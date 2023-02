La charla de Ruggeri con el padre de Julián Álvarez en el Mundial de Qatar en la que quedó al descubierto el secreto del éxito de la Araña

Julián Álvarez festeja el segundo gol de la Selección ante Australia en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 (REUTERS/Pedro Nunes)

Julián Álvarez fue una de las figuras impensadas de la Selección campeona del mundo en Qatar. El delantero del Manchester City se ganó la titularidad en el equipo de Lionel Scaloni con goles, pero también con mucho esfuerzo. El nacido en Calchín cautivó a los simpatizantes argentinos y a otro ganador de la Copa como Oscar Ruggeri, quien relató una particular anécdota vivida en tierras árabes que involucra a la Araña.

El atacante que brilló en el River de Marcelo Gallardo y enamoró a Pep Guardiola antes de calzarse la celeste y blanca, con la que marcó cuatro goles en su debut en un Mundial, tiene una cualidad que lo hace diferente: una presión constante al rival y un espíritu de sacrificio por el equipo.

El Cabezón compartió en una entrevista para el programa Acá hay buen fútbol (Radio La Red AM 910) una historia desconocida en Doha. “En el medio del Mundial fuimos a jugar al fútbol con Batistuta y estaban los papás de Julián. Yo le pregunté al padre (Gustavo Álvarez) qué le decía a su hijo. Y él me contó una anécdota. Le preguntó a Julián: ‘¿Por qué vas y los chocás a los defensores por más que no llegás a la pelota? Me contó que el pibe le dijo: ‘Papi, quiero que sepan que así va a ser todo el partido’”, explicó Ruggeri.

“Está criado por Gallardo, ¿qué querés? Para los defensores sabés lo que es bancarse a un pibe que te choca y te presiona, que no te deja tocar la pelota... es de locos. Cuando tenías a estos tipos, vos sabés que en la que fallaste no te perdonan”, amplió el nacido en Corral de Bustos.

Qatar 2022 - Argentina Vs Australia - Gol Julián Alvarez

Justamente, en el segundo gol de Argentina ante Australia en octavos de final anotado por Julián se ve este tipo de jugada con una presión que inició Rodrigo De Paul y encontró al ex River para marcar con el arco a su disposición.

Además, el ex defensor de la Selección nombró a Enzo Fernández y a Alexis Mac Allister como otros dos futbolistas que lo sorprendieron durante la Copa del Mundo. Por otra parte, Ruggeri aseguró que no tiene dudas de que Scaloni continuará al frente del equipo hasta el Mundial de 2026 porque el equipo le va a pedir que siga y que Lionel Messi continuará vistiendo la camiseta nacional hasta la próxima Copa del Mundo.

