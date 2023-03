Pumas de exportación: quiénes son, dónde juegan y cuáles están en el radar para el Mundial de Francia

La selección de rugby piensa en el Mundial (Photo by ADRIAN DENNIS / AFP)

El Mundial de rugby está a la vuelta de la esquina. El viernes 8 de septiembre será la inauguración en el Stade de France de París, que a continuación recibirá el primer partido del torneo. Se enfrentarán dos colosos del rugby mundial, el seleccionado local frente a los All Blacks, en uno de los duelos más esperados y con mayor convocatoria que tendrá esta copa.

Un día después, en Marsella, Los Pumas debutarán ante Inglaterra, a las 16 horas de nuestro país (21 local), en un choque que será crucial de cara a la clasificación de los dos mejores seleccionados del Grupo D para los Cuartos de Final.

Los otros rivales que enfrentará la Argentina serán Samoa, el 22 de septiembre en Saint-Etienne, a las 12.45 (17.45 local), Chile, el equipo que estará por primera vez en la Copa, el 30/9 a las 10 en Nantes (17 local ) y Japón, rival contra el que podría definirse el pase a la segunda fase, el 8 de octubre, a las 8 en Nantes (13 local).

En este informe te contamos cómo están y dónde juegan las principales figuras del equipo argentino, todos involucrados en las mejores ligas del mundo y ninguno en el rugby de nuestro país.

La legión extranjera. Después de la clasificación a la final del Súper Rugby en 2019, donde Jaguares perdió el título ante Crusaders, en la ciudad neozelandesa de Christchurch, el rugby argentino se quedó sin competencia profesional por la suspensión del torneo tras la pandemia, en marzo del 2020.

Con el reordenamiento del rugby mundial, la cancelación de las rutas aéreas a nuestro país, la pérdida de la vicepresidencia de World Rugby de Agustín Pichot y la decisión arbitraria de las grandes potencias, la Argentina se quedó sin nada.

Santiago Carreras, el apertura del seleccionado argentino juega en Gloucester (REUTERS/Russell Cheyne)

Así, sin poder mantener los contratos, la UAR les sugirió a los jugadores buscarse clubes en el Viejo Continente, para poder de esa forma mantener el nivel de competencia, y además ajustarse al nuevo escenario, con un presupuesto que ya no recibiría los ingresos por su participación en el torneo de franquicias de la SANZAAR (la unión del hemisferio sur que conformaban Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y la Argentina, a partir del 2012).

El Top 14 francés. Con la disputa del 6 Naciones entre febrero y marzo de cada año, el comienzo de los principales torneos europeos pierde a sus principales figuras de Francia, Inglaterra, Irlanda, Gales, Escocia e Italia.

Sin embargo, dentro de ese panorama, en las ligas locales se juega igual. Toulouse es el actual puntero en el campeonato de Francia con dos argentinos en su plantel, el cordobés Juan Cruz Mallía y el originario de Rufino, Santa Fe, Santiago Chocobares.

“Juanchi”, oriundo de Jockey Club de Córdoba, es titular en el Stade Toulousain, de fullback, apertura o wing. Marcó 33 puntos en 11 partidos con un promedio de 72 minutos jugados. Chocobares se recupera de una larga lesión, volvió en enero de este año y jugó 15 minutos ante Montpellier. En 2022 sólo disputó tres partidos en su club.

En París, en el club que dirige Gonzalo Quesada, el único que quedó es el entrerriano Marcos Kremer (10 partidos, un try) y Juan Martín Scelzo, hijo del ex Puma Martín, surgido de la Academia del club.

En Lyon sigue vigente Francisco Gómez Kodela, con 37 años y 6 caps en la temporada. La Rochelle cuenta con el buen presente del marplatense Joel Sclavi, autor de 4 tries en 12 matches. Facundo Bosch se mudó a Bayonne para tener continuidad, algo que logró en 18 partidos donde apoyó 5 tries.

En Bordeaux está muy bien Santiago Cordero, titular en 14 de los 15 partidos, autor de 5 tries (anotó tres ante Perpignan). Pablo Dimcheff es suplente y juega poco (sólo 5 partidos) y Guido Petti es baja desde septiembre del año pasado por lesión.

Juan Imhoff sigue en Racing 92, anotó dos tries en 11 presencias. Juega en París desde 2013 y lleva 92 conquistas en 204 partidos. Es toda una estrella en el glamour del rugby parisino. En Toulon el que vive un buen presente es el santiagueño Facundo Isa, con 4 tries en 15 partidos y un promedio de 63 minutos jugados.

Juan Imhoff es ídolo en Racing (Reuters/Matthew Childs)

Tomás Lavanini y Bautista Delguy son los argentinos del Clermont. El segunda línea fue titular en ocho de los 10 partidos, mientras que el wing surgido en Pucará logró lo que necesitaba, jugar seguido: hizo 6 tries en 13 partidos, siempre como titular.

Benjamín Urdapilleta sigue como figura excluyente del Castres, equipo al que llegó en la temporada 2015/16. Lleva 1731 puntos en 173 partidos, y en este torneo ya anotó 136 en 11 partidos.

Ignacio Calles tiene 17 presencias en Pau, desde febrero está acompañado por el ex Champagnat, Santiago Grondona, que llegó del Exeter inglés como Joker médico.

Jerónimo de la Fuente arribó en 2021 al Perpignan y la verdad es una fija en el XV inicial, juega siempre. Este año sumó 810 minutos en 11 partidos, con un try anotado. Lleva 40 encuentros jugados en el elenco vasco en sólo tres temporadas. El cordobés Joaquín Oviedo y el rosarino Patricio Fernández también integran el plantel.

Brive es el último club de la Liga con mucha presencia argentina. Nicolás Sánchez se mudó de París para buscar su mejor nivel de cara a la Copa del Mundo. El goleador histórico de Los Pumas lleva 66 tantos en 9 partidos. Francisco Marchetti Coria juega poco, sólo seis partidos; Lucas Paulos ya sumó 15 encuentros desde la segunda línea, Rodrigo Bruni se sumó del Vannes, pero todavía no debutó y Axel Müller es el wing izquierdo titular, jugó 15 partidos pero no está en el radar de la UAR, por un conflicto entre ambos cuando dejó el Seven.

Tomás Cubelli, el subcapitán de Los Pumas, descendió con el Barritz al Pro D2. Una lesión lo tuvo sin jugar, volvió en febrero y sumó minutos ante Vannes y Oyonnax. El ex Belgrano Athletic, Francisco Gorrissen, es una de las figuras del Vannes, con 20 partidos como titular de 21 y 75 minutos de promedio jugados. Allí también juega el santiagueño Juan Bautista Pedemonte, que ya sumó 14 partidos desde su arribo en agosto. Federico Wegrzyn juega en Aix-en Provence, fue titular en 14 de los 18 partidos de esta temporada.

La Premiership inglesa

En el puntero de la Liga, Saracens, juega el pilar cordobés Eduardo Bello, que es suplente y estuvo en la formación inicial en dos de los ocho partidos del torneo.

Gloucester está cuarto con la gran participación de Santiago Carreras, que desde diciembre ocupa el puesto de apertura, el mismo que en Los Pumas. El cordobés fue titular 14 veces y lleva 58 puntos para el elenco albirrojo. Matías Alemanno es otro de los referentes de ese plantel, desde el arranque en 15 de los 16 partidos que jugó. Lleva 1104 minutos con 5 tries apoyados. Santiago Socino es de los destacados, con 7 conquistas en 13 encuentros. En tanto, el rafaelino Mayco Vivas se sumó hace poco al club pero todavía no jugó.

Julián Montoya, capitán de Los Pumas (REUTERS/Russell Cheyne)

En Leicester juega el capitán de Los Pumas, Julián Montoya, que regresó en enero luego de jugar una enormidad el año pasado (32 partidos). Sumó 4 tries en el torneo.

London Irish es el equipo de los argentinos. Agustín Creevy es el máximo referente, con 37 años continúa muy vigente aunque sin tanta continuidad como en el 2022. Lleva tres tries en 12 encuentros, cuando el año pasado había apoyado 18 en 25. Ignacio Ruiz es el hooker que llegó desde Bella Vista (Regatas) en diciembre y ya alterna entre los 23. El platense Lucio Cinti, ex Pumas 7s y bronce en Tokio 2020, anotó 4 tries en 15 partidos y Juan Martín González Samsó, el tercera línea mendocino, es una de las figuras del equipo de la capital inglesa, con tres conquistas en 15 partidos.

En Newcastle la rompe Mateo Carreras, el tucumano lleva 12 tries en 13 matches y es el máximo anotador de la Premiership. Los centros, Matías Moroni y Matías Orlando juegan muchas veces de “12″ y “13″, reeditando lo que hacen para la Argentina. En enero se incorporó el santafecino Pedro Rubiolo, un forward de mucho futuro que ya tuvo dos presencias en la Challenge Cup.

La United Rugby Championship

Desde la vuelta del rugby tras la pandemia, los equipos sudafricanos decidieron dejar a sus socios australianos y neozelandeses para irse a jugar a Europa. Así se creó un torneo con equipos irlandeses, galeses, escoceses, italianos y sudafricanos, que se llamó The United Rugby Championship.

En el Glasgow escocés brilla Sebastián Cancelliere, autor de nueve tries en 13 partidos como wing derecho titular. Varias veces estuvo en la nómina del jugador del mes en el rugby de Escocia. El tucumano Domingo Miotti alterna como apertura suplente, con sólo tres partidos desde el arranque, sin poder afirmarse desde su paso por Jaguares en el Súper Rugby. El rosarino Lucio Sordoni se adaptó bien luego de su llegada desde Rebels de Australia, con 8 partidos como titular en 12 encuentros.

En Benetton Treviso también hay una gran banda argentina. El tucumano Tomás Albornoz es una de sus figuras, con 104 puntos en 13 partidos. Thomas Gallo está volviendo de una operación, fue la revelación del 2022, tanto en el equipo italiano como en Los Pumas. Nahuel Tetaz Chaparro se incorporó luego de su corto paso por Inglaterra y jugó nueve partidos desde octubre pasado. Bautista Bernasconi, el ex CASI, se incorporó recientemente, con minutos ante Munster y Cardiff. El tucumano Joaquín Riera regresó recién en febrero en el centro de la cancha. Por último Ignacio Mendy, el ex Pumas Seven, sumó seis conquistas en nueve partidos.

Emiliano Boffelli fue el Olimpia de Plata de rugby en el 2022 y juega en Edimburgo

Emiliano Boffelli fue el Olimpia de Plata de rugby en el 2022 y el máximo goleador a nivel selecciones de la temporada pasada (hizo 146 tantos en 12 partidos). En Edimburgh recuperó la confianza y lo bautizaron rey (lo llaman King Boff). Está regresando de una lesión en su espalda, pero su carrera en Escocia es fabulosa (logró 240 puntos en 26 partidos).

En Scarlets de Gales juega el santiagueño Tomás Lezana, que perdió terreno en el último tiempo con sólo dos partidos de titular en la United. En Dragons, el mendocino Gonzalo Bertranou también retornó luego de una lesión. Y en el Zebre italiano juegan Juan Pitinari, Gonzalo García, Gerónimo Priscianteli y Guido Volpi. Justamente, Gonchi García es el medio scrum tucumano que estaba en carpeta, pero sus lesiones postergaron su despegue.

Del otro lado del planeta

En el Súper Rugby Pacific, la nueva versión del Súper Rugby tras la pandemia, sólo dos argentinos están en la competencia. Santiago Medrano tendrá su tercera temporada en Western Force. Ya debutó en la primera fecha como titular ante Rebels. El otro es el misionero Martín Bogado, que luego de destacarse dos meses en Bayonne de Francia pasó a Highlanders de Nueva Zelanda. En el arranque jugó 21 minutos en la derrota frente a Blues.

Pablo Matera derribando al pilar inglés Ellis Genge

Pablo Matera es una de las grandes figuras del rugby argentino. Luego de ser campeón del Súper Rugby con Crusaders en 2022, decidió seguir su carrera en el rugby del ascenso japonés, privilegiando lo que vendrá con Los Pumas en Francia. La experiencia de 2019 fue clave en la decisión para Matera, que fue capitán de Los Pumas en esa copa, y llegó agotado al certamen. Según el ex jugador de Alumni sobre su pase el Mie Honda Heat, “esa fue la mejor decisión que tomé en un año mundialista”.

Los Pumas se preparan para un año en el que se jugará la máxima cita: el Mundial. La experiencia del 2019 ya quedó atrás, luego de la eliminación en la primera ronda de Japón. En Francia lo esperan Inglaterra, Samoa, Chile y Japón, con la expectativa de clasificar entre los dos mejores del grupo. De allí en más la historia será otra, con un cruce que tendrá enfrente a los equipos del Grupo C como posibles rivales, integrado por Gales, Australia, Fiji, Georgia y Portugal. Mientras tanto, Los Pumas, siguen derrochando su talento por las principales ligas del planeta rugby.

