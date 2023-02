Horror en el motociclismo francés: un piloto arrolló a otro competidor a propósito en el Enduropale du Touquet

Un motociclista atropelló a otro competidor en medio de la carrera

El mundo del motociclismo quedó en shock por una inesperada acción durante la edición número 47 del clásico Enduropale du Touquet en Francia. Apenas iban pocos segundos de competencia y los participantes salían de la largada cuando un piloto se cayó de la moto generando caos en el estrecho pasillo delimitado por las vallas. El foco quedó en el hombre que portaba el dorsal 322 que correspondía a Tom Maurizi: pasó por encima al competidor que estaba en el suelo.

El video fue publicado en Facebook por un fanático y acumuló más de un millón de visualizaciones. La escena es muy rápida e impresionante. La indignación de los espectadores se generó porque Maurizi, en lugar de esquivar al motociclista, redujo la velocidad y lo atropelló antes de continuar su camino. El piloto herido pudo volver a subirse a su moto algunos minutos más tarde y participó en la carrera con total normalidad. Sin embargo, desde ese entonces se creó la petición pidiendo la exclusión de Tom del certamen.

“Este gesto es cruel, 100% voluntario e intolerable, no debemos aceptar este tipo de personas en nuestro deporte. La Federación Francesa de Motociclismo debe decidir una expulsión definitiva e inmediata para dar ejemplo y evitar que este tipo de hechos se repitan”, explicó el alcalde de Le Touquet Daniel Fasquelle. Y agregó al respecto en sus redes sociales: “Pido a las autoridades de este noble deporte que se excluya al 322 de todas las competiciones de motos. Este comportamiento es pura y simplemente inaceptable. Exige una sanción ejemplar”.

Las disculpas y explicación de Maurizi en las redes sociales

Los organizadores de la Enduropale se pusieron inmediatamente en contacto con la Federación Francesa de Motociclismo para convocar a Tom Maurizi. Denunciaron su comportamiento como “moral, deportiva y éticamente inaceptable y contrario a los valores que defendemos” y pidieron que “se le imponga una sanción ejemplar”.

El conductor apuntado pidió disculpas al piloto al que montó este sábado con una carta abierta en su perfil de Facebook. “Tras la difusión de un vídeo escandaloso en el que se me veía montado en un motociclista durante el convoy de la Enduropale, comprendo las reacciones, pero todo ha sucedido muy deprisa. Una falta de experiencia y una decisión en 1/4 de segundo que sin duda no fue la mejor, pero no podía cambiar (el agarre es muy precario con este tipo de neumático sobre el asfalto) y arriesgarme a un sobre-accidente”, detalló el protagonista de la historia.

Y añadió más detalles al respecto: “Descargué la parte delantera de la moto para disminuir el impacto. Eso es todo lo que tuve tiempo de hacer. Rodé con esta imagen durante toda la carrera. En cuanto supe su nombre, envié un mensaje al piloto para saber cómo estaba, pero de momento no me ha contestado. Ya estoy seguro de que ha terminado la carrera. No pretendo limpiar mi nombre y le pido sinceras disculpas hasta que le llame por teléfono”.

