Deschamps criticó los festejos de la selección argentina tras ganar el Mundial: “Hubo actitudes inaceptables, no existió el respeto”

Deschamps conquistó el Mundial de Rusia, pero no pudo repetir el título en 2022 (Reuters)

Didier Deschamps concedió un puñado de entrevistas a los medios galos por primera vez después de la final perdida por Francia en el último Mundial ante la Argentina. La ausencia de Karim Benzema dentro del plantel fue uno de los temas abordados, aunque de igual manera se refirió a la influencia de Kylian Mbappé en su equipo como así también se metió de lleno en la caída acontecida en Qatar y, en esta oportunidad, tuvo una fuerte crítica hacia los futbolistas de la Albiceleste por los eufóricos festejos.

En charla con el diario Le Figaro, el entrenador del elenco europeo felicitó a su verdugo, pero no perdió la oportunidad de referirse a las celebraciones dentro del Estadio Lusail y en la vuelta a la Argentina: “Enhorabuena a ellos, son campeones del mundo. Pero hubo hechos y actitudes inaceptables. No tengo ningún problema con que saltaran y se alegrasen, pero la noción de respeto no existió”.

Mbappé fue uno de los jugadores más apuntados por sus contrincantes al momento de entonar distintas canciones en pleno vestuario, pero uno de los hechos más resonantes fue cuando Emiliano Dibu Martínez alzó un muñeco con la cara de Kiki pegada en su rostro en medio de la caravana realizada en suelo sudamericano para el plantel que obtuvo la tercera estrella en Mundiales: “Nadie se merece eso, y menos Kylian Mbappé. Aunque después hubo disculpas, algunas situaciones fueron demasiado lejos”.

“Aunque sepa lo que hemos perdido, así son las cosas. Hay que aceptarlo. He vuelto a ver esa final varias veces. El escenario, la carga emocional, el contexto in situ con la ausencia de jugadores muy importantes. Pero me gustó la imagen del equipo francés”, agregó el técnico que renovó su contrato con Les Bleus hasta 2026. Además, fue consultado sobre qué le faltó a su equipo para ser superado por la Argentina. A pesar de que consideró que estuvieron a unos pasos de dominar el trámite, consideró que la merma entre un equipo y otro fue “suficiente para no levantar el trofeo”.

Horas atrás, el periódico Le Parisien también divulgó un diálogo con Deschamps por la caída que lo privó de levantar el trofeo por segunda vez consecutiva: “No hay nada por encima de una final de la Copa del Mundo. ¿Cómo podría ignorarlo? Vivimos una aventura trepidante. No acabó como en 2018. Esta final de 2022, por su escenario, quedará en su memoria como histórica. Ojalá se hubiera quedado allí por otra razón. Esta derrota es cruel y dolorosa, por supuesto”.

Los jugadores de la selección argentina festejan tras ganar la tanda de penales que definió la final frente a Francia (AP)

A continuación, explicó por qué fue inferior a su rival: “Desde el inicio, Argentina puso los ingredientes necesarios para ganar un partido así. No sabíamos cómo responderles al principio. La diferencia rápidamente demostró ser demasiado grande”. “Nos metieron un gol. En mi cabeza, ya estaba listo para hacer cambios con la esperanza de no ceder un segundo. Lo cual lamentablemente sucedió”, recordó sobre las primeras modificaciones realizadas antes del cierre de la primera parte, que fueron posteriores a los goles de Lionel Messi y Ángel Di María.

Otro de los protagonistas que rememoró recientemente ese encuentro, que finalizó en los penales tras igualar 3-3 en los 120 minutos, fue Ibrahima Konaté, quien había ingresado desde el banco de suplentes. “La final del mundo es un partido diferente. En un partido común vos querés demostrar tus cualidades, pero esto es otra cosa, es una situación en la que está todo permitido. La diferencia entre los argentinos y nosotros es que ellos jugaron como una final del mundo. En cada duelo te daban un golpe”, expresó durante una entrevista con el canal de Youtube Colinterview.

“¿Qué hacés? ¿Te vas a quejar con el árbitro? No. ¿Estamos locos? Te pegan, te levantás y seguís. Como si no hubiera pasado nada. Porque los argentinos son provocadores. Y tan pronto como ven que te han ganado la ventaja, adquieren confianza. Y les dimos eso desde el principio”, prosiguió con su análisis. Y luego, el hombre de 23 años añadió: “Tendríamos que haberlos ignorado y, en la próxima, ir al golpe. Aunque le rompas la pierna, es una final de la Copa del Mundo. No puedo decirte más. Desde el principio, debimos haber muerto en la cancha. Este es el error que cometimos, todos juntos”.

