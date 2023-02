El caso de otro futbolista acusado de agresión sexual que fue clave para mantener a Dani Alves en prisión

Dani Alves sigue en prisión por una causa de agresión sexual (Photo by Max Mumby/Indigo/Getty Images)

Dani Alves está en prisión desde el pasado 20 de enero. Acusado de agresión sexual por parte de una joven de 23 años, en un hecho que se produjo a fines del año pasado en la discoteca Sutton, de la ciudad de Barcelona, el experimentado futbolista sigue tras las rejas en el centro de detención Brians 2 a la espera de la resolución sobre su futuro.

El abogado defensor del histórico defensor de la selección de Brasil, Cristóbal Martell, trabaja en un plan para desmontar lo que considera una “distorsión narrativa” sobre lo sucedido aquella madrugada en la disco donde se habría producido el acto sexual sin consentimiento por el que Alves es acusado.

En las últimas horas se dieron a conocer detalles de la presentación que realizó la defensa de la joven que habría sido abusada para mantener a Alves en la cárcel. Según indicó UOL de Brasil, la Fiscalía del Juzgado de Instrucción número 15 utilizó el caso de otro jugador brasileño. En un documento al que accedió el portal, la situación que protagonizó el ex delantero Robinho fue determinante para que el defensor de 39 años siga detenido.

El jugador, hoy retirado, que dio sus primeros pasos en el Santos y que luego jugó en clubes como Real Madrid y Milán, fue condenado por violación en tres instancias en Italia y en la actualidad viva libremente en Brasil. Este escenario fue citado por los fiscales frente al temor a que Daniel Alves viaje a su país natal y luego no pueda ser extraditado frente a una posible condena.

Robinho supo vestir la camiseta 10 de Brasil (Images / Michael Regan)

Es importante recordar que el riesgo de fuga fue señalado como uno de los factores que pesaron en la decisión de mantenerlo en prisión preventiva, a pesar de la presentación que realizó su letrado para lograr la libertad condicional. En aquella ocasión, Martell puso a disposición la chance de que Alves utilice una pulsera magnética para garantizar que el jugador se moverá dentro de un área específica. Otra de las opciones que se barajaron fue la entrega de su pasaporte a las autoridades o la obligatoriedad de ir a firmar todos los días a los juzgados para confirmar su presencia en Barcelona.

¿Cuál fue el caso que condenó a Robinho? El ex atacante y su amigo Ricardo Falco fueron condenados a una pena de entre dos a nueve años de prisión por agredir sexualmente a una mujer albanesa en una discoteca de Milán el 22 de enero de 2013. La sentencia quedó como definitiva en 2022 y no caben más recursos, aunque como la Constitución brasileña prohíbe la extradición de brasileños natos, el ex jugador todavía está libre en su país. Más allá de este escenario, las autoridades de ambos países podrían llegar a un acuerdo para el cumplimiento de la pena en territorio brasileño.

Una vez que se ratificó la condena contra Robinho, el director general de relaciones internacionales y cooperación del Ministerio de Justicia de Italia, Stefano Opilio, dijo en declaraciones al portal brasileño Ge que pedirán la ejecución de la pena contra Robinho y su amigo en Brasil.

Al igual que sucedió con el testimonio de Alves, el delantero dijo en su oportunidad que el sexo que había tenido con la mujer agredida sexualmente fue consentido. En la actualidad, Robinho reside en su país natal, pero dejó la actividad profesional a pesar de tener ofertas por miedo a que la justicia decida detenerlo.

