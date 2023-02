“Es dos Maradonas”: la reflexión más emotiva sobre Lionel Messi tras ganar el premio The Best de la FIFA

Los elogios de Lobo Carrasco a Messi tras ganar The Best

Después de que Lionel Messi fue elegido el mejor jugador del mundo en la gala de los premios The Best de la FIFA, las reacciones de todo el mundo no tardaron en llegar. Y uno de los comentaristas de TV que más palabras de elogio tuvo para el astro argentino fue Lobo Carrasco, quien hizo una halagadora editorial en el programa El Chiringuito donde dijo que es “dos Maradonas”.

Carrasco, quien jugó durante 11 temporadas en el FC Barcelona y fue compañero del Pelusa, siempre ha sido uno de los defensores más férreos de Leo Messi y aprovecho su espacio en el programa conducido por Josep Pedrerol para enfatizar los motivos que lo consagran como el mejor futbolista del planeta.

“Ganó todas las batallas, abrió los mares. Cuando se enfrentó a México, cuando estaba la presión de todo el mundo de que otra ves no iba a ganar, ahí estarían disfrutando diciendo ‘el quinto mundial y tampoco lo gana’. Cuando abrió los mares contra México con ese zurdazo, iluminó el cielo, mi cielo, el cielo de todos los que amamos el fútbol y, sobre a todo, a Leo Messi. No fue el Dibu ni fue nadie de los grandes que le arroparon. Abrió los mares, iluminó el cielo. Y a partir de ahí, vimos el Mundial de Lionel Messi. Te lo dice alguien que jugó con Diego Armando Maradona. Nunca pensé que iba a decir esto: dos Maradonas es. Qué bueno es”, dijo el Lobo.

Maradona vistió la camiseta del Barça entre 1982 y 1984, donde no tuvo un paso tan fructífero como a los hinchas blaugranas les hubiera gustado pero dejó una gran huella. En ese vestuario culé, el Lobo Carrasco era uno de sus compañeros más cercanos.

El momento en que Lionel Messi es elegido el mejor jugador del mundo en la gala de los premios The Best.

En su rol de comentarista de TV, Carrasco siempre se ha mostrado como un gran admirador de Messi y, al verlo ganar el premio The Best, aprovechó para volver a destacarlo por sobre todos: “Solamente Edson Arantes Do Nascimente, Pelé, sostuvo su nombre 16 años después. Es una barbaridad futbolística. Aunque lo quieran derribar, están hablando de él. 16 años después están hablando de él. Messi sigue ahí adelante de todos. Me siento desbordado, no pensé que podía tener tanta euforia. Es una emoción continua. Vamos día a día, semana a semana, disfrutemos lo que le quede en el nivel top. Él sigue en el baile y no ha entregado la corona. Ya no hay debates, con nada ni contra nadie.”

Al cierre de su editorial, el ex jugador culé de 63 años también habló sobre la relación de Messi con Kylian Mbappé. El Lobo Carrasco explicó que el atacante francés va a poder ocupar el trono cuando el crack rosarino deje la élite del fútbol.

“Mbappé esta noche acaba de decirte algo, para coger el relevo, porque ese va a coger el relevo. Ese no tiene la cara de Neymar. Mbappé va en serio, ese tiene de lo que a mi me gusta en el fútbol. Ese va a coger la corona, porque no se la puede quitar y lo sabe. Dice ‘otro trofeo que me llevo a casa, pero tengo que reconocer que es el mejor de todos’. Y está con él”, sentenció.

