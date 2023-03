Mario Kempes también le contestó a De Paul: “Hay que tener los pies sobre la tierra”

Mario Alberto Kempes anotó sus seis goles en Mundiales en la Copa del Mundo de 1978

Las declaraciones de Rodrigo De Paul continúan generando tela para cortar después de que el campeón del mundo haya afirmado que esta era la “mejor selección” de toda la historia. Pedro Pablo Pasculli fue el primer protagonista que salió a responder en representación del plantel coronado en 1986 y ahora fue el turno de Mario Alberto Kempes, goleador del Mundial 1978.

Rodrigo De Paul reveló los momentos de furia que tuvieron Scaloni y Messi en Qatar El futbolista de la Selección puntualizó los enojos del entrenador y el capitán en instantes puntuales de la Copa del Mundo VER NOTA

El autor de seis tantos en la cita celebrada en la Argentina, con dos de esos goles anotados en la final contra Países Bajos, evitó mencionar al volante del Atlético de Madrid en un descargo realizado en sus redes sociales. “Después de las declaraciones de un campeón del mundo refiriéndose a que la Selección campeona de Qatar 2022 es la mejor de todos los tiempos...”, comenzó el Matador en alusión a sus recientes dichos. Y continuó: “En este momento sí lo es, pero no se tienen que olvidar que en su momento la del 78 fue campeona, y la mejor. La del 86 en su momento también fue la mejor”.

Luego de haber jugado tres Mundiales (1974, 1978 y 1982), Kempes asumió los pergaminos de su extensa trayectoria en Instituto, Rosario Central, Valencia y River Plate, entre otros equipos, y le mandó una advertencia al mediocampista con pasado en el elenco Che: “Y una cosa más: hay que tener los pies sobre la tierra y respetar a todos aquellos que vestimos la camiseta argentina”.

El mensaje de Mario Alberto Kempes hacia Rodrigo De Paul

El quinto máximo goleador de la Albiceleste en Copas del Mundo se sumó a Pasculli, la primera persona que se había alzado contra De Paul este martes, día en que esta frase inauguró un debate impensado: “No creo que sea la mejor Selección de la historia”.

Coco Basile reconoció que se equivocó con Lionel Scaloni con una sentencia inesperada Al Coco le consultaron qué le diría al entrenador de Pujato luego de salir campeón del mundo en Qatar y no dudó en ser directo al admitir que cometió un error al juzgar el inicio de su mandato VER NOTA

“Hubo selecciones muy buenas. La de 1978 hacía divertir mucho a la gente. Argentina perdió con Arabia Saudita, que es la primera vez que nos gana un partido”, declaró en diálogo con Súper Deportivo Radio, ciclo radial emitido en Radio Villa Trinidad 97.9 de Santa Fe.

Seis victorias y un empate. Ese fue el camino de la Selección que se consagró hace 37 años. Nunca necesitó de la prórroga o los penales para definir una instancia eliminatoria en esa edición, a diferencia de las restantes. En 1978, Argentina necesitó del tiempo extra para vencer al elenco neerlandés, mientras que en tierras asiáticas se definieron dos series a través de los penales. Diferencias en las que se apoya su argumento: “Nosotros, por ejemplo, fuimos campeones del mundo de manera invicta. No perdimos ningún partido. Entiendo lo que dice, pero a lo mejor no vio el resto de las selecciones”.

De cómo hicieron enojar a Messi tras la crítica de van Gaal a por qué es la mejor selección argentina de la historia: Rodrigo De Paul, sin filtro El mediocampista de la Albiceleste habló sin tapujos y contó secretos de la intimidad en Qatar 2022 VER NOTA

El ex jugador de Colón, Argentinos y Newell’s se explayó en su postura: “Dice que esta Selección no tenía los mejores jugadores, pero piensa que fue la mejor Selección de la historia. ¿Cómo es eso? Entonces le falta el respeto a sus compañeros, entonces, no eran los mejores”.

“Nosotros fuimos los mejores en el 86´, pero De Paul a ese Mundial no lo vio. No sé dónde estaba, todavía no había empezado a jugar al fútbol y ni había nacido. La verdad lo invitaría a ver el Mundial del 86 y a nuestra Selección. Lo invitaría a que repase un poco la historia”, sentenció.

El campeón del mundo en Qatar había asegurado que habían conformado la mejor selección de la historia.

Cabe recordar que esta frase se referencia en otra de las que arrojó De Paul en la entrevista brindada a TyC Sports: “Que me perdonen todos, pero terminamos siendo la mejor selección que tuvo nuestro país. No lo digo desde el ego. Creo que la Selección tuvo mejores jugadores que los que conformamos esta, pero como equipo nosotros le ganamos a todos los campeones actuales que había, al último campeón de América (Brasil), al último campeón de Europa (Italia) y al último campeón del mundo (Francia)”.

“Hicimos una Eliminatoria sin perder, ganamos en Bolivia después de muchos años, ganamos en Perú después de cuánto, rompimos el récord de partidos que tenía la Selección. Me parece que como equipo esta Selección consiguió cosas sumamente importantes y, sin que sea secundario, con la conexión con el público”, manifestó.

En último orden, declaró que fueron “ampliamente superiores a todos los rivales” con la única excepción puesta en el partido ante México por la segunda fecha de la fase de grupos y evitó sacarles méritos a las dos primeras coronaciones del fútbol argentino en la élite mundial: “Ser campeón del mundo es la llave a la eternidad. Entrás al predio de la AFA y estaban los equipos del 78 y el 86, vos te quedás mirando y decís qué locura lo que lograron estos tipos. Y ahora vamos a estar nosotros”.

Seguir leyendo: