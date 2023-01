Quién es el “Asesino” Itauma: el joven boxeador que debutó con un brutal KO en 14 segundos y quiere quebrar un histórico récord de Mike Tyson

Moses Itauma, el joven boxeador de 18 años que comparan con Mike Tyson

Todo parece indicar que el boxeo inglés tendrá una nueva estrella que dominará el deporte después de lo que fue el debut profesional del joven Moses Itauma, quien se estrenó en el cuadrilátero con una contundente victoria por nocaut en tan solo 14 segundos.

El Asesino de Kent, como se dio a conocer en el ambiente (Kent es uno de los cuarenta y siete condados de Inglaterra), cumplió 18 años el pasado 29 de diciembre y los expertos confían en que está en condiciones de arrebatarle uno de los históricos récords que posee Mike Tyson.

“Mirando las fechas y haciendo matemáticas en muy factible. Creo que puedo hacerlo”, consideró Itauma en SunSport, al ser consultado por si podría consagrarse campeón del mundo de los pesos pesados antes de cumplir los 20 años.

Itauma debutó con una victoria por nocaut en el boxeo profesional

Tras poseer un invicto de 24-0 (todas por KO) en el boxeo amateur, Itauma decidió saltar al profesionalismo con un objetivo entre ceja y ceja: arrebatarle el récord a Mike Tyson, quien se convirtió en el campeón mundial más joven de los pesos pesados con 20 años, 4 meses y 22 días después de vencer a Trevor Berbick y obtener el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (WBC).

“No es fácil conseguir una oportunidad para luchar por el título mundial, yo sólo puedo entrar y pelear. Así que no me enfadaré con las cosas que no puedo controlar”, explicó el británico quien espera poder tener la oportunidad de pelear por el cinturón antes del 20 de mayo del 2025.

Sin embargo, en estos poco más de dos años que le quedan por delante, si quiere quedar en los libros de historia del deporte de contacto deberá a enfrentarse a grandes retadores que tiene la división como lo son Joe Joyce, Daniel Dubois, Anthony Joshua, Deontay Wilder o Andy Ruiz.

En el caso de que todo se mantenga de la misma forma, para coronarse con un título debería medirse a Tyson Fury (campeón del WBC), o a Oleksandr Usyk (dueño del cinturón de la AMB, FIB y OMB).

Itauma quiere arrebatarle un récord histórico a Tyson

“Los actuales campeones del mundo ahora tienen más de 30 años y los que están por venir, supuestamente para reemplazarlos, creo que puedo hacerlos todos”, reflexionó el prometedor púgil acerca de la diferencia de edad con los grandes nombres de la división.

“Todavía soy un niño en comparación con los rivales que tengo por delante. Así que estoy trabajando para convertirme en un hombre. Creo que estaré bien”, añadió.

Lo cierto es que sus antecedentes le juegan a favor ya que obtuvo varias medallas de oro en su etapa amateur durante los Campeonatos Mundiales y Juveniles, alcanzando hasta en tres oportunidades el campeonato europeo.

Tras firmar su primer contrato como profesional con Warren’s Queensberry Promotions, en su primera pelea necesitó solo tres golpes para noequear al checo Marcel Bode de 26 años, en solo 14 segundos. “Para mí ahora se trata de dar un paso al frente rápidamente, de verdad”, detalló al periódico Sun Sport.

Itauma tendrá tiempo hasta el 20 de mayo del 2025 para tener una oportunidad de luchar por el título y ganarlo

Moses Itauma es hermano de Karol Itauma, quien mantenía un invicto de 9-0 y ostentaba el título de campeón de los semipesados de la WBC hasta que se cruzó con el argentino Ezequiel Maderna el sábado pasado en el Arena de Wembley. Allí, el platense logró noquearlo en el quinto asalto y arrebatarle el cinturón.

“Realmente nunca celebré un cumpleaños desde que cumplí los 15. Era un niño muy grande y siempre me sentí como un adulto. Físicamente no he crecido mucho pero siento que ahora estoy madurando mentalmente”, sentenció el joven púgil.

Por su parte, Frank Warren (a cargo de la promotora) afirmó: “Moses estará en buena compañía con nuestros otros boxeadores de élite (Tyson Fury y Daniel Dubois, entre otros). Es un talento excepcional que iluminará aún más la escena de los pesos pesados en este país y en todo el mundo”.

“Moses posee la capacidad de ser un gran peso pesado y estoy seguro de que la nación lo respaldará y apoyará su cruzada para convertirse en un campeón mundial sin precedentes”, sentenció.

