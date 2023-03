9 frases de Demichelis tras la goleada de River Plate: qué cambió en el equipo para cerrar una “gran semana” y el “regalo” que les debía a los hinchas

Micho, de 42 años, habló de las emociones que le genera dirigir en un Monumental lleno

River Plate disputó el mejor partido en la Liga Profesional bajo la tutela de Martín Demichelis: con dos goles de Lucas Beltrán y otro de Esequiel Barco, derrotó 3-0 a Godoy Cruz en un estadio Monumental repleto que vibró como en las mejores épocas de Marcelo Gallardo. Con ese orgullo a cuestas, Micho se sentó en la sala de conferencias a responder preguntas. Y explicó, entre otras cosas, cómo el Millonario mutó en un elenco más confiable, que venía de vencer también 3-0 a Racing de Córdoba por la Copa Argentina.

“Nos debíamos un buen partido de comienzo a final, contra un rival que le ganó merecidamente a Racing. Los dominamos, no sufrimos sobresaltos, más allá de que siempre hay situaciones. El equipo entendió por dÓnde vamos, había que seguir creciendo porque venimos de una semana importante ganando en Lanús y en Copa. Nos debíamos un regalo hacia la gente que siempre tuvo paciencia, que siempre llenó a pesar de las temperaturas altísimas. Me enorgullece que la gente se vaya contenta”, analizó el ex marcador central.

El DT supo variar teniendo en cuenta el adversario y el resultado fue positivo. “Pruebo en la semana, hablo con los jugadores, y después tengo que tomar decisiones. Todo el plantel viene de hacer grandes esfuerzos. Los vimos bien a Aliendro, a Paulo, y nos fuimos decidiendo. No es que es improvisado, habrá partidos que saldremos con dos nueves o dos extremos. Con cinco volantes buscamos esa presión en el mediocampo”, explicó.

“El balance lo hago para corregir, mejorar y crecer. Me siguen dando bronca las derrotas que tuvimos, como la de Arsenal. Se aprende a través de las derrotas. Hemos hecho una buena semana de entrenamientos y prepararemos el partido con Junín que no será fácil”, continuó.

“Hicimos una gran semana tanto en lo ofensivo como defensivo y hay cosas para rescatar. Entre nosotros hablamos para corregirlas. Siempre es bueno mantener el arco en cero, que nos sirva para ganar confianza porque los partidos son siempre duros en el fútbol argentino”, concluyó.

OTRAS DEFINICIONES DE DEMICHELIS

La enseñanza de los tropiezos

¿Tiene suficiente plantilla para pelear todos los frentes?

“Con el plantel que tengo me permite entrenar de esta manera para jugar tres partidos por semana. Confío en el plantel que tengo”.

El “efecto” De la Cruz en el equipo

“De la Cruz es diferente, es uno de los mejores volantes del fútbol argentino. Nos da un plus si está bien, porque tiene dinámica, cambio de ritmo, nos da de todo. Hizo un gran partido el miércoles y hoy también. Buscamos un equilibrio, hacernos fuertes y eso es lo que buscamos. Nos salió bien”.

Las emociones que le provoca dirigir en un Monumental repleto

“Intento ser fuerte en esos momentos y en esas emociones. Soy muy feliz en la posición en la que estoy. Entrar al Monumental colmado es difícil de explicar. Valoro dónde estoy y trato de disfrutar. Cuando la gente está contenta me voy un poco más tranquilo”.

El partido de Milton Casco y Enzo Díaz

“Milton es polifuncional, me da las opciones de poder rotar. El otro día Elías Gómez hizo un buen partido, Herrera, también. Sabía que Enzo iba a corregir los errores del primer partido, que ustedes marcaron. Porque tiene personalidad y ganas”.

