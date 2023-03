El diálogo en redes entre Dibu Martínez y el Pato Fillol tras el debate sobre qué selección argentina fue mejor

Pato Filiol y Dibu Martínez tuvieron un diálogo fraternal en las redes sociales.

Todo es disfrute en la selección argentina. A dos meses y medio de la conquistar de la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022, los jugadores de la Albiceleste están ansiosos por volver a vestir esa camiseta y continuar las celebraciones con el público de su país. Aunque hubo una frase de Rodrigo De Paul que generó cierta polémica, con varios ex ídolos dando su opinión, y también con un fraternal diálogo del Dibu Martínez con el Pato Fillol.

Fillol, el arquero campeón del mundo en 1978, había utilizado su cuenta de Twitter para lanzar un mensaje conciliador. “No generemos polémica y disfrutemos de este Mundial maravilloso que ganamos. No nos empecemos a lastimar con estas cosas que no hacen bien al fútbol, al país ni a los jugadores. No nos lastimemos entre nosotros”, pidió. Dicha publicación tuvo respuesta de Emiliano Martínez, actual dueño del puesto.

“Sería un honor para nosotros Pato”, escribió Dibu, que acompañó sus palabras con un emoji de corazón y otro de la bandera argentina. Su frase hizo que el Pato Fillol no dudara en seguir la charla que compartida y celebrad por mucho usuarios de Twitter.

“Hola, Dibu. Ojalá nos podamos dar un abrazo cuando estés en el país. Gracias a vos y a todos los muchachos por haber defendido nuestra bandera con orgullo y pasión y por haber conseguido la tan ansiada tercera estrella. Abrazo de palo a palo, colega campeón del mundo”, le contestó el Pato.

Los tweets entre el Pato Fillol y Dibu Martínez tras la polémica por la selección argentina.

Todo comenzó cuando Rodrigo De Paul hizo una contundente declaración en una entrevista en TyC Sports que dio paso a instalar un debate: “Que me perdonen todos, pero terminamos siendo la mejor selección que tuvo nuestro país. No lo digo desde el ego. Yo creo que la selección argentina hasta muchas veces tuvo mejores jugadores que los que conformamos esta Selección. Como equipo le ganamos a todos los campeones actuales que había. Al de América, Europa y del Mundo. Hicimos una Eliminatoria sin perder, ganamos en Bolivia después de muchos años, ganamos en Perú después de cuánto, rompimos el récord partidos que tenía la Selección. Me parece que como equipo esta Selección consiguió cosas sumamente importantes y, sin que sea secundario, con la conexión con el público”.

Eso generó que varios ex campeones, como Pedro Pablo Pasculli o Mario Alberto Kempes, hicieran sus descargos. “No creo que sea la mejor Selección de la historia. Hubo selecciones muy buenas. La de 1978 hacía divertir mucho a la gente. Argentina perdió con Arabia Saudita, que es la primera vez que nos gana un partido”, dijo Pasculli en diálogo con Súper Deportivo Radio de Radio Villa Trinidad 97.9 de Santa Fe. “Hay que tener los pies sobre la tierra y respetar a todos aquellos que vestimos la camiseta argentina”, comentó Kempes en sus redes.

Por su parte, Ubaldo Matildo Fillol hizo un pedido pacífico a todos sus colegas, hinchas y periodistas. “Por ahí lo único que genera polémica es que a veces conviene no decirlo uno, sino que lo digan los demás. No generemos polémica y disfrutemos de este Mundial maravilloso que ganamos”, reflexionó.

El ex arquero campeón del Mundial 78 acabó con la polémica instalada por Rodrigo De Paul

Seguramente haya un encuentro entre Dibu Martínez y Pato Fillol –como de otros jugadores con antiguos campeones del mundo– cuando la selección argentina dispute el amistoso ante Panamá el 23 de marzo en el renovado Estado Monumental. El segundo compromiso amistoso será contra Curazao el 28 del mismo mes en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Ya se conoció la lista de Lionel Scaloni, quien hace pocos días renovó su contrato hasta 2026, y armó una nómina con varias caras nuevas como Alejandro Garnacho, Lautaro Blanco, Máximo Perrone, Facundo Buonanotte o Valentín Carboni.

