Autocrítica por la imagen que dejó River Plate en el final y su estado físico a los 37 años: el análisis de Enzo Pérez tras la victoria ante Banfield

River Plate cumplió con su objetivo de ganarle el duelo desempate a Banfield por el Trofeo de Campeones 2020, pero la imagen que dejó en el final requerirá un tiempo de análisis profundo. Por lo menos así lo vio Enzo Pérez, quien en la conferencia de prensa posterior al juego disputado en el Mario Alberto Kempes de Córdoba fue muy autocrítico pese a la victoria por 3-2.

“No nos gustó la imagen con la que terminamos. Creo que más allá de los dos goles que tuvimos de ventaja nunca nos hicimos dueños del partido. Son cosas que tenemos que seguir mejorando. Banfield tuvo que reaccionar porque estaban dos goles abajo y fue mérito de ellos. Nos vamos contentos con el resultado, pero disconformes con el rendimiento”, afirmó el mediocampista central.

El mendocino, quien justamente este miércoles cumplió 37 años, reconoció que la principal falencia que tuvieron en este juego fue el retroceso defensivo. “Lo hemos trabajado durante toda la pretemporada y desde el inicio del campeonato. Contra Tigre no sufrimos para nada, salvo un cabezazo porque justo González Pírez había salido. Pero hoy sí lo sufrimos en el segundo tiempo, donde quedamos muy largos y anchos. Nos costó acomodarnos. Entresemana vamos a tener que arreglarlo”.

Para terminar, uno de los emblemas del equipo millonario se refirió a su edad y estado físico. Negó tener problemas para “aguantar” un partido como volante tapón y dijo que piensa “hacérsela difícil” al entrenador Martín Demichelis a la hora de elegir a los titulares.

“Lo he dicho siempre y se me pregunta mucho. Antes se le preguntaba a Javi (Pinola), Leo (Ponzio)... Cuando pasas una línea de edad te miran que no podes jugar o que te va a costar un poco más, es algo normal. Sé que tengo 37 años y la edad juega, ya no soy un pibe, pero creo que me siento bien físicamente y mentalmente. Trato de acompañar y ayudar”.

Y concluyó de manera tajante: “Como le dije a Martín (Demichelis) el primer día que hablamos. Me toque o no jugar, si no me toca, se la voy a hacer difícil porque tengo la predisposición de tratar de jugar siempre. Y si lo hago, daré todo. Lo de jugar con un acompañante lo ve el cuerpo técnico, ellos sabrán cuáles son los momentos”.

