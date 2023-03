Enzo Pérez sorprendió al revelar en qué club pretende retirarse del fútbol

Enzo Pérez realiza la entrada en calor previa al encuentro contra Godoy Cruz

“Me voy a retirar en Deportivo Maipú por un deseo personal y familiar”. La frase que deslizó Enzo Pérez después de la victoria de River Plate ante Godoy Cruz encendió las alarmas en el pueblo de La Banda. Es que el experimentado volante de 37 años, quien se convirtió en un referente del plantel que lidera Martín Demichelis sorprendió con una sentencia relacionada a su futuro, aunque aclaró que todavía le queda “mucho tiempo para seguir disfrutando con esta camiseta” (en referencia a la del Millonario).

“No me voy a retirar en River. Hace diez años lo digo, porque tengo un deseo, algo enfocado que tengo que seguir aprendiendo más allá de la edad. Quiero retirarme en Deportivo Maipú de Mendoza donde me inicié, y también es una cuestión familiar. Se verá porque debería volver, pero me queda un tiempo para disfrutar con esta camiseta”, argumentó.

Con relación a la muestra de cariño que recibió en el Monumental, Enzo Pérez no dudó en expresas sus sensasiones. “Es difícil explicar lo que uno siente cuando te ovacionan. No sólo ahora, Antes también. Se me pasan mil cosas y estoy grande. Se me pone la piel de gallina, mi familia se deben emocionar en casa. El cariño de la gente es muy especial para mi y estaré siempre agradecido”, destacó el ex Estudiantes ante la prensa.

Además, el mendocino que fue finalista de la Copa del Mundo en Brasil 2014 habló del entrenador que tuvo como compañero en aquella selección que dirigió Alejandro Sabella. “Martín Demichelis dejó las cosas en claro desde que empezó. Quería ver a todos, que no se iba a casar con nadie porque ve lo que podemos hacer entre semana Va buscando variantes y soluciones ante cada rival. Después, las críticas van a estar siempre. Está en nosotros saber que podemos tomar desde afuera y que no. De puertas para adentro sabemos que no nos pueden dañar. Arrancamos bastante bien, se hizo una gran pretemporada, pero no tuvimos fluidez en el inicio y fuimos creciendo”, concluyó.

Tras su aparición en Godoy Cruz, Enzo Pérez se afianzó en Estudiantes de La Plata, donde se le abrieron las puertas de Europa. El Benfica de Portugal y el Valencia de España representaron sus escalar previas a Núñez, donde se transformó en ídolo y todavía quiere seguir disfrutando de su longevidad.

