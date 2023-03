Explosivas declaraciones de un amigo de Piqué en medio de la separación de Shakira: “Gerard se convirtió en el malo de la película y quizás sea al revés”

Piqué y Shakira en tiempos en los que estaban en pareja, y Jordi Basté (Crédito: Reuters)

Otra vez se viven momentos turbulentos en la separación de Gerard Piqué y Shakira, a pesar de que el divorcio ya quedó consumado tras 12 años de relación. Es que luego del sismo que provocaron las canciones de la artista con Bizarrap y Karol G, ahora la mudanza de la colombiana a Miami con los hijos de la pareja (Milan y Sasha) volvió a elevar la temporatura. No por el traslado en sí, sino por el momento. Todo indica que llevarán a cabo la travesía el 1° de abril en un avión sanitario (por los problemas de salud del padre de la cantante) y los niños culminarán en Estados Unidos su año escolar, algo en lo que el entorno del ex futbolista no está de acuerdo. “Es una barbaridad”, habrían protestado Monsterrat y Joan, los padres del hoy empresario, que además dejaron trascender que no habían sido notificados formalmente de la fecha seleccionada.

Te puede interesar: Las razones por las que la tensión escaló al máximo entre Piqué y Shakira: “Ahora mismo no se dirigen la palabra”

Pues bien, en ese contexto, el periodista Jordi Basté, de reconocida amistad con el campeón del mundo con la selección de España en Sudáfrica 2010, fue entrevistado por su colega Marc Grió en el programa Late Show, por TVE. Y no temió referirse a la ruptura, al punto que, ante la pregunta del conductor, aceptó que pertenece al “team Piqué”. “Conozco a Shakira pero mi amigo es Piqué”, remató.

Fue ahí que le consultaron sobre “un momento divertido” que pudiera contar de sus encuentros con la cantautora. Y sorprendió con una anécdota: “Una cosa que me di cuenta, una tontería: ella es una profesional y después de comer va al lavabo a peinarse porque sabe perfectamente que todo el mundo le pedirá fotos desde donde se sienta hasta la puerta. No he cocinado para ellos, he coincidido con los dos quizás 3 ó 4 veces”.

Te puede interesar: “Por poco me atropella y me dijo que me voy a morir”: grave denuncia de un periodista que le preguntó a Piqué por las canciones de Shakira

Pero más allá de la infidencia, Basté es de los pocos que asumió una defensa del ex deportista y empresario, hoy en pareja con Clara Chía Martí, a quien tiene como empleada en Kosmos, su empresa. Sin apuntarle directamente a Shakira, sentó las bases de una teoría diferente sobre la separación. “Gerard Piqué no ha hablado de su separación de Shakira. Se ha convertido en el malo de la película, y hasta que no sepamos todos los detalles no lo tendríamos que decir. Porque en la vida todo tiene matices. Y algunos sorprenderán. Y quizás es justo al revés de como se ha explicado, sobre todo lo que hace referencia a su vida personal”, supo opinar.

Vale recordar que Piqué terminó recibiendo en el guión el rol de villano por las versiones de infidelidad: incluso hay imágenes suyas con Clara Chía anteriores a junio, cuando se oficializó la ruptura de la pareja. Y trascendió que la sudamericana hasta contrató un detective para corroborar los rumores, antes de definir el corte del vínculo. ¿Existe un revés de la trama? Habrá que esperar a ver si Piqué decide contar con detalle su verdad.

Te puede interesar: Las decisiones de Shakira que hicieron “montar en cólera” a Piqué y su familia: “Es una barbaridad”

Seguir leyendo: