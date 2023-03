Kun Agüero reveló el detrás de escena de su pelea con Canelo Álvarez tras defender a Messi: “Si estábamos en un ring, nos re cagaba a trompadas a todos”

El ex delantero contó qué sintió cuando cruzó en las redes al boxeador mexicano tras su amenaza a La Pulga

Sergio Agüero recordó su mediática pelea con Canelo Álvarez por defender a su amigo Lionel Messi. El Kun, en plena transmisión del último encuentro por Champions League entre Bayern Múnich y PSG, reveló el detrás de escena y contó que sintió miedo del boxeador mexicano, a quien cruzó por las redes sociales luego de que el tapatío amenazara a La Pulga.

Te puede interesar: Cuánto le pagaron a Canelo Álvarez por participar en Creed III

“Mal, mal, yo creo que si estábamos en un ring, nos recagaba a trompadas a todos. Hoy estamos bien, pero en su momento sí me cagaba a trompadas”, confesó el ex delantero de la selección argentina. “Ahora ya hay una relación de amistad. Con Canelo ya está, amistad y ya estamos en paz. Muchas Gracias Canelo. Lo pasado, pisado. Borrón y cuenta nueva”, apuntó el Kun, en un diálogo con el mexicano Chicharito Hernández.

Agüero fue uno de los primeros en salir en defensa de su amigo Messi, cuando Canelo Álvarez acusó al capitán argentino de pisar la camiseta de la Selección de México, tras el encuentro correspondiente a la fase de grupos del Mundial de Qatar.

Messi celebra el triunfo ante México en el vestuario

“Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ????”, preguntó Canelo. Y agregó: “Así como respeto Argentina, tiene que respetar México. No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo”, continuó. “Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!”, arremetió.

Te puede interesar: Kun Agüero temió que Canelo Álvarez lo golpeara

El Kun vio esto y, también vía Twitter, le contestó: “Señor Canelo no busque excusas o problemas, seguramente no sabés de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien, hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, argumentó el delantero retirado.

Luego, hubo otra fuerte respuesta de Canelo Álvarez hacia Sergio Agüero: “Tu también cabrón... me escribías ‘ay, ay, Canelo’ y ahora estás mamando. No seas hipócrita cabrón”. El mexicano disparó para todos lados. Se peleó con otros futbolistas, periodistas y aficionados que le explicaron una y otra vez que se trataba de un error pensar eso de Messi, quien a lo largo de su carrera nunca ha tenido actitudes de este tipo.

Te puede interesar: Juan Carlos Oblitas y su singular elogio a Hugo Sotil: “Era 10 veces mejor que Sergio Agüero”

Hasta que un día, el mexicano múltiple campeón de boxeo lo reconoció: “Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí”, escribió Canelo en su cuenta de Twitter.

Seguir leyendo: