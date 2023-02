Al mejor estilo Shakira: Piqué se burló de Ibai Llanos y el streamer no tuvo piedad

La tensa discusión entre Gerard Piqué e Ibai Llanos

Un nuevo momento de tensión se vivió en la tertulia de la Kings League, el torneo de fútbol 7 con reglas particulares que regentea Gerard Piqué y es un éxito en las redes sociales. En el habitual debate entre los presidentes de los clubes participantes (entre los que está el Kun Agüero), el ex zaguero del Barcelona se burló de la vestimenta casual de Ibai Llanos. Y el streamer no se tomó a bien la broma y contraatacó con pólvora, casi tan ácido como Shakira en las canciones contra su ex pareja.

“¿Por qué te metes con la chaqueta de Ibai?” le preguntó Gerard Romero al campeón del mundo con España en 2010. “Ha matado dos ovejas y ha venido aquí con la chaqueta”, aguijoneó el zaguero a su compañero de panel, ubicado a pocos metros suyo, que escuchaba como distraído. Pero no era así...

“No, no no. Esto no es de ninguna oveja, Gerard. Yo no me meto con lo que has comprado, has dejado 7000 euros para hacerte el modernito con 40 años. Me pongo lo primero que pillo, soy un tío humilde”, devolvió con furia, despertando algunas risas en sus compañeros y algo de incomodidad en el ex defensor y, a la vez, su jefe en la estructura de la empresa Kosmos.

“Que me la regalan”, buscó excusarse Piqué, pero el influencer no alivianó su embestida. “Eso de Balenciaga, pregúntale al de Balenciaga cómo ha hecho eso. le vamos a preguntar”, completó la escena.

No es el primer cruce entre ambos desde el inicio de la Kings League. Hace apenas 15 días, se enfrascaron en una discusión porque el ex futbolista desestimó de manera zumbona la sugerencia reglamentaria de Adri Contreras, mandamás del club El Barrio.

“Venga, suerte, Adri, suerte”, deslegitimó el empresario. “No, escúchame, Gerard, basta ya de faltarle el respeto a Adri Contreras. Si haces una sola falta de respeto más hacia Adri Contreras, yo el próximo domingo no voy a jugar. Una falta de respeto más y no me presento”. A pesar de que el español se tomó a modo de broma estas palabras, el anfitrión agregó que no teme las consecuencias de su decisión: “Me la pela tener una derrota más si no vengo. Me la pelará”.

Esta vez, lo que parecía una broma trivial por la vestimenta terminó en un roce que se hizo viral.

