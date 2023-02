La reacción de Alejandro Garnacho ante el provocador posteo de una de las figuras de la selección Sub 20 de Brasil

Brasil fue un merecido campeón del último Sudamericano Sub-20 jugado en Colombia en el que Argentina quedó eliminado en primera ronda por primera vez en una década. Los chicos de la Verdeamarela se clasificaron al Mundial de la categoría que se jugará en Indonesia. La gran figura del Scratch fue el volante Andrey Santos, capitán del equipo. El joven de 18 años que fue comprado por el Chelsea hizo un provocador posteo que tuvo la reacción del argentino Alejandro Garnacho.

Santos publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que escribió “Se busca un rival en Sudamérica”, con una foto suya, la bandera de su país y un emoji sacando la lengua. Los fanáticos brasileños hicieron de las suyas, pero el juvenil Garnacho respondió con un emoji riéndose, ¿pensando en la Copa del Mundo de mayores que acaba de conquistar la Argentina en Qatar?

Ambos se verán las caras en la Premier League ya que el ex volante del Vasco da Gama es nuevo compañero de Enzo Fernández en el equipo londinense. Garnacho viene teniendo cada vez más minutos en el Manchester United y el domingo marcó un golazo (video) en el triunfo ante el Leeds United.

Cabe recordar que Garnacho no pudo jugar el certamen juvenil debido a que su club no lo cedió porque no tiene la obligación de hacerlo. Lo mismo pasó con otros chicos argentinos como Matías Soulé (Juventus) y Valentín Carboni (Inter). Ellos fueron ausencias de peso para el equipo que dirigió Javier Mascherano, quien anunció que su cese en el cargo es un hecho, pero el presidente de la AFA, Claudio Tapia, quiere convencerlo para que continúe.

La Argentina terminó cuarta en el Grupo A del certamen con una victoria ante Perú (1-0) y tres derrotas, frente a Paraguay (2-1), Brasil (3-1) y Colombia (1-0). Desde la edición 2013 disputada en nuestro país que el seleccionado Sub 20 no era eliminado en una primera ronda.

El equipo a cargo del ex volante del seleccionado nunca encontró el rumbo. No ofreció un juego colectivo ordenado y también tuvo errores defensivos que los pagó caro, en especial en el clásico ante Brasil. Como atenuante estuvieron las bajas por lesiones durante el torneo de dos de los mejores jugadores, Facundo Buonanotte, que sufrió un golpe y tras usar un cuello ortopédico regreso al Brighton de Inglaterra. También perdió al capitán Agustín Giay, quien tuvo un esquince grado 1 en el tobillo izquierdo y fue otra mala noticia para su club, San Lorenzo.

Garnacho, nacido en España, pero de madre argentina, es una de las figuras con mayor proyección para la Albiceleste. Llegó a ser convocado por el entrenador Lionel Scaloni durante las Eliminatorias y hasta integró la primera lista del entrenador con vistas al Mundial Qatar 2022 que tuvo a más de 40 jugadores. Sin embargo, el delantero del United no fue incluido entre los 23 que fueron a la cita en Medio Oriente.

Es posible que Garnacho y Andrey Santos también se vean las caras en futuros enfrentamientos de sus selecciones porque son dos futbolistas con mucho futuro y no tardarán en integrar una nueva lista a nivel mayores.

El próximo Mundial Sub 20 se disputará del 20 de mayo al 11 de junio en Indonesia y no contará con el equipo que más títulos ganó en la categoría, la Argentina, que se impuso en seis ocasiones.

