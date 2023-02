El contraste en Al-Nassr: del show de Cristiano Ronaldo a la mala noticia para Agustín Rossi por su bajo nivel

El delantero portugués fue una pieza clave del triunfo para el líder del campeonato

Cristiano Ronaldo volvió a tener una actuación destacada en el triunfo de Al-Nassr por 2-1 ante Al-Taawon como local en un cruce válido por la fecha 17 de la Saudi Pro League. El delantero portugués mostró su valía con dos asistencias, que sirvieron para sacar a flote un partido comprometido desde el resultado y llevar a su equipo hasta la cima del campeonato.

El Mrsool Park alumbró el quinto partido del Bicho como titular en The Internacional. La formación dispuesta por Rudi García volvió a contar con la suplencia de Agustín Rossi por segundo partido consecutivo. Esto no pasó inadvertido en Brasil, donde firmó un precontrato con Flamengo para ser refuerzo del equipo a mitad de año tras su conflictiva salida de Boca Juniors. El periodista de ese país Venê Casagrande afirmó que ya no tienen intenciones de utilizarlo en Arabia Saudita hasta la culminación del préstamo -final de temporada- porque estarían insatisfechos con la actitud mostrada durante su estadía en Asia. Solo atajó en dos cruces y recibió 5 goles.

Ya en el plano futbolístico, Ronaldo, que venía de convertir un póker ante Al-Wehda, demoró menos de 20 minutos en volver a dar un toque de su talento con una asistencia magistral desde mitad de cancha hacía la presencia de Abdulrahman Ghareeb. El delantero se impuso a Mohammed Al-Ghamdi y remató cruzado con la parte abierta de su botín derecho para enmarcar el primer tanto de esta historia a los 16 minutos de la etapa inicial.

Esta emoción aquietó las aguas del partido porque el dueño de casa le cedió la pelota a Al-Taawon y buscó ampliar la cuenta a través de cada contrataque, pero no hubo modificaciones hasta el cierre del primer tiempo. El escueto resultado no dejaba margen a la duda en Al-Nassr, pero una mala salida del arquero Nawaf Al-Aqidi provocó la culminación de la igualdad. El propio Al-Ghamdi impulsó un centro al minuto del complemento, que fue capitalizado por Álvaro Medrán. El volante surgido del Real Madrid llegó por detrás de todos y, luego de la débil salida del guardameta, convirtió el empate.

El festejo de Cristiano Ronaldo en el triunfo de Al-Nassr (AFP)

Apremiado ante su gente, García decidió los ingresos de Gonzalo Pity Martínez y del mediocampista central Abdulmajeed Al-Sulaiheem. A pesar de estas modificaciones, la visita, que contó con la titularidad del ex Huracán Alejandro Kaku Romero Gamarra, pudo darle un golpe de nocaut al elenco de Cristiano, porque convirtió el tanto de la remontada a 21 minutos del final, pero fue invalidado por el VAR debido a un correcto fuera de juego.

Las entradas de Anderson Talisca y Jaloliddin Masharipov inclinaron la cancha en favor de Al-Nassr. La obligación por buscar su segunda victoria consecutiva causó múltiples llegadas contra la valla de Mailson. La muralla brasileña asomaba como invencible, aunque se caería en el último cuarto de hora fruto de una carambola ocurrida a los 32 del segundo tiempo.

Tras un córner rápido, le quedó el balón a Luiz Gustavo. Su disparo en la medialuna parecía tener destino de gol, pero CR7 cortó la trayectoria y le salió un pase gol por accidente a Abdullah Madu, quien festejó su estreno en la red en 10 partidos de la temporada. La jugada fue invalidada por el juez de línea, a causa de un supuesto fuera de juego del luso, pero la tecnología revisó la acción. El árbitro principal fue llamado por el VAR para analizar si el punta de 38 años impedía la visión del arquero rival al momento del último tiro y revirtió la decisión original para sentenciar la victoria del puntero.

Al-Nassr quedó en la cima de la Primera División con 40 puntos, mismas unidades que Al-Ittihad y Al-Shabab. Es la segunda valla menos vencida y la segunda más goleadora. En la siguiente jornada, visitará el próximo sábado a Damac. En la vereda opuesta, Al-Taawon permanece en la quinta colocación con 30 y recibirá este jueves a Al-Feiha en el duelo que abrirá el telón de la jornada 18.

