Qué dijo Dibu Martínez sobre el cambio de reglas que impulsaría la FIFA tras su actuación en los penales

Emiliano Martínez construyó una fortaleza inusitada en corto tiempo bajo los tres palos de la selección argentina. A menos de dos años desde su debut, Dibu edificó un fanatismo que se potenció con grandes actuaciones en la Copa América y el Mundial de Qatar. Sus fenomenales atajadas en circunstancias decisivas estuvieron acompañadas de distintos juegos psicológicos contra sus rivales, actitudes que habrían escalado a una gran magnitud porque la FIFA estudiaría la modificación de las reglas para acotar un rango de acción similar en el futuro.

Distintas frases como “Mirá que te como, hermano” o ciertas intimidaciones, combinadas con sus atajadas, a los ejecutantes de Países Bajos y Francia en la Copa del Mundo durante la serie de penales fueron claves para que la Argentina levante el ansiado trofeo. En este sentido, el arquero del Aston Villa acusó recibo de los cambios que se podrían implementar y, en charla con ESPN, aseguró: “Siempre dije que después de la Copa América, no sé si lo volvería a hacer. Yo ya atajé los penales que tuve que atajar. Y ahora me pasó lo mismo, no sé si voy a volver a atajar un penal de acá a 20 años, capaz que no, pero los que tuve que atajar en la Copa América y en el Mundial los pude atajar y ayudar al equipo a ganar, con eso ya me alcanza”.

Además, evitó autocaratularse como la causa de estas determinaciones, declaró que “siempre” crea alguna “cosa nueva” en referencia a las estrategias que volcó en los 26 partidos disputados con el elenco nacional y puntualizó en que está lejos de ser un comportamiento repetido cada fin de semana: “No lo hago semana a semana en los clubes, nunca lo voy a hacer”.

En los últimos días de enero pasado, Infobae divulgó lo informado por el diario británico The Sun. El periodista Martin Lipton había afirmado que sus “payasadas” en el Mundial pusieron en alerta a la FIFA y a la IFAB, encargada de actualizar las reglas del fútbol. Y a partir de eso, aseguró, habrá un “cambio importante en las reglas de penales para la próxima temporada”.

Bajo este escenario, uno de los nominados a ganar el premio The Best a mejor arquero se mostró receptivo a las medidas que tomarían los organismos competentes en este deporte: “Siempre habrá que adaptarse a las reglas modernas y lo que quiere la FIFA, así que no habrá ningún problema. Nos adaptaremos”.

Entre los “trucos” utilizados por Martínez, el matutino enumera que dejó caer el balón cuando debía dárselo al neerlandés Steven Berghuis, lanzó lejos una pelota cuando iba a ejecutar Teun Koopmeiners para Países Bajos y también remarcan una situación con Luuk de Jong en ese partido. En cuanto al choque con Francia recuerdan que “retrasó” a Kingsley Coman con protesta al árbitro incluida y remarcan que no le entregó el balón a Aurelien Tchouameni.

Esta columna apunta que sus tácticas psicológicas contra sus contrincantes “irritaron a la IFAB”, que estudia “restringir la interferencia de los porteros” en los penales y, con ello, el impacto psicológico sobre los pateadores. Las variaciones podrían entrar en vigencia a partir del curso 2023/2024, pero aún no hay una confirmación exacta sobre la puesta en marcha de estos cambios.

