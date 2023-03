La primera curiosa medida que tomó Ricardo Gareca tras su primer entrenamiento en Vélez

Comenzó el segundo ciclo de Ricardo Gareca en Vélez Sarsfield. El Tigre firmó su contrato con la entidad de Liniers por una temporada y ya empezó a trabajar junto al plantel en la Villa Olímpica para enfocar la estrategia de cara al encuentro por la séptima fecha de la Liga Profesional ante Platense, el próximo lunes 13 de marzo a las 21 en el estadio José Amalfitani.

Te puede interesar: Ricardo Gareca es el nuevo entrenador de Vélez Sarsfield

El ex entrenador de la selección de Perú dirigió su primera práctica formal el martes 8 y este miércoles será presentado ante los hinchas en el estadio, donde luego brindará una conferencia de prensa por la tarde.

Una de las primeras medidas que tomó Gareca como cabeza de un grupo que intentará pelear el campeonato argentino tras un flojo inicio de torneo bajo el mando de Alexander Cacique Medina, fue cumplir con una de sus viejas cábalas que le ayudaron a ganar cuatro títulos en cinco temporadas con el Fortín. Es por eso que desde temprano se vieron algunos trabajos de pintura en los caños de los alambrados del predio de entrenamiento de Vélez, que pasaron del color verde al azul.

Te puede interesar: Ricardo Gareca en Vélez Sarsfield: director deportivo indicó que “no había plan B” para el ‘Tigre’

Una de las explicaciones es que el Tigre detesta el verde y el ritual es que no haya nada de ese color que perturbe la calma del técnico. El motivo del rechazo a tal color se cree que vendría desde el Mundial de Italia 1990, donde la selección de Camerún derrotó a la Argentina de Carlos Bilardo en el debut. Es un viejo ritual de Carlos Salvador que, por ejemplo, también incorporó su amigo Oscar Ruggeri, También se lo atribuyen al mal paso del DT por el Palmeiras de Brasil en 2014.

Ricardo Gareca mandó a pintar los caños de los alambrados de la Villa Olímpica de Vélez, que pasaron del verde al azul para cumplir con una vieja cábala del Tigre (Twitter)

Sebastián Sosa, arquero uruguayo que fue dirigido por el Flaco en Vélez, dio fe de su particular cábala cuando contó que en una práctica el técnico le hizo sacar unos botines verdes a Fernando Gago porque no se podía usar ese color mientras él estuviera en el club.

Te puede interesar: Estudiantes de La Plata anunció la llegada de Eduardo Domínguez como nuevo entrenador

Otras de las manías de Gareca, reveladas por el ex arquero de Independiente, es que al DT de 65 años tampoco le agrada la música del artista estadounidense Marc Anthony y no quiere que sus jugadores escuchen temas del cantante. A la lista también se agrega la colombiana Shakira. Según un informe de la televisión peruana, el Tigre relaciona estos artistas con un paso no tan grato por el Santa Fe de Bogotá.

Pero hay más. Si de autos se trata, el entrenador velezano tampoco permitirá que sus jugadores lleguen a la práctica a bordo de un Mini Cooper. Fabián Poroto Cubero dio fe de que a Ricardo tampoco le gustaba esa marca de autos y que un día casi no lo deja entrar al predio. Lo que sí considera de buena suerte es sacarse una foto con la novia en el día del casamiento.

Creer o reventar. Las costumbres de Gareca ya se pusieron en marcha y todo sea para ayudar a que su querido Vélez pueda retomar la senda del triunfo.

Ricardo Gareca es nuevo entrenador de Vélez Sarfield (Twitter: @Velez).

Seguir leyendo: