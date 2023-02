De “farsa” a “pon un tango y baila con los premiados”: la furia de los periodistas anti Messi tras la gala de The Best

Dura editorial de Tomás Roncero a Gianni Infantino por los premios The Best a la Argentina

La entrega de los premios The Best de la FIFA sigue dando de qué hablar y hay quienes están en desacuerdo con el histórico póker que que consiguió la Argentina con un pleno en las ternas en las que participó. Las críticas comenzaron a llegar de periodistas habitualmente críticos de Lionel Messi que no compartieron los galardones a la Pulga (Mejor Jugador), Lionel Scaloni (Mejor Entrenador), Emiliano “Dibu” Martínez (Mejor Arquero) y la afición albiceleste (Mejor hinchada). Uno de los que disparó es Tomás Roncero, subdirector de AS e integrante del popular programa El Chiringuito, que en un video manifestó su disgusto por la no premiación a jugadores y al técnico del Real Madrid, que consiguió su decimocuarta Champions League y su quinto Mundial de Clubes, una competencia que organiza la FIFA y cuyo presidente, Gianni Infantino, fue el apuntado.

La polémica en los premios The Best: por qué no estuvo Dibu Martínez en el Equipo Ideal El arquero elegido fue Thibaut Courtois. El único argentino seleccionado fue Lionel Messi. Cómo se realiza la elección de estos once jugadores y quiénes participan de ella. Los detalles VER NOTA

“Infantino, venga, todos tus premios, pon un tango de fondo y ponte a bailar con los premiados. Que sí, que la 14 no tiene ninguna importancia, total que un equipo remonte ante el PSG de tu Messi, tu Neymar, y compañía. El Chelsea que era el campeón de Europa reciba una humillación histórica en Stamford Bridge, maravilloso e irrepetible de Benzema. Que tu Manchester City de tu querido Guardiola, caga en dos minutos mágicos con dos golazos de Rodrigo, una pase con el exterior, una prórroga increíble con 80 mil personas de pie en el Bernabéu llorando de emoción. Que en la final de París, un chaval como Vinicius al que todo el mundo lo ninguneaba mete un gol decisivo”, disparó el español.

“Con Carlo Ancelotti, el único entrenador de la historia en ganar cuatro Copas de Europa, el único que ha ganado las cinco grandes ligas, el único entrenador de la historia que es venerado por todo el mundo por su educación, por su grandeza y su currículum. Todo eso te lo fumaste de un plumazo porque tus premios los organiza la FIFA y hay que dárselos durante 30 días en un Mundial. Con Argentina, con Messi, muy bien, que tal, que sí, por cierto seis penales a favor. Dí que es el The Best del Mundial de Qatar porque la FIFA organiza su Mundial y es el premio de su Mundial. Qué curioso, ¿quién organiza la Champions? La UEFA, que no es tu negociado. No digas que el premio es de agosto de 2021 para acá. No engañen a la gente, no los tomen por idiotas. Báilate un tango ‘Seferín’”, sentenció.

Messi, Dibu Martínez, Scaloni y el Tula en representación de la hinchada argentina. Los flamantes ganadores en la gala de premios The Best

“¡Infantino! Luego ves a Florentino (Pérez, el presidente del Real Madrid) y te abrazas. Vienes a las reuniones de la FIFA a Madrid y te abrazas. Vienes y dices ‘qué bonito está quedando el Bernabéu’. Luego querrás estar en la inauguración del Bernabéu. Y seguro te pondrán alfombra roja. Si yo mandara…”, deslizó.

Del “amor” de Messi en la selección argentina al “cambio abrupto” en su vida: las confesiones de Enzo Fernández El volante del Chelsea habló de su llegada a la Premier League y el significado de levantar el trofeo en Qatar VER NOTA

Para Roncero todo estuvo orquestado a favor de Argentina y por eso nadie del Real Madrid estuvo presente, aunque cabe recordar que este jueves tiene un partido ante el Barcelona por el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey: “Yo no podría ir a un sitio en el que se están riendo en nuestra cara. Un respeto a la 14. Un respeto al rey del fútbol mundial que es el Real Madrid, que por cierto ha ganado el Mundial de Clubes, ese que te gusta y es tuyo, pero a ti no te gusta. No te vamos a sacar el tango ni tu fiesta”.

Luego el que recibió fue el Dibu Martínez: “Me vas a decir que el Dibu Martínez es mejor que Courtois, que le paró un penal a tu Messi. Y luego en la final fue histórico lo que le hizo a Salah y compañía”.

Las perlitas históricas del premio The Best: del día que Scaloni no votó a Messi a las polémicas frases de Lewandowski al ganar el galardón En sus seis ediciones, la gala que organiza la FIFA dejó momentos que impactaron y quedaron en la memoria de los fanáticos del fútbol VER NOTA

“¿Me vas a decir que Ancelotti no es el mejor entrenador? ¿Me vas a decir que Karim Benzema no merecía ningún reconocimiento? Quédate con tus premios, con tus The Best of Qatar, querido Infantino. No engañes a la gente que hemos visto mucho fútbol. Quédate con tus premios demagogos, populistas y tu coto cerrado de caja. Los madridistas tenemos el mejor premio, el de nuestras vitrinas y nuestros corazones que es una réplica de la 14″.

Morales otra vez le apuntó a Messi

Pero Roncero no fue el único. En la misma sintonía estuvo naturalizado mexicano Álvaro Morales, el periodista que fue muy duro con la selección argentina y en especial con Leo Messi en el Mundial Qatar 2022. Sus repertorios fueron una constante después de cada partido de la Albiceleste. Comenzaron tras la derrota del Tri ante el equipo de Scaloni, que ese día casi liquidó las chances del elenco azteca que por entonces era dirigido por el argentino Gerardo Martino. Según la curiosa teoría de Morales, el Tata conspiró en contra de su equipo para que Argentina ganara y siguiera con chances en el Grupo C luego del debut con derrota frente a Arabia Saudita.

Este lunes Morales se despachó con cuatro posteos en Twitter. “La consumación de la farsa”, escribió primero y de inmediato llegaron las reacciones de los usuarios argentinos con memes de los festejos tras ganar la tercera copa.

Otro de los posteos de Morales

Luego fue irónico y puso el nombre del propio Martino junto a los árbitros que dirigieron a Argentina en el Mundial debido a los penales que tuvo a favor. “Ni una mención para: Szymon Marciniak (Francia y Australia), Daniele Orsato (Croacia y México), Antonio Mateu Lahoz (Países Bajos y ), Danny Makkelie (Polonia), Tata Martino, Slavko Vincic (Arabia Saudita)“.

En tanto que Messi volvió a tener un dardo: “Sin el Mundial, el lapso de calificación para The Best, deja muy mal parado a Messi”. Como dando a entender que al no ganar la Champions League con el PSG, sin el Mundial en el medio, no hubiese sido candidato al premio que recibió por segunda vez en su carrera.

Por último, el que recibió fue el Dibu Martínez: “¿Y Dibu no va al XI ideal? Cuando quieren toman temporada larga y, cuando no, solo los siete partidos del Mundial. La hipotenusa”.

Seguir leyendo: