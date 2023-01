La conmovedora historia de una estampita con su cara que emocionó a Messi: “Él me vio levantar la copa desde algún lado”

Messi habla con juliana por la historia de la estampita

El fanatismo por Lionel Messi no conoce límites a lo largo y ancho del planeta tierra. Millones de personas tienen una historia particular que los une al emblema de la selección argentina y son muchos los que sueñan con poder conocerlo para expresarle todos sus sentimientos en persona.

Durante la entrevista que realizó el periodista y conductor Andrés Kusnetzoff con el rosarino para su programa radial Perros de la calle, Juliana Yantorno tuvo la oportunidad de cumplir su sueño, el cual tenía una conmovedora historia detrás que hizo emocionar al propio capitán albiceleste.

Antes de verse cara a cara a través de una videollamada, la joven recordó por qué Lionel Messi es tan importante en su vida: su marido Thomas Braham había ido al Mundial de Rusia 2018 con 10 mil estampitas con el “Messi Nuestro” escrito detrás para repartir en la cancha y en la calle “para desplegar el amor a Messi”.

Sin embargo, no llegó a repartirlas todas, volvió a Buenos Aires y en 2020 sufrió un trágico accidente en moto que acabó con su vida. “Su sueño más grande era ver a Messi levantar una copa con la Selección. Lo amaba”, explicó Juliana recordando la consagración de la Selección en la Copa América en 2021 y la Finalissima en 2022.

Finalmente, durante el Mundial de Qatar decidió desempolvar las estampitas y dar a conocer su historia. Fue en ese momento cuando Kusnetzoff se puso en contacto con ella y le prometió hacerle llegar una al Diez albiceleste. “Hola Juli”, soltó Lionel Messi delante de una Juliana que no podía creer lo que estaba sucediendo. “Acá tengo la estampita. Perdón que te diga esto pero seguro que él me vio levantar la Copa desde algún lado”, continuó el rosarino, con un tono de voz un poco más serio.

“Tengo muchos seres queridos que se fueron y también deseaban verme campeón con la Selección”, le explicó mientras intentaba contener sus lágrimas. “Muchos por el tema del covid u otros motivos no lo pudieron hacer, pero estoy seguro que desde algún lado lo disfrutaron y no tengo dudas que él también lo habrá hecho de esa manera. Así que gracias por haberme hecho llegar la estampita”, añadió emocionado.

Thomas viajó al Mundial de Rusia 2018 con las estampitas

“Creo que el fútbol no es solo fútbol y quedó demostrado en este Mundial lo que significa para los argentinos. El fútbol mueve muchísimo y pudimos ayudar a mucha gente que la está pasando mal a sacarla un ratito de ese lugar y hacerle o darle una pequeña alegría. Sé de muchísima gente que hizo locuras como hizo tu marido y le agradezco a todo el mundo por todo el cariño que recibí siempre. Sé que fueron pocos los que me criticaron y me pegaron en los momentos duros”, concluyó La Pulga.

La oración detrás de la estampita con el rostro de Lionel Messi

Messi nuestro que estás en las canchas, santificada sea tu zurda, vengan a nosotros tus lujos; hágase tu voluntad de jugada o pelota parada.

Danos hoy la gambeta de cada partido; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que te pegan. No nos dejes sin tu magia y líbranos del mal fútbol. Amén.

El video completo de la conversación entre Messi y Juliana

