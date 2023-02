Los 10 comerciales más impactantes del Super Bowl 2023

Feb 12, 2023; Kansas City, MO, USA; Fans react to game play as they watch the Super Bowl at the downtown Super Bowl Party in Kansas City, Missouri. Mandatory Credit: William Purnell-USA TODAY Sports

El Super Bowl es el espacio más importante para la publicidad a nivel mundial. Los vendedores se pelean por tener sus productos frente a más de 190 millones de espectadores en televisión y casi 400 millones de interacciones en redes sociales.

Para este 2023, la National Football League (NFL) y Apple - el nuevo patrocinador del Halftime Show - han apostado todo por la nacida en Barbados, Rihanna, quien sorprendió al mundo con su regreso a los escenarios tras siete años alejada de la música y aproximadamente tres meses después de haber dado a luz a su primer hijo.

Anheuser-Busch sigue siendo la principal marca patrocinante con tres minutos de tiempo al aire. La gigante cervecera renunció a su acuerdo para ser la única anunciante de bebidas alcohólicas este año, por lo que Heineken, Diageo, Remy Martin y Molson Coors también entran al juego.

Debido a los millones de espectadores que reúne el Super Bowl, el costo de un espacio publicitario ha aumentado de manera exponencial con el paso de los años, las marcas que desearon sus 30 segundos dentro de la transmisión debieron pagar entre 6 a 7 millones de dólares, según Variety y Forbes.

Entre las marcas que decidieron sacar alguna publicidad, previamente o durante el Super Bowl, fueron Bud Light, Budweiser, Booking.com, Doritos, Disney, General Motors, Heineken, Hellmann’s, Kia, Michelob ULTRA, Mars’ M&Ms, Oikos (Danone), Pepsi, Planters, Pringles, PopCorners, Rémy Martin, Tubi, Uber y Workday, por decir algunos.

PopCorners reunió al protagónico de Breaking Bad

Bryan Cranston, Aaron Paul y Raymond Cruz repiten sus icónicos papeles como Walter White, Jesse Pinkman y Tuco Salamanca dentro de Breaking Bad en el anuncio de PopCorners, donde básicamente su pasión por las metanfetaminas se sustituye por “frituras de maíz”.

Heineken con el Ant-Man de Paul Rudd

Una de las marcas que año con año se ha vuelto recurrente en las transmisiones del Super Bowl es Disney. En esta ocasión presentó algunas publicidades de cara al estreno de sus siguientes producciones como Indiana Jones, Guardians Of the Galaxy, The Mandalorian y Ant-Man con Heineken.

Michelob Ultra reunió a estrellas del deporte y a Brian Cox

El multicampeón mexicano de boxeo, Saúl Canelo Álvarez compartió pantalla con Serena Williams, Tony Romo, Jimmy Butler, Brian Cox y Alex Morgan en el anunció publicitario de Michelob Ultra; la campeona mundial de Flag Football encabezó la campaña Run With It.

Ben Affleck con Dunkin’ Donuts

Desde que James Gunn anunció el reinició del Universo DC el nombre de Ben Affleck ha sido una recurrente en las tendencias de las redes sociales. Durante el Super Bowl LVII, el icónico histrión americano protagonizó dos especiales que colocaron en la boca mediática, por su aparición como Batman en el tráiler de Flash y por su comercial con Dunkin’ Donuts.

Pepsi con Steve Martin

Pepsi Zero Sugar tuvo dos anuncios durante el Super Bowl LVII, uno tuvo a Steve Martin como gran protagonista en solitario. En el segundo es acompañado por Ben Stiller, ambos se preguntan “¿gran actuación o gran sabor?” y le piden a los espectadores que prueben el conocido refresco bajo en azúcares.

Paramount con Sylvester Stallone

Paramount+ anunció antes del Super Bowl que usaría al actor Sylvester Stallone para promocionar el servicio de transmisión de Paramount Global Paramount +, donde es la estrella de la serie Tulsa King.

T-Mobile con la mamá de Bradley Cooper

El último comercial de T-Mobile para el Super Bowl estuvo protagonizado por Bradley Cooper y su madre, Gloria Campano. El actor de 48 años, se acercó a su progenitora para promocionar los servicios 5G de la conocida empresa de celulares.

Google: Fixed on Pixel

Google reveló su comercial para el Super Bowl de este año titulado Fixed on Pixel. El divertido video reúne a la famosa comediante Amy Schumer, al basquetbolista profesional de la NBA, Giannis Antetokounmpo, y la artista musical Doja Cat, quienes ilustran de una manera única las funciones del Pixel 7 Pro.

The Farmer’s Dog

Uno de los anuncios que mayo revuelo causó a la hora de su publicación en las redes sociales fue el de la empresa The Farmer’s Dog. En sus 60 segundos en el Super Bowl LVII se muestra el inicio de la relación entre cachorro y niño, que avanza hasta la edad adulta y tiene diferentes capas de la relación.

Doritos con Jack Harlow y Elton John

Jack’s new angle es el título del anuncio de Doritos para la Super Bowl. El anuncio nos presenta la historia del rapero Jack Harlow cuando se queda sin ideas para componer su próximo gran hit. Pronto se inspira gracias a las conocidas papas triangulares.

La creación de Harlow se va expandiendo por el mundo inspirando a personalidades como Sway Calloway y su coopresentadora Heather B. Hasta el final del anuncio de Doritos, aparece Elton John y se lleva el premio por asombro de Jack Harlow.