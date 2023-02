Doctor de Chivas señaló que la nueva lesión de Macías no significa el final de su carrera

[Twitter/@Chivas]

Sin haber regresado a las canchas tras su lesión del 2022, “JJ” sufrió una rotura de ligamento cruzado durante uno de los entrenamientos del conjunto rojiblanco. A raíz de ello, el club comunicó que el atacante será baja entre 8 y 9 meses; sin embargo, el médico del equipo, Jaime Figueroa aclaró que esto no significa el final de su carrera y aún puede retomar un buen nivel.

JJ Macías estará fuera ocho meses más tras sufrir nueva lesión El futbolista mexicano volvió a ser intervenido quirúrgicamente por lo que se aplazará su regreso a las canchas VER NOTA

Cuando parecía que era cuestión de días para que el atacante del “Rebaño Sagrado” reapareciera en las canchas, nuevamente tuvo una “mala jugada” y sufrió una lesión que lo mantendrá alejado del fútbol hasta octubre del presente año. A través de un comunicado en sus redes sociales, el “Chiverío” señaló que el percance fue totalmente ajeno a su recuperación de la lesión anterior.

Al darse a conocer la noticia, los aficionados rojiblancos comenzaron a señalar que esta nueva molestia sería el punto de quiebre para la carrera profesional de Macías, pues alegaron que ya será mucho tiempo (año y medio) sin disputar un partido oficial. A raíz de ello, el médico del club, Jaime Figueroa mencionó que no había de que preocuparse y el jugador regresará con mayor fuerza.

El Director de Ciencias del Deporte de @Chivas , Jaime Figueroa, detalla el momento de la lesión de JJ Macías: "Cae con una pierna, la rodilla la tiene un poquito hacia adentro y el ligamento se rompe". #Chivas La lesión de @JJMacias9 fue en la misma rodilla. pic.twitter.com/5bj4qQ9xbA — Diego Yvey Chavez (@diegoyvey) February 18, 2023

“No tengo duda que lo va a lograr. No hay por qué no regrese al máximo nivel, no hay por qué termine la carrera de un jugador con esta lesión. Estamos con mucha confianza al igual que el jugador y no veo una razón por la que no regrese al 100 por ciento. Está en buenas manos”, declaró el doctor de Verde Valle.

Aficionados de Chivas abucheron a Diego Cocca en el estadio Akron Este es el segundo duelo de la Liga MX al que asiste el argentino como timonel del ‘Tri’, luego de que el estadio Azteca fue su primera base, para presenciar el América vs Necaxa VER NOTA

Posteriormente, recalcó la importancia que tiene el trabajar en el aspecto mental con el jugador. “José Juan se caracteriza por ser mentalmente muy fuerte. Lo que ha hecho es aceptarlo, está en un proceso de aceptación de la lesión. Ya conoce el camino, lo vamos acompañar, tenemos un área de desarrollo humano muy basta, con muchos psicólogos.”

De igual manera, hizo hincapié sobre la manera en que buscarán mantener ocupado a su canterano y hacer que ese tiempo lo aproveche de la mejor manera. “Le daremos retroalimentación, ayudándolo a enfrentar esta situación. Si quiere estudiar algún idioma o hacer algo que le distraiga, lo ayudaremos, siempre pensando en su carrera profesional”.

José Juan Macías hizo el 3 - 1 del partido y con ello acercó a su equipo a la liguilla (Foto: Twitter/@Chivas)

Fuera de las canchas durante todo el torneo pasado

Como ya se comentó, la lesión de “JJ” se dio a mediados del 2022, durante un entrenamiento y justo una semana antes de dar inicio el Apertura 2022. Por medio de un comunicado oficial el club tapatío informó que al jugador se le diagnosticó una ruptura de ligamento cruzado de la rodilla derecha, por lo que fue intervenido quirúrgicamente.

El jugador José Juan Macías de Chivas. EFE/Francisco Guasco/Archivo

En un principio, el parte médico informó que el tiempo estimado de su recuperación tardaría entre ocho a nueve meses, estimando su regreso hasta abril del presente año. “La Dirección de Ciencias del Deporte del Club Deportivo Guadalajara informa sobre el estado de José Juan Macías. Tras practicarle una resonancia magnética, el atacante rojiblanco presentó una ruptura de ligamento cruzado y su pronóstico de recuperación será de 8 a 9 meses”.

Liga MX en vivo: dónde ver los partidos de hoy de la Jornada 6 La Jornada 6 de la Liga MX promete grandes juegos y emociones, por eso te damos todos los detalles de los próximos juegos para que estés bien informado VER NOTA

Durante sus etapas vistiendo la camiseta del “chiverio”, acumula 86 partidos en los cuales logró marcar 27 anotaciones. Sin embargo, hasta el momento, el techo de su carrera lo alcanzó con el León. Con el conjunto esmeralda, José Juan logró marcar 19 goles en 40 partidos, siendo uno de los mejores centros delanteros de toda la liga mx en 2019.