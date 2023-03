La inesperada confesión de Xavi: “Los peores días de mi vida han sido como entrenador del Barcelona”

El ex mediocampista busca devolver al Barcelona a sus días de gloria (Reuters/Andrew Boyers)

Es un ícono del Barcelona y como futbolista Xavi Hernández ganó todo. Formó parte de los históricos equipos que marcaron una época, pero pese a su éxito dentro de la cancha, afuera de ella el ex volante confesó que como entrenador del Equipo Culé la pasó mal y se abrió en una charla en la que contó las dificultades de estar a cargo de uno de los dos conjuntos más fuertes de España.

El estratega de 43 años participó en el evento en el que se inauguró la Casa de l’Esport, un centro de atención a las entidades deportivas y clubes de su ciudad natal, Terrassa. “Yo estaría toda la vida en el Barça, es mi casa, pero dependo de los resultados”, afirmó.

Sin embargo, su rol implica una fuerte carga de estrés: “Estoy constantemente juzgado y criticado. Es duro, tengo una familia y niños pequeños. Hay muchos momentos en los que no compensa ser entrenador del Barça. Y menos si eres culé como yo. Es muy duro cuando te dicen que no sirves o que no tienes personalidad”.

“A veces no te enteras de las críticas y te llama algún amigo diciéndote que te están matando”, admitió. “Los peores días de mi vida han sido como entrenador del Barça. En muchos casos me he hecho la pregunta de si compensa. No necesito nada a nivel económico... pero soy del Barça y quiero ayudar al club”, subrayó.

Xavi dirige al Barcelona que busca consagrarse en La Liga (REUTERS/Isabel Infantes)

También se refirió a una posible renovación de su contrato y elogió al presidente de la entidad, Joan Laporta: “‘Jan’ es mi amigo. El Barça tiene mucha suerte de tener un presidente como él. Es muy fiable y va de cara. Esto no va de dinero ni años de contrato, sino de que quiero que al club vaya bien. El día que sienta que no convenzo a los jugadores, me iré a casa. Primero, los resultados. Después ya hablaremos de mi futuro”.

“Si alguien representa el ‘ADN Barça’, soy yo. Yo quiero que mi equipo tenga el balón. Tengo sudor frío cuando no es así. Pero el fútbol no es una obra de teatro, siempre hay un rival que te intenta hacer la puñeta. Nunca en mi vida traicionaría al estilo que me ha dado de comer. Si yo soy alguien en el mundo del deporte, es gracias a él. Tienes un plan de partido, pero debes adaptarte a las circunstancias. Defender es una parte muy importante del fútbol”, esgrimió.

Eliminado de la Europa League a manos del Manchester City, el foco está en ganar La Liga que lo tiene como líder con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid y restan 14 fechas. “Ha llegado la hora de la verdad. Todo el mundo hubiera firmado estar a nueve puntos del Madrid en el mes de marzo”, aseveró. “Estoy muy orgulloso de mis futbolistas. Los jugadores van entendiendo las cosas que les transmito. Y esto se disfruta mucho”, agregó. En esta temporada le ganó 3-1 al equipo merengue en la final de la Supercopa de España jugada en Arabia Saudita.

En caso de continuar en la próxima temporada sostuvo que el plantel deberá sumar figuras. “El Barça siempre se tiene que reforzar y nos guste o no acá en todo hay que ser excelente. Siempre hay cambios. Dependeremos mucho del ‘fair play’ (financiero), pero intentaremos reforzar al equipo. Estamos haciendo una reconstrucción general”, justificó. Y sabe que en caso de continuar se deberá buscar el máximo cetro en el Viejo Mundo: “Tenemos que ser más competitivos en Europa. El examen de la Champions y la Europa League nos ha dicho que aún no somos tan competitivos como queremos”.

