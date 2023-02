13 frases de Lautaro Martínez: por qué Julián Álvarez le ganó el puesto y cómo le patearía un penal al Dibu Martínez

Lautaro Martínez llegó al Mundial de Qatar como una pieza fundamental de la selección argentina, pero con el correr de los partidos fue perdiendo lugar hasta ser considerado suplente. Un problema en uno de sus tobillos fue determinante para su salida del once titular que le dio ingreso a Julián Álvarez, quien terminó siendo clave para guiar al equipo comandado por Lionel Messi hacía el campeonato logrado en tierras asiáticas.

“Su ingreso le pudo dar al equipo lo que yo no pude”, contó el Toro en un reportaje a ESPN, en referencia al delantero del Manchester City. A pesar de que dialogó con el cuerpo técnico y los médicos para hallar una solución a su dolor en el tobillo, una reveladora charla con Lionel Messi fue crucial para su futuro dentro del torneo: “En un momento se acercó y me dijo que me trate de curar bien porque era muy importante para el grupo. Ahí dije que tenía que pensar en el equipo, no en mí. Lo hablé con él, me dio su apoyo y traté de recuperarme para los últimos partidos”.

El Papu Gómez reveló el momento exacto en el que la selección argentina se dio cuenta que podía ganar el Mundial En la previa de uno de los partidos y estando pendiente de otro, el plantel se convenció que podía alcanzar la gloria en Qatar 2022. Además, su elogio y defensa al Dibu Martínez VER NOTA

Martínez se refirió a la molestia producida por este problema inesperado, que le impidió jugar el amistoso previo al certamen ante los Emiratos Árabes Unidos: “En Italia venía jugando con dolores. En Abu Dhabi, hablé con Scaloni y le conté. Después del debut ante Arabia Saudita, ya no pude entrenar con normalidad”. “Sentía un poco de bronca por no estar dándole a mis compañeros lo que soñaba. Los primeros partidos los jugué infiltrado, pero se me hacía muy difícil entrenar y patear. Tenía un dolor insoportable. No recuerdo cuándo se produjo la lesión”, añadió.

Con el paso de los días, la gravedad de la dolencia menguó hasta concretar su entrada a los 102 minutos de la final ante Francia por el propio Álvarez. Y su participación fue clave en el tercer gol de la Argentina, convertido por Lionel Messi: “En el 3-2, pensé que nos llevábamos la Copa del Mundo a casa”. Luego de reconocer que no volvió a ver el partido, relató un diálogo mantenido con Rodrigo De Paul antes de embarcar en dirección al territorio anfitrión del Mundial: “Cuando estábamos en el Aeropuerto de Abu Dhabi, me cruzo con Rodri y le digo: ‘Mirá si la llevamos...‘. Él me dijo que iba a ser difícil, pero tenía mucha fe”.

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo anunciaron que serán padres por segunda vez La pareja compartió una tierna imagen junto a su hija, Nina, para informar que pronto habrá alguien más en la familia VER NOTA

El delantero de 25 años reveló el inesperado momento cuando pensó por primera vez que estaba mucho más cerca el ansiado trofeo: “Cuando perdimos con Arabia, sentí que podíamos ser campeones del mundo. Para nosotros, ese partido fue fundamental porque haber perdido hizo un clic en el grupo. A partir de ahí, jugábamos seis finales. Nos pegó mucho. Esos días fueron claves para levantar la oportunidad que habíamos perdido de iniciar ganando. El grupo se hizo más fuerte de lo que era”.

Una de esas pruebas de carácter que debió atravesar el elenco dirigido por Lionel Scaloni sucedió el 9 de diciembre. La igualdad 2-2 frente a Países Bajos por los cuartos de final extendió el trámite a la prórroga y, posteriormente, a los penales. El último le perteneció a Lautaro, quien reveló un detalle que pudo haber cambiado la historia: “Iba a patear al palo que se tiró el arquero. Por instinto, decidí frenarme. Vi que hizo un paso para el otro lado y ahí le cambio el penal. Esa manera de patear la había dejado de hacer, porque había errado muchos penales. En ese momento, volví a eso y entró. Cambié la forma porque antes perdía fuerza al frenarme de esa manera antes de patear”.

* Lautaro Martínez reveló la fórmula para ejecutar un penal frente a Dibu

Desde esa misma vía, el protagonismo de Emiliano Dibu Martínez terminó siendo fundamental en la misma serie con dos penales tapados al inicio de la tanda. Atento a la jerarquía que demuestra bajo los tres palos, su compañero de idéntico apellido bromeó sobre cómo le patearía una pena máxima y lo desafió: “Se la pico, que se enoje. Te dice: ‘Mirame a la cara...’. Si lo encaras, hay que ver cómo reacciona él”.

Luego de que Cuti Romero afirmó que se cambió el nombre del grupo de WhatsApp por ‘Campeones del mundo‘, el punta confirmó esta modificación con respecto al título anterior, que era ‘Campeones de América‘. “Cuando volvamos al país en marzo va a ser una fiesta. Tenemos que seguir festejando porque lo que hemos logrado no es de todos los días. Estoy con ganas de seguir consiguiendo cosas importantes”, manifestó con la mente puesta en los primeros amistosos del año con la Albiceleste.

El campeón de 3 copas con la selección argentina y 4 con Inter mantiene la ambición de seguir levantando trofeos: “Hace casi dos años, no tenía títulos. Hoy tengo 7. Eso me motiva a seguir creciendo. Eso me hace crecer. Trato de perfeccionar todo en cada entrenamiento y aprobar cada examen en el club para estar en la selección. Hemos ganado la Copa del Mundo, pero cuando inicien las Eliminatorias uno querrá seguir luchando por esos objetivos para seguir haciendo historia”. Quiere ir por la cuarta con el emblema dentro de la cancha: “Que Messi siga hasta el próximo Mundial y juegue de por vida”.

Por último, fue consultado por su posible vuelta a la Argentina en un futuro. A pesar de que posee suficiente hilo en el carretel para mantenerse en la élite del Viejo Continente por varios años más, el jugador mantiene conversaciones con su esposa, Agustina Gandolfo, e ilusionó a los hinchas de la Academia: “Sería un sueño volver a vestir la camiseta de Racing. No sé cuando ni en que momento, pero está en mi cabeza. Lo hablo con mi mujer y es un tema que charlamos, pero depende de muchas cosas”.

Seguir leyendo: