajador. Esas son cosas que salirse de la línea de trabajo ni volarse. Me pone muy feliz por Nico que hace tres años que no podía disputar un partido de titular. Hoy volvió, marcó dos veces, para nosotros es una persona muy importante”.

Por último, sobre la solidez defensiva, explicó: “El arco en cero es una cuestión de toda la organización defensiva. Sabemos que este es el camino para seguir creciendo. Nos costó mucho salir de las posiciones complicadas. Los patitos tienen que seguir en fila y debemos mantener la humildad y sacrificio”.

