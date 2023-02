El desesperado pedido de la esposa de Atsu, el futbolista desaparecido en Turquía tras el terremoto: “El tiempo se está acabando”

Christian Atsu tiene 31 años y es parte del plantel del Hatayspor de Turquía (Reuters)

A cuatro días del sismo que ha azotado a Turquía y a Siria, los equipos de rescate siguen trabajando en la zonas más afectadas y día a día continúan encontrando sobrevivientes atrapados entre los escombros. Esto les da esperanzas a los seres queridos de quienes han desaparecido desde el temblor, como el caso del futbolista Christian Atsu, de quien incluso se informó un erróneo rescate.

El paradero del jugador africano que pasó por Chelsea de la Premier League, y que actualmente era parte de la plantilla del Hatayspor de Turquía, es incierto. Hace días la embajada de Ghana había informado que el deportista había sido encontrado con vida, pero al día siguiente se desmintió esa información ya que se había tratado de un error. En este contexto, quien habló por primera vez fue su esposa, Claire Rupio.

“Todavía rezo y creo que está vivo”, aseguró la mujer en diálogo con la cadena BBC, al tiempo que pidió mayor colaboración para los equipos de rescate. “Hago un llamamiento al club Hatayspor, a las autoridades turcas y al gobierno británico para que envíen recursos para sacar a la gente de los escombros, especialmente a mi pareja y padre de mis hijos”.

La mujer que dio el sí con Atsu en 2012 explicó que el representante del jugador, Nana Sechere, se encuentra en Turquía trabajando para encontrarlo con vida. En este sentido, explicó que tienen la información de que el ex Chelsea se encuentra entre los escombros del edificio en donde vivía y que el gran problema es que los rescatistas no cuentan con los recursos y las herramientas para poder penetrar entre las ruinas: “Saben dónde está el edificio y están haciendo todo lo posible para rescatar a todos. Saben que todavía hay gente atrapada bajo los escombros, pero el problema es que no tienen el equipo necesario para sacarlos”, ha insistido la mujer de Atsu.

“Necesitan el equipo para sacarlos; no pueden llegar tan profundo sin el equipo. Y el tiempo se está acabando”, sostuvo angustiada mientras espera por novedades.

Los muertos han superado los 22 mil y la cifra se elevará a medida que pasen las horas (Reuters)

Este viernes el movimiento olímpico informó que desbloqueará un millón de dólares (940.000 euros) con carácter de urgencia para ayudar a los deportistas, refugiados y personas desplazadas en las regiones afectadas por el sismo del lunes en Turquía y en Siria, anunció el COI este viernes por la tarde. La instancia olímpica con sede en Lausana, el Consejo Olímpico de Asia y los Comités Olímpicos europeos destinarán 250.000 dólares cada uno, mientras que la Olympic Refuge Foundation (ORF) creada en 2017 por el COI pondrá a disposición 260.000 dólares (243.000 euros) suplementarios, detalla la organización.

La cifra de muertos por el poderoso terremoto que golpeó hace casi 100 horas Siria y Turquía ascendió a 22.375, informaron las autoridades locales. En tanto que hay al menos 80.768 personas heridas. A su vez, el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y el responsable humanitario de la ONU, Martin Griffiths, anunciaron que visitarán la zona próximamente. La presidenta del Comité Internacional de Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, se encuentra ya en Alepo, en Siria.

El terremoto es el más importante en Turquía desde 1939, cuando 33.000 personas murieron en la provincia oriental de Erzincan. Por ahora, el balance provisional se sitúa en más de 22.000 personas, pero los expertos consideran que el saldo subirá todavía significativamente.

