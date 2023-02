Leandro Paredes habló sobre su posible regreso a Boca Juniors en los próximos meses

Leandro Paredes confirmó que no regresará por ahora a Boca Juniors (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Hace algunos días, en las redes sociales se hizo viral un hashtag que generó la expectativa de todos los hinchas de Boca Juniors. #ParedesABoca era la frase que ilusionó al Xeneize sobre el posible retorno del campeón del mundo Leandro Paredes al club donde se formó de cara a mitad de este año.

El sugestivo posteo de Leandro Paredes que ilusiona a los hinchas de Boca Juniors En Italia afirman que la Juventus quiere recortar gastos y no renovará contratos que se venzan este año. El volante publicó una particular historia. Di María está en la misma situación. Los detalles VER NOTA

El volante, que hoy milita en la Juventus, se hizo eco de los rumores y confirmó que no tiene planeado regresar, por ahora, para vestirse de azul y oro. “No, no todavía”, fue la respuesta que le dio el futbolista de 28 años al periodista Tato Aguilera, de TyC Sports.

¿Por qué se generó la chance de un posible regreso de Paredes a Boca? Hay que recordar que el club italiano donde juega el mediocampista tendría decidido que no hará uso de la opción de compra de 25 millones de euros que estableció el PSG cuando lo dio a préstamos a la Vecchia Signora a mediados de 2022.

Crisis en Juventus: Ángel Di María y Leandro Paredes podrían quedar libres por el conflicto financiero que atraviesa el club La Vecchia Signora no atraviesa su mejor momento y busca recortar gastos dentro de su plantel VER NOTA

La razón es la crisis que atraviesa Juventus por una causa de fraude financiero que ya produjo la quita de 15 puntos y otras sanciones por parte de la Federación Italiana de Fútbol, como la salida de Andrea Agnelli y Mattia Binotto como principales mandatarios.

El mediocampista que se consagró con la selección argentina en el último Mundial de Qatar no quedará libre, o sea con el pase en su poder, si el equipo italiano no extiende su vínculo. El Paris Saint Germain sigue siendo el dueño de los derechos federativos de Paredes hasta junio de 2024, por eso, de no continuar, lo primero que hará el ex Boca será regresar a la capital de Francia.

Paredes volvio a la Bombonera antes del Mundial y recibió camisetas con su nombre

Una de las situaciones que provocó la idea de que Paredes podría volver dentro de unos pocos meses es la gran relación que mantiene el 5 con Juan Román Riquelme. El mismo futbolista confesó su idolatría por el histórico número 10 xeneize.

La reacción de Lionel Messi y otros campeones del mundo tras la llegada de Enzo Fernández al Chelsea El joven volante que se sumó en la previa al Mundial de Qatar que coronó a la selección argentina recibió el saludo de sus compañeros VER NOTA

Según indicó el periódico Corriere dello Sport, la investigación que provocó la pérdida de puntos y sanciones a la vieja guardia de dirigentes podría tener un nuevo capítulo con una nueva quita de 20 puntos al primer equipo de la Vecchia Signora. Si esto se confirma en un futuro cercano, el escenario deportivo para los de Allegri sería crítico, ya que quedarían con sólo seis unidades en el último puesto de la tabla del Calcio que ahora ocupa el Cremonese (8 puntos).

Además de sacarle unidades por segunda vez, lo que también podría afrontar la Juventus sería una multa millonaria en euros para las arcas del club. Los fiscales de la FIGC a cargo de la investigación definieron al de la Juventus como “un sistema fraudulento” con escuchas “que tienen valor de confesión”, y una enorme cantidad de “documentos inquietantes”, como las facturas corregidas.

Seguir leyendo: