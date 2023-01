El homenaje a Armani en el partido entre Central Córdoba y River Plate por haber ganado el Mundial

Con el regreso de la Liga Profesional Argentina se realizó el homenaje a Franco Armani por haber sido parte de la consagración de la Selección en el Mundial de Qatar. El arquero de River Plate fue el único de los 26 citados por Lionel Scaloni que actúa en el fútbol local y por este no fue un reconocimiento más.

Armani recibió una plaqueta por parte de los dirigentes de Central Córdoba de Santiago del Estero que además le regalaron una camiseta del Ferroviario con su nombre y las tres estrellas que ahora brillan sobre el escudo de la AFA. Además, se dio el lujo de tomar una de las réplicas del trofeo y levantarlo ante la ovación del público presente en el estadio Madre de Ciudades.

El Kun Agüero reveló qué pasaba cuando hacía enojar a Messi en los entrenamientos Además, el ex futbolista volvió a responderle a Zlatan Ibrahimovic y sostuvo que La Pulga puede jugar el Mundial 2026 si se lo propone VER NOTA

Cabe recordar que se pusieron a la venta entradas para neutrales y, como suele pasar cuando los clubes grandes viajan al interior, muchos hinchas que no tienen la oportunidad de verlos todos los fines de semana, aprovechan para comprar entradas y poder disfrutar de una experiencia única en su provincia.

El ex Atlético Nacional no sumó minutos en el certamen que la Albiceleste conquistó en diciembre, después de vencer en los penales a Francia en la final, pero fue vital en el ciclo de Scaloni. Cabe recordar que desde 2018 hasta 2020 fue el titular indiscutido bajo los tres palos, pero un cuadro de coronavirus lo marginó de un partido ante Chile por Eliminatorias, justo antes de la Copa América, y en ese contexto se dio el debut de Dibu Martínez, quien nunca perdió el puesto.

7 frases de Demichelis: la delantera que imagina con Rondón, el jugador que falta y el pedido de “no vender desgracias” a la prensa VER NOTA

Su momento más destacado en la Selección fue en 2019, durante la Copa América de Brasil. Allí, le tapó un penal al paraguayo Derlis Gonzalez en el empate 1 a 1 por la segunda fecha del Grupo B. De no ser por su atajada, la Argentina podría haber perdido y por lo tanto hubiese quedado eliminada, ya que en el debut había caído 2-0 contra Colombia.

Aquel partido fue bisagra en el ciclo de Scaloni, quien en ese entonces aún era considerado un interino. Pero, después de ese empate, el equipo venció a Qatar y llegó hasta las semifinales de la Copa América, cuando perdió injustamente -y tras polémicos fallos arbitrales- contra Brasil. La buena imagen que el equipo mostró en ese encuentro hizo que desde la AFA le extendieran el contrato al DT hasta el Mundial de Qatar. El resto, es historia conocida.

El único futbolista de la selección argentina que no ha sido homenajeado es nada menos que Lionel Messi, cuya consagración no ameritó reconocimiento para el PSG. El Diez fue elegido como el mejor del Mundial de Qatar, pero el club francés prefirió ignorarlo. Por otro lado, Thiago Almada tampoco tuvo su momento de aplausos ya que la MLS, en donde juega, aún no ha iniciado.

Seguir leyendo: