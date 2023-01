El “Chapito” Montes fue recibido por “Goku” a su llegada al Everton

El mediocampista mexicano siempre mostró un fanatismo por Dragon Ball

Siendo ya oficial el arribo del mexicano Luis “Chapo” Montes al Everton de Viña del Mar, la cuenta oficial del conjunto chileno publicó un video de bienvenida para el centrocampista azteca, en el cual es presentado con la voz del legendario personaje animado, “Goku” (Mario Castañeda), pues como bien se sabe, el ex futbolista del León tiene una fascinación por el anime japonés Dragon Ball.

Después de 12 años vistiendo la camiseta de los “Panzas Verdes”, el futbolista nacido en Ciudad Juárez puso fin a su etapa con el cuadro del Bajío, aunque sorpresivamente, para emigrar al fútbol chileno con el Everton de Viña del Mar, club que recibió de una manera muy peculiar a su nuevo centrocampista a sabiendas de su gusto por la famosa serie animada.

“Llegó el momento, Chapito; así es la vida de un saiyajin, llegaste a este lugar para elevar al máximo tu Ki, ganaste muchas batallas y luchaste con honor. Cumpliste tu misión en este estadio. Es momento de partir”, mencionó el actor de doblaje haciendo la voz de Goku, a lo que después se convirtió en una conversación con Montes.

¡𝘽𝙄𝙀𝙉𝙑𝙀𝙉𝙄𝘿𝙊, 𝘾𝙃𝘼𝙋𝙄𝙏𝙊! 💥 El eterno capitán de La Fiera de México (@clubleonfc) llega a defender la armadura Oro y Cielo y se transforma en el cuarto refuerzo para los desafíos de la temporada 2023.



¡A dejar la vida en la cancha, Montes! 😎👋#VamosEverton💙💛⚽ pic.twitter.com/fLzMrZ8UYi — Everton de Viña del Mar (@evertonsadp) January 17, 2023

“Gracias Goku, tu me has enseñado todo lo que sé. Gane muchas batallas y hoy me voy feliz”, respondió Luis tras las primeras palabras del Sayayin. Fueron 11 años los que defendió la camiseta de la “Fiera” y en los cuales logró conquistar seis títulos (tres de Liga MX).

Posteriormente, el ídolo del deportista de 36 años de edad le mencionó lo que será su nuevo destino. “Aún tienes mucha fuerza para combatir y ahora lo harás en otro lugar. Te espera la armadura Oro y Cielo; veras las Ciudad Jardín a la orilla del mar. ¿Estás listo? es hora de la teletransportación, te mando un Kamehameha”.

Segundos después, Montes aparece de un momento a otro en el Estadio Sausalito ya vistiendo los colores de su nuevo equipo y apreciando la que será su nueva casa. “Hola, soy Luis Montes, nuevo jugador de Everton Viña del Mar y un saludo para toda la hinchada Oro y Cielo”, culminó el canterano de los Tuzos de Pachuca en la parte final del video.

Luis Montes festejando como Goku EFE/ Luis Ramírez/Archivo

Cabe recordar que Grupo Pachuca también es dueño del conjunto sudamericano, motivo por el cual se llevó a cabo la operación entre los “Esmeraldas” y los “Everforever”. La idea de Montes es culminar su carrera como profesional en el cuadro andino y a su vez, poder contribuir para que el equipo regrese a los primeros planos del fútbol chileno y a priori, poder regresar a las competencias continentales (Copa Sudamericana y Copa Libertadores).

Por su parte, el cuadro guanajuatense también le dedicó un video de despedida, aunado a la ceremonia y homenaje que le hicieron en el Estadio Nou Camp al medio tiempo de su partido ante los Rayos de Necaxa. De hecho, en la pequeña cinta de adiós que publicaron en sus redes sociales, prácticamente tomaron escenas de lo que fue su homenaje con la afición esmeralda.

𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗖𝗛𝗔𝗣𝗢 👏🏼



Ser tu equipo siempre será un orgullo.



Capitán, héroe, leyenda, ídolo. pic.twitter.com/Cy2pA9eWY4 — Club León 🇲🇽 (@clubleonfc) January 17, 2023

“Muchas gracias por todo. Les quiero agradecer todo el apoyo que siempre me dieron; estoy muy agradecido con ustedes, los voy a extrañar demasiado. Son una afición muy chingona; muchas gracias por todo, siempre los voy a llevar en mi corazón. Muchas gracias afición, los quiero; ¡Ser fiera es un orgullo!”; mencionó el tres veces campeón de Liga MX con “La Fiera”.

Por último, le prometió a la afición que tarde o temprano regresaría a las filas del club, ya sea como directivo o como estratega. A su vez, la cuenta oficial del León le correspondió sus palabras y se dijeron felices por todo lo que les brindó. “Gracias Chapo, ser tu equipo siempre será un orgullo”.

