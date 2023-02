Montenegro y Braña contaron detalles del duelo de padel que tuvieron contra Gallardo: “No se dice el resultado”

Gallardo, Rolfi Montenegro, Mora y Chapu Braña jugaron al paddle

Esta semana Marcelo Gallardo aprovechó para disputar un partido amistoso de pádel, uno de los deportes que más le fascinan al ex entrenador de River Plate, junto con su amigo y ex dirigido Rodrigo Mora. La dupla millonaria se enfrentó a los ex futbolistas Daniel Montenegro y Rodrigo Braña, actuales panelistas de TyC Sports, quienes contaron algo de lo que ocurrió en el duelo.

Según explicaron el Rolfi y el Chapu este martes, disputaron un partido el lunes, pero por la lluvia tuvieron que terminarlo antes de tiempo. Por eso, este martes por la mañana los cuatro se reencontraron para poder entonces jugar un encuentro completo cuyo resultado no quedó demasiado claro.

“No se dice el resultado”, sostuvo el ex mediocampista de Estudiantes y Quilmes, mientras que su compañero bromeó: “Si no lo dicen ellos...”. Lo que sí dejaron trascender fue que todo se resolvió en dos sets, por lo que el enfrentamiento no resultó parejo. “Yo era el Rolfi del padel y él era el Chapu del fútbol”, detalló Braña. “Yo soy sacrificado”, reconoció Rolfi.

Braña y Montenegro se adjudicaron el triunfo, pero el resto de los panelistas del programa reaccionaron con risas, ya que Gallardo es conocido por ser un buen jugador de pádel (algo que Braña también reconoció) y estaban sorprendidos de que perdiera por mucha diferencia. Entonces, es posible que la dupla televisiva haya mentido para no admitir que los ganadores fueron Mora y el Muñeco. “En total, los rivales hicieron más de 5 games. En las cinco horas que jugamos”, bromeó el Chapu. “Jugaban bien eh”, agregó.

El duelo se llevó a cabo en uno de los centros de pádel ubicado en el Sheraton de Buenos Aires que lleva el nombre de Alejandro Lasaigues, una de las estrellas del pádel argentino en los 90 que hoy continúa ligado a la disciplina. Gallardo jugaba habitualmente en las canchas que hay en el River Camp mientras que el ex mediocampista de Quilmes juega habitualmente en distintos recintos ubicados en el sur de la provincia de Buenos Aires.

Al ser consultados sobre si tuvieron la oportunidad de hablar de fútbol y del futuro del ex técnico de River Plate, quien se encuentra sin trabajo por el momento, ambos negaron haber tocado ese tema y contaron que solo charlaron de pádel y de golf, otro de los deportes que se ha convertido en un pasatiempo de Gallardo. “Estuvo lindo, transpiramos”, afirmó el ex Independiente.

Además, revelaron que contaron con un espectador de lujo, el español Carlos Alcaraz, quien se encuentra en Buenos Aires para disputar el ATP 500. El español de apenas 19 años debuta el miércoles ante el serbio Laslo Djere y es el máximo candidato al título, además de ser la promesa más grande del tenis mundial. “Ni nos miró”, bromeó el Rolfi.

Desde su salida de River Plate en 2021, Gallardo se mantiene libre, más allá de haber desempeñado el rol de entrenador en un encuentro de estrellas del fútbol de Arabia Saudita den donde dirigió a Cristiano Ronaldo. El Muñeco suele pasar sus días mirando fútbol, pero en lo que se refiere a la actividad física le dedica tiempo al running, el pádel y el golf.

