Ex bicampeón con Pumas mencionó el porque Hugo Sanchéz no fue técnico del Real Madrid

El ex pupilo de Hugol señaló la trayectoria del estratega

Después de acumular un semestre más sin poder dirigir algún club o selección, bastante se comenzó a hablar sobre Hugo Sánchez y su trayectoria como director técnico. A raíz de ello, el ex futbolista bicampeón con Pumas, José Luis “Parejita” López, expresó los motivos por los cuales “Hugol” nunca fue tomado en cuenta por Florentino Pérez para dirigir al Real Madrid.

Como se ha hecho una costumbre durante la última década, el Pentapichichi ha aprovechado cada oportunidad que tiene al aire para postularse en la dirección técnica de algún equipo de la Liga MX, la selección mexicana y el Real Madrid, siendo este último el que más veces hizo su propia “campaña” para que Florentino Pérez le de una oportunidad.

No obstante, mucho se le ha juzgado por su candidatura, pues si bien puede presumir un bicampeonato de Liga MX con los Pumas de la UNAM, es una realidad que pocos logros tiene en su etapa como entrenador; hecho que se ve reflejado en los más de 10 años sin poder dirigir a algún club. En entrevista con Antonio de Valdés, el “Parejita” se sinceró tras mencionar que “El Macho” no tiene mayor posibilidad de llegar a La Casa Blanca.

La desafortunada historia del sobrino de Hugo Sánchez, que también jugó en los Pumas y en la selección mexicana (Foto: Cuartoscuro)

“Siento que a Hugo Sánchez se le frenó la posibilidad de dirigir al Real Madrid después de fallar en la Selección Mexicana. Tal vez él está esperando algo grande porque su sueño es el Real Madrid, pero sabemos que para poder llegar necesitas un proceso como el que llevó Zidane, todo lo tienes que ir trabajando, como el de ahorita con Raúl en la División B para llegar al Primer Equipo”.

Cabe recordar que tras culminar la gestión de Ricardo La Volpe después de ser eliminado en el Mundial de Alemania 2006, el ex estratega de los Pumas recibió el visto bueno para llegar al Tricolor; sin embargo, los resultados no fueron los mejores pese a obtener el tercer lugar de la Copa América Venezuela 2007, y terminó siendo cesado de su cargo tras no clasificar a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Posteriormente, López señaló que después de haber dirigido a la selección mexicana, la trayectoria de Sánchez como entrenador, no tuvo mayor ascenso. “Los equipos que tomó no eran protagonistas o clubes que dijeras ‘puede ser trampolín para llegar a más’, no tenían tanta relevancia. Además, tiene otras cosas, sus negocios y estar en televisión”.

(Foto: Instagram/@hugosanchez_9)

Es para resaltar que el ex mediocampista felino fue parte de la plantilla que precisamente dirigió Hugo entre el 2000-2005 y por ende, siendo también del equipo que obtuvo el bicampeonato. Posteriormente, militó en clubes Necaxa, Morelia, Veracruz y Cruz Azul.

Inactividad en los banquillos durante los últimos 10 años

Si bien, “El Niño de Oro” es considerado como el mejor futbolista mexicano de toda la historia, su etapa como director técnico ha sido bastante cuestionada, pues nunca logró una regularidad en su trayectoria. Su única gestión en donde logró triunfar como timonel, fue con Pumas con el ya mencionado bicampeonato de liga.

(foto: Twitter/@SERGIOBAILLERES)

Ya probando suerte en clubes como el Almería de España y el Pachuca de México (su último club), “Hugol” no tuvo un buen desempeño en el banquillo y en ambos conjuntos fue cesado debido a la falta de resultados. Desde su adiós en el banquillo de los Tuzos en noviembre del 2012, Sánchez no ha vuelto a recibir una oportunidad por parte de algún otro club o combinado nacional