Michael Cheika: “El Rugby Championship nos servirá para llegar bien preparados a Francia”

Michael Cheika, entrenador de Los Pumas (Foto: Reuters/Agustín Marcarian)

Sabe que el mundial está a la vuelta de la esquina, que no falta “casi nada” por más que el almanaque diga que aún quedan más de 200 días. Poco menos de siete meses son los que separan a Los Pumas del debut mundialista en Marsella nada menos que ante Inglaterra. Y así como sucedió en Japón con su amigo Mario Ledesma ese primer encuentro, que no define la clasificación se sabe que será clave para las aspiraciones del seleccionado argentino que dirige en este caso el australiano Michael Cheika. Él y su staff trabajan en cada detalle, en cada movimiento y en cada una de las cosas en las que pueden para que nada sin repasar. Cada cosa que se puede ver y revisar, ellos no la dejan pasar con la ayuda del analista de video Rodrigo Martínez Calós y así apuntan, sacan conclusiones a esos detalles y van minuciosamente corrigiendo o mejorando lo que está a su alcance. Así se prepara el staff de cara al mundial de Francia 2023. Después, claro están los rivales que también juegan, y los imprevistos que pueden suceder…

Las reuniones y la planificación previa del staff. Ya se habían juntado a mediados de enero, en España, para planificar la actividad. Allí Felipe Contepomi -con los backs- y Andrés Bordoy -con los forwards- le entregaron un informe pormenorizado de cada jugador que vieron en Europa. Pero se sabe que Cheika tiene múltiples actividades, es director de rugby de NEC Green Rockets de Japón, entrenó al seleccionado de Líbano de rugby league y cuando pudo comentó partidos para la televisión de su país. Es un apasionado del juego que no deja nada librado al azar y tiene un desafío por delante más que interesante con estos Pumas, lo sabe y seguramente le gustaría llegar lejos con los Pumas en Francia 2023.

El head coach tiene entre sus logros un campeonato de Europa, salió campeón del Súper Rugby con New South Wales Waratahs en 2014 y del Rugby Championship con Australia en 2015, además fue subcampeón del mundo en 2015 con los Wallabies. De boca del propio Cheika, los detalles de cómo encarará el tiempo que le resta de preparación antes del debut mundialista.

En marzo se juntarán en un campus en Francia. Cheika dejó en claro que están siguiendo a cada uno de sus jugadores en los clubes europeos y señaló que “habrá un Campus de entrenamiento en el mes de marzo – entre el 13 y el 15- en París”, centro neurálgico de Europa en donde él reside junto a su familia. Allí se reunirá con entre 35 y 40 jugadores que militan en los equipos de Inglaterra, Italia, Francia, Escocia y Gales para trabajar pensando en planificar el Rugby Championship, ese torneo que a falta menos de dos meses de la máxima competencia: “Es tan importante como la Copa del Mundo”, destacó. Además, informó que en abril se contactará con cada jugador para puntualizar que quiere y espera de cada uno de ellos.

El entrenador argentino Michael Cheika abrazando al capitán de Los Pumas Julián Montoya (Martin Hunter/Photosport via AP)

La importancia del Rugby Championship. Para Cheika el RCH es tan importante como el mismísimo Mundial. No solo le dio la misma trascendencia desde lo deportivo al campeonato, que recordamos se jugará a una sola rueda – como siempre en la antesala de los mundiales- entre las potencias del hemisferio sur sino que resaltó: ”El Championship es muy importante y hay que tratarlo con respeto, porque allí juegan los mejores equipos del mundo. Es nuestro campeonato del Hemisferio Sur. Es el tipo de competencia imperativa que nos servirá para la preparación antes del Mundial. Hay mucha competencia y presión entre los equipos y hay un buen nivel de los adversarios que nos servirá para saber cómo estamos a tan poco del inicio del mundial”.

El nuevo Súper Rugby Américas. También se refirió al torneo y las franquicias del SR Américas: “El campeonato es muy positivo ya que tiene dos equipos de Argentina y varios de América. Hay tres equipos en Sudamérica en el Mundial, Argentina, Uruguay y Chile y es una competencia importante de cara al 2031 que se jugará el Mundial en este continente. Tanto en Dogos como en Pampas hay jugadores que tienen la posibilidad de estar en el mercado internacional o de llegar a Los Pumas o al Seven. Si los jugadores juegan bien están en el camino de poder ingresar, este año estamos viendo con Felipe y el Dogo a dos o tres jugadores, la posibilidad siempre está”.

La parte mental y el primer año de su gestión con Los Pumas. Cheika cree que ”el juego es un desafío y siempre va cambiando, pero el desafío de ganar siempre mueve la cabeza del jugador como su principal objetivo. Nosotros debemos estar más equilibrados, ser más regulares. Siempre se quiere ganar queremos tener consistencia para eso hay que estar preparados mentalmente. Con Inglaterra pensábamos que estaban bien y después tuvimos la desilusión con Gales, por eso hay que estar equilibrados mentalmente”.

El balance de la ventana de noviembre y lo que viene. “El entrenador nunca puede estar conforme y siempre quiere más. Estoy contento porque los jugadores mejoraron en lo que uno les pide, no apunto al resultado simplemente, sino al juego en sí”. Y agregó: “El año pasado la prioridad no fue un sector del juego, sino trabajar en algunas prioridades y sobre algunas partes del terreno para sentar las bases y este año debemos mejorar otras cosas y mantener el nivel”.

Michael Cheika "el entrenador nunca puede estar conforme, siempre tienen que querer más" (Photo by Marty MELVILLE / AFP)

Lo que deberán mejorar con respecto a la última ventana. Cheika no tiene dudas: ”El scrum es una, pienso que se está mejorando pero falta, el maul en un 50-50, y necesitamos mejorarlo para enfrentarnos con equipos como Inglaterra”.

Hasta donde poder soñar con Los Pumas en el Mundial. Cuando se le preguntó si podía llegar a soñar con otra final Cheika respondió: “No sueño, debemos estar preparados para ganar, todos quieren ganar y hay que hacer todo lo necesario para estar preparados. Estamos conscientes de la situación en la que nos encontramos. No será nada fácil, sino por el contrario será muy difícil la Copa del Mundo, pero pienso también en el equipo de fútbol de Scaloni como se sobrepuso, que no tuvo una situación fácil y la pudo superar. Necesitamos hacer y después veremos que pasa”, sentenció.

El equipo todavía no está definido. Consultado acerca de si ya tenía una base o un porcentaje del equipo resuelto, Cheika señaló: “Noooo, no pienso aún en eso. Está claro que uno quiere lo mejor para el equipo y lo deberemos ver en el Championship. (De ahí seguramente saldrá la lista definitiva) El grupo se conoce, sabe que pretendemos de ellos y estamos seguro de lo que hacemos y con quien lo hacemos. Pero no puedo dar un porcentaje del equipo resuelto a esta altura del camino”.

Inglaterra, su rival del debut y el Seis Naciones: Por último, se refirió a Inglaterra, futuro rival en el Mundial, y Cheika confesó que vio el partido acá en Argentina, pero por televisión y que así es imposible hacer un buen análisis, porque no se puede apreciar todo lo que hay detrás del partido”.

“Necesitamos analizar todo el Seis Naciones de Inglaterra y después de eso haremos un análisis pensando ya en la Copa del Mundo”.