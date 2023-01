La ATP anunció que no sancionará a Zverev por la acusación de violencia de género: “No hay suficientes pruebas”

Zverev no será sancionado por la ATP (Reuters)

La ATP informó este martes que no dictará sanciones contra el tenista alemán Alexander Zverev, acusado por su ex pareja de violencia de género. El organismo había iniciado una investigación que duró varios meses pero, según se comunicó, no hubo pruebas suficientes para castigar al deportista.

“Basándonos en la ausencia de pruebas o de testimonios fiables, así como en las declaraciones contradictorias de (la presunta víctima Olya) Sharypova, de Zverev y de otras personas interrogadas, los investigadores no han podido corroborar que las acusaciones de actos violentos están fundadas (...) Por ello la ATP no emprenderá ningún expediente disciplinario contra Zverev”, escribió en un comunicado el ente que gestiona el circuito principal masculino de tenis.

La ATP había lanzado la investigación en octubre de 2021 después de las acusaciones de violencia física y psicológica formulada por la ex tenista rusa Olga Sharypova, que fue pareja de Zverev. Una de las denuncias contra el número cuatro del mundo se refería a presuntos actos violentos durante el Masters 1000 de Shanghai en 2019.

La agencia de investigadores privados entregó su informe a la ATP, que aunque “debía concentrarse inicialmente a las acusaciones de violencia durante el Masters 1000 de Shanghai de 2019 vio su campo ampliado también a comportamientos inapropiados en otros lugares, entre ellos Mónaco, Nueva York y Ginebra, mencionados en artículos de prensa”.

Sharypova, Zverev y otras 24 personas del entorno privado y profesional de ambos fueron escuchados en estas investigaciones, que duraron quince meses. “La gravedad y la complejidad de las acusaciones exigían un proceso de investigación extremadamente minucioso y recursos considerables. Eso obligó a dirigirnos a investigadores especializados, algo que era una novedad para la ATP”, subrayó su director general, Massimo Calvelli.

La ex tenista nunca acudió a la Justicia ordinaria, sino que sus dichos fueron ante organismos vinculados al deporte. Por su parte, el germano siempre negó categóricamente haber ejercido violencia contra su ex novia y nunca se vio impedido de jugar.

Con información de AFP

