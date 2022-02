Acusaciones por violencia de género, agresiones a los jueces y problemas con sus entrenadores: el grave historial del conflictivo Zverev

El alemán una vez más apareció en el centro de la polémica por una reacción negativa (Foto: Reuters)

Los planes de Alexander Zverev en su visita a México eran simples: llegar, disfrutar unos días en una zona paradisíaca, intentar retener la corona en el ATP 500 de Acapulco y continuar su carrera profesional con otro torneo. Todo marchaba con total normalidad hasta que le tocó disputar su partido de dobles junto al brasileño Marcelo Melo, que supo ser número 1 de la disciplina, en la previa del duelo de singles que mantendría contra su compatriota Peter Gojowczyk por un lugar en los cuartos de final.

Un nuevo ataque de ira, esta vez contra el umpire italiano Alessandro Germani, lo volvió a poner en el centro de la polémica y su accionar hizo que los organizadores del evento decidieran descalificarlo. Una vez que saludó a sus oponentes, se acercó a la silla del juez y comenzó a emitir insultos. Sin saludar a la autoridad máxima del partido le dio tres raquetazos al banquillo y estuvo cerca de pegarle en el pie pero falló por una rápida reacción por parte del árbitro.

Cuando parecía que la situación comenzaba a tranquilizarse, el alemán se acercó una vez más y pegó un cuarto golpe. La conducta fue reportada de manera inmediata y la cuenta oficial en Twitter del ATP de Acapulco anunció la expulsión del torneo del jugador de 24 años, que no podrá defender el torneo que consiguió en 2021 a nivel individual. “Debido a una conducta antideportiva al concluir su partido de dobles el martes por la noche, Alexander Zverev fue suspendido del torneo en Acapulco”, se publicó en las redes sociales del evento.

El alemán perdió su partido de dobles y se desquitó con la silla del juez

El abucheo generalizado en el court principal de Acapulco le importó poco al ganador de 19 título individuales que estaba cegado por la derrota que sufrió en el cuadro de dobles. No es la primera vez que Alexander está en las noticias por una agresión a un umpire: un caso en Wimbledon 2018 aparece en el historial con un hostil comentario. “Sólo quiere sentirse importante en una pista grande de Wimbedon. Seguro que mañana alguien recuerde su cara”, disparó en su momento desde el banco.

El tema más grave que envuelve a Zverev por fuera del tenis es la existencia de una investigación por un episodio de violencia de género contra su ex pareja. Durante el 2020 la ex tenista júnior rusa Olga Sharypova aseguró, sin acudir a la Justicia, que el alemán ejerció violencia física y psicológica contra ella, acusaciones que en su momento fueron rechazadas por el deportista. El conflicto llevó al profesional de 24 años a iniciar un procedimiento judicial y a publicar una declaración en la que negaba “categóricamente” haber ejercido violencia contra su ex novia.

A fines del año pasado, la ATP confirmó estudiaría las recomendaciones de un informe independiente sobre la cuestión y que modificaría en consecuencia su política para “asegurar que todos los adultos y menores involucrados en el tenis profesional se encuentran a salvo y protegidos frente a abusos”. Mientras tanto, la participación de Alexander en los distintos eventos del circuito avanzaron sin ningún tipo de trabas. Pero una vez más protagonizó un exabrupto en público...

Las peleas entre Zverev y los jueces de línea se convirtieron en una escena repetida (Foto: Reuters)

Ya en su momento, Juan Carlos Ferrero se detuvo a hablar sobre la personalidad de Zverev fuera de la cancha luego de haberlo entrenado. “A Zverev le faltaba un poco de orden fuera de la pista con cosas como la puntualidad, el respeto hacia los demás, el apreciar que están trabajando contigo y que no son un trozo de carne. No los puedes tratar con cierto desprecio. El jugador al final tiene que ser una persona: por mucho que ganes, tienes que tratar a todo el mundo por igual. Si no, te conviertes en algo que no sabes ni lo que es”, relató el español en el podcast “Tres iguales”.

Y agregó al respecto: “Zverev no está acostumbrado a estar tres horas en la pista y rendir todo el tiempo al mismo nivel. Eso es falta de intensidad mental. Son jugadores que se cansan muy rápido y al final no trabajan del todo bien. Era capaz de entrenar cuatro horas de tenis pero solo aprovechaba hora y media. El resto del tiempo estaba quejándose, tirando la raqueta, fallando y protestando todo. En estos jugadores el fuera de cancha es bastante desastroso. No tienen a nadie que les diga lo que tiene que hacer”.

Durante la época en la que reinaba el coronavirus, el ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 nuevamente estuvo en los focos de las críticas por haber protagonizado una fiesta cuando los confinamientos dominaban en Alemania. “Me disculpo profundamente a todos a quienes pude haber puesto en riesgo por haber jugado el Tour. Procederé a aislarme según me aconsejaron los doctores. Como medida agregada, mi equipo y yo continuaremos con los testeos de manera regular”, escribió en su momento para alivianar la situación.

El alemán ganó la medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos y sueña con levantar un Grand Slam en este 2022 (Foto: Reuters)

Mientras enfrentaba a Roger Federer durante el ATP Finals del año 2018 recibió la silbatina de todo el público londinense al detener el partido en un momento crucial porque a un alcanzapelotas se le había caído una bola mientras se disputaba el punto. La molestia del suizo fue notoria y más tarde fue Alexander quien terminó ganando el tie-break definitivo. “Estoy un poco molesto ahora por cómo terminó todo, no quería que terminara así”, explicó frente a los micrófonos de la transmisión oficial.

En conclusión, el actual número 3 del circuito masculino tiene una personalidad controvertida tanto dentro como fuera de la cancha. La madurez para lograr ser el mejor del planeta en tenis requiere mucho más que simplemente desempeñarse bien en el deporte...

