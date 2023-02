Gisele Bündchen envió un emotivo mensaje a Tom Brady tras su retiro de la NFL: “Te deseo solo cosas maravillosas”

Gisele Bündchen envió un emotivo mensaje a Tom Brady tras su retiro de la NFL REUTERS/Carlo Allegri (UNITED STATES - Tags: ENTERTAINMENT FASHION SPORT FOOTBALL)/File Photo

El considerado mejor jugador en la historia de la National Football League (NFL), Tom Brady, anunció su retiro del emparrillado de manera oficial después de forjar por más de una década una de las carreras deportivas más importante en la historia de su disciplina y del deporte en general.

Para hacer todavía más emotiva su despedida, en sus redes sociales el histórico ganador de siete anillos de Super Bowl (máximo en la historia) compartió su mensaje de despedida, recibiendo múltiples muestras de cariño de figuras del deporte, así como de su familia, entre los que destacó su exesposa, Gisele Bündchen.

La modelo respondió a la publicación del quarterback con un corto, pero emotivo mensaje, en el que deja de manifiesto que no existen resentimientos entre ambos: “Te deseo solo cosas maravillosas en este nuevo capítulo de tu vida”, escribió Bündchen.

Gisele Bündchen a Tom Brady el día de su despedida de la NFL (Foto: Instagram/@Tombrady)

Brady es padre de Vivian de 10 y de Benjamín Rein de 13 años, quienes son fruto de su romance con Gisele Bündchen con quien conformó una de las parejas más importantes de la escena deportiva y del espectáculo por casi más de 13 años hasta octubre del 2022.

En su discurso de despedida, Brady agradeció a su familia, amigos y compañeros de equipo, asegurando en algún momento del mensaje que no cambiaría nada, lo que incluiría el final de su matrimonio con la modelo de origen brasileño de 42 años.

“Mi familia, mis amigos, mis compañeros de equipo, mis competidores, podría seguir para siempre, hay demasiados. Gracias chicos por permitirme vivir mi sueño absoluto. No cambiaría nada. Los amo a todos”, expresó en su audiovisual de despedida.

Cabe destacar que durante las primeras horas de su despedida, Brady se dio la oportunidad de compartir una serie de momentos que vivió a lo largo de su exitosa carrera junto a su familia, amigos y compañeros de equipo en los New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers.

Entre los recuerdos más destacados que compartió el histórico deportista se encuentran momentos emotivos con los hijos que procreo con la famosa modelo brasileña. Uno de estos es donde toda la familia Brady porta la camiseta del ex mariscal de campo previo a un duelo de la National Football League.

Fue hace justo un año cuando Brady dejó los emparrillados, pero tan solo bastaron unas semanas para que regresara una última vez con Tampa Bay. Ahora, en esta ocasión, el ex QB decidió ser directo y resaltó que esta fue su última temporada como jugador de la NFL.

Las emotivas fotografías que compartió de sus hijos y exesposas tras anunciar su retiro (Instagram/@Tombrady)

“Iré al grano de inmediato. Me retiro para siempre”, apuntó el jugador en un corto vídeo publicado a través de redes sociales en el que aseguró que, puesto que uno solo escribe un discurso de despedida una vez en la vida, iba a leer el mismo texto del año pasado.

“Sé que el proceso fue grande la última vez. Así que cuando me levanté esta mañana apreté ‘grabar’ para que ustedes se enteren primero”, agregó en video. “Solo tienes un anuncio de retirada que sea emocionante y yo ya lo usé el año pasado. Les agradezco mucho a cada uno de ustedes por apoyarme. Mi familia, mis amigos, mis compañeros, mis rivales, son demasiados. Gracias por dejarme cumplir mi sueño. No cambiaría nada. Los amo a todos”, concluyó.

El supuesto motivo detrás de la separación entre Tom Brady y Gisele Bündchen

Los rumores de una separación entre el estadounidense y la brasileña comenzaron a inicios de septiembre del 2022, derivados de la decisión del ex New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers de regresar del retiro y no abandonar la NFL.

FILE PHOTO: Brazilian supermodel Gisele Bundchen, wearing Atelier Versace, and her boyfriend, New England Patriots quarterback Tom Brady, dressed in Tom Ford, arrive for the Metropolitan Museum of Art Costume Institute Gala, "Superheroes: Fashion and Fantasy" in New York May 5, 2008. REUTERS/Lucas Jackson/File Photo

En aquel entonces se dijo que Brady no consultó con su ahora exesposa, su regreso a los emparrillados y que esta le había puesto un ultimátum donde tenía que dejar de lado al fútbol americano para concentrarse en ella y su familia. Poco menos de un mes después de los rumores, la pareja confirmó su divorcio a través de sus respectivas redes sociales.